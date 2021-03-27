有片！鄧智堅記者會扮姜濤 馮盈盈助攻：「打到你變薑蓉」遭姜糖洗版鬧爆｜開心大綜藝
曾志偉統領下日前舉行大型記者會，公布《開心大綜藝》將於逢周日以直播形式播放，記者會上由鄧智堅扮「姜濤」驚喜現身，馮盈盈和麥美恩手口並用：「打到你變薑蓉﹗」現場氣氛熱烈，卻令姜濤粉絲反感，洗版鬧爆有關藝人，群情愈見洶湧。
文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞截圖、鄧智堅IG、馮盈盈IG、麥美恩IG
曾志偉上任掌管綜藝科後，高調整頓綜藝，連日大舉公布節目新改革，自公布《歡樂今宵》翻生後，在「超級綜藝 隆重登場」記者會正式公布詳情，周日播出直播節目《開心大綜藝》，集遊戲、扮嘢、趣劇、唱歌等於一身，被指是《歡樂今宵》和《獎門人》的混合體。
《開心大綜藝》下月直播
《開心大綜藝》下月播，在記者會上成功搶fo，成功引起各界「關注」，曾志偉曾表示打破不同台的界限，希望請到不同界別人上節目。話口未完果然請來「姜濤」現身，在記者上，一眾藝員落力宣傳《開心大綜藝》時，分成兩組比試，演藝學院出身、曾在《最緊要好玩》中扮鬼扮馬的鄧智堅，突然「姜濤」上身，擺出姜濤招牌手勢chok住問：「係咪所有錫我嘅朋友都喺晒度？」然後唱出姜濤的《蒙著嘴說愛你》歌詞「so I say I love you」。
鄧智堅「姜濤」上身，唱完歌，再模仿姜濤廣告中跳住舞背急口令，仲擺出心心手勢。鄧智堅「姜濤」上身，唱完歌，再模仿姜濤廣告中跳住舞背急口令，現藝員拍晒手掌，氣氛高漲，主持之一麥美恩即走走大力拍打鄧智堅：「收聲啦﹗」馮盈盈加嘴：「你夠膽嚟踩場﹗」
鄧智堅繼續模仿「姜濤」經典甫士及手勢，麥美恩再衝出去粗暴又打又推，馮盈盈則大聲話：「拍到你變薑蓉嚟吖喇﹗」而林盛斌在旁搞氣氛：「打佢﹗𡁻佢﹗」現場哈哈大笑，台下的曾志偉都笑晒﹗
「姜濤」現身 姜糖反感
「姜濤」現身，立即引起姜糖的反感，在鄧智堅IG洗版，鬧爆對方唔識尊重人，「你以前做潮性辦室時已經支持你，依家唔睇啦」、「演藝學院出身質素原來係咁」，其後鄧智堅索性刪走自己當日出席記者會的post，不過還未能平息姜糖的憤怒。