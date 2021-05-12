終於威番一次！《開心大綜藝》竟然大勝《ERROR自肥企画》全因…
ViuTV《ERROR自肥企画》 近日熱播，深受一眾網友喜愛，而TVB《開心大綜藝》就被指一成不變，但近日《開心大綜藝》就收到315宗投訴，「大勝」ViuTV《ERROR自肥企画》有7宗投訴，TVB終於贏番次！
編輯：東方新地丨撰文：新monday丨圖片：ViuTV、TVB
通訊局：投訴人主要認為《開心大綜藝》内容低俗
雖然曾志偉和王祖藍做高層搞綜藝節目，但TVB《開心大綜藝》仍然被網友嫌老土兼「阿婆都唔睇」，通訊局指《開心大綜藝》收到315宗投訴：「就4月11日至5月9日期間無綫所播放的電視節目《開心大綜藝》，共收到315宗投訴，投訴人主要認為内容低俗、有侮辱成份，或含有粗俗用語。」
《ERROR自肥企画》有7宗投訴
另一方面，ViuTV《ERROR自肥企画》也有人投訴，但只有7宗投訴。5月3日至5月7日期間ViuTV所播放的電視節目《ERROR自肥企画》中，通訊局指：「就5月3日至5月7日期間ViuTV所播放的電視節目《ERROR自肥企画》，共收到7宗投訴，投訴人主要認為内容暴力、低俗不雅，或含有粗俗用語。」雖然《ERROR自肥企画》大玩癡線Item，又大玩炸生啤公仔、「死亡行星」、「鳳凰不死鳥」等癲Game，但只有7單投訴，看來觀眾覺得睇得開心就可以。今次TVB靠投訴贏了ViuTV，終於威番一次。
王祖藍化身「藍太」惡搞特首收250宗投訴
此外，《開心大綜藝》第一集播出時，王祖藍化身「藍太」惡搞特首林鄭月娥，結果收250宗投訴。投訴原因是認為內容「低俗」或具「侮辱成份」扣除此250宗投訴，再收到65宗投訴，至今合共315宗。