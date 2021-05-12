終於威番一次！《開心大綜藝》竟然大勝《ERROR自肥企画》全因…

ViuTV《ERROR自肥企画》 近日熱播，深受一眾網友喜愛，而TVB《開心大綜藝》就被指一成不變，但近日《開心大綜藝》就收到315宗投訴，「大勝」ViuTV《ERROR自肥企画》有7宗投訴，TVB終於贏番次！

編輯：東方新地丨撰文：新monday丨圖片：ViuTV、TVB