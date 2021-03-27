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有片！鄧智堅記者會扮姜濤 馮盈盈助攻：「打到你變薑蓉」遭姜糖洗版鬧爆｜開心大綜藝

東方新地 - 娛聞

曾志偉統領下日前舉行大型記者會，公布《開心大綜藝》將於逢周日以直播形式播放，記者會上由鄧智堅扮「姜濤」驚喜現身，馮盈盈和麥美恩手口並用：「打到你變薑蓉﹗」現場氣氛熱烈，卻令姜濤粉絲反感，洗版鬧爆有關藝人，群情愈見洶湧。

文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞截圖、鄧智堅IG、馮盈盈IG、麥美恩IG

曾志偉上任掌管綜藝科後，高調整頓綜藝，連日大舉公布節目新改革，自公布《歡樂今宵》翻生後，在「超級綜藝 隆重登場」記者會正式公布詳情，周日播出直播節目《開心大綜藝》，集遊戲、扮嘢、趣劇、唱歌等於一身，被指是《歡樂今宵》和《獎門人》的混合體。

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
鄧智堅扮姜濤，觀眾表示睇到尷尬癌⋯⋯

《開心大綜藝》下月直播

《開心大綜藝》下月播，在記者會上成功搶fo，成功引起各界「關注」，曾志偉曾表示打破不同台的界限，希望請到不同界別人上節目。話口未完果然請來「姜濤」現身，在記者上，一眾藝員落力宣傳《開心大綜藝》時，分成兩組比試，演藝學院出身、曾在《最緊要好玩》中扮鬼扮馬的鄧智堅，突然「姜濤」上身，擺出姜濤招牌手勢chok住問：「係咪所有錫我嘅朋友都喺晒度？」然後唱出姜濤的《蒙著嘴說愛你》歌詞「so I say I love you」。

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆

鄧智堅「姜濤」上身，唱完歌，再模仿姜濤廣告中跳住舞背急口令，仲擺出心心手勢。鄧智堅「姜濤」上身，唱完歌，再模仿姜濤廣告中跳住舞背急口令，現藝員拍晒手掌，氣氛高漲，主持之一麥美恩即走走大力拍打鄧智堅：「收聲啦﹗」馮盈盈加嘴：「你夠膽嚟踩場﹗」

鄧智堅以扮鬼扮馬馳名。
38歲的鄧智堅，身高168cm，演藝出身，近年在無綫以扮鬼扮馬馳名，可惜知名度不高。

鄧智堅繼續模仿「姜濤」經典甫士及手勢，麥美恩再衝出去粗暴又打又推，馮盈盈則大聲話：「拍到你變薑蓉嚟吖喇﹗」而林盛斌在旁搞氣氛：「打佢﹗𡁻佢﹗」現場哈哈大笑，台下的曾志偉都笑晒﹗

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
馮盈盈在事件被翻出後急急出長文回應，不過未能平熄姜糖怒火，一般花生友也表示唔收貨。
「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
麥美恩曾在台慶出手打到陸浩明眼鏡飛甩，今次大力推倒扮「姜濤」的鄧智堅。
「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
麥美恩一巴打落去。
「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
再大力推倒。
「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
最後粗暴推走，馮盈盈在旁出口助攻。

「姜濤」現身 姜糖反感

「姜濤」現身，立即引起姜糖的反感，在鄧智堅IG洗版，鬧爆對方唔識尊重人，「你以前做潮性辦室時已經支持你，依家唔睇啦」、「演藝學院出身質素原來係咁」，其後鄧智堅索性刪走自己當日出席記者會的post，不過還未能平息姜糖的憤怒。

網民狙擊：恭喜奀星，終於有人識

網民留言指從鄧智堅十多年前和蝦頭演《潮性辦公室》已經支持，對他扮「姜濤」表示相當反感，紛紛鬧爆。
網民留言指從鄧智堅十多年前和蝦頭演《潮性辦公室》已經支持，對他扮「姜濤」表示相當反感，紛紛留言鬧爆。

網民鬧爆：戥你尷尬

鄧智堅其後刪post，仍未能平息網民的怒氣。
鄧智堅其後刪post，仍未能平息網民的怒氣。

鬧埋馮盈盈：香港小姐搞到街市賣菜

事件繼續發酵，馮盈盈IG亦被告被洗牌，被「你果然係粗口港姐，咁鍾意打人鬧人」、「你口中嘅薑蓉紅過你多多聲」、「眨低人抬高自己就係真正嘅港姐」。

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
馮盈盈出post晒當日記者會的靚靚裝扮，被姜糖在留言洗版鬧爆。

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆

網民鬧無綫低俗

其後亦有姜糖到無綫社交平台鬧爆「只識消費、醜化人，咁多年都係咁」、「啲高層一定睇得好開心啦，係咁踩低人哋」、「本來都諗住睇，依家唔會啦﹗」。

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆

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