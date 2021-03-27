有片！鄧智堅記者會扮姜濤 馮盈盈助攻：「打到你變薑蓉」遭姜糖洗版鬧爆｜開心大綜藝

曾志偉統領下日前舉行大型記者會，公布《開心大綜藝》將於逢周日以直播形式播放，記者會上由鄧智堅扮「姜濤」驚喜現身，馮盈盈和麥美恩手口並用：「打到你變薑蓉﹗」現場氣氛熱烈，卻令姜濤粉絲反感，洗版鬧爆有關藝人，群情愈見洶湧。

文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞截圖、鄧智堅IG、馮盈盈IG、麥美恩IG