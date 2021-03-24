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無綫周日《開心大綜藝》節目預告 曾志偉急召離巢藝人回歸搞Gag騷

東方新地 - 娛聞

曾志偉回巢無綫後動作多多，除了《勁歌金曲》改革重生，歌唱比賽節目《聲夢傳奇》亦搵李克勤擔大旗做星級導師。曾志偉同王祖藍雙劍合璧，開記者會宣布將於4月5日起一連推出9個超級綜藝節目，力撼來勢洶洶的ViuTV，其中一個節目《開心大綜藝》，曾志偉與王祖藍狂出友誼牌，急召各方好友返無綫幫拖，節目內容有遊戲有表演，有指性質介乎《獎門人》與《歡樂今宵》，曾志偉密鑼緊鼓搞新綜藝節目，一場硬仗已展開……

撰文：東方新地 ｜圖片：東星圖片、東方新地、無綫電視截圖

 

曾志偉重返無綫後一鼓作氣，連月出招打ViuTV，3月24日召開記者會，近百藝員現身支持。
曾志偉重返無綫後一鼓作氣，連月出招打ViuTV，3月24日召開記者會，近百藝員現身支持。
曾志偉係威係勢，聯同余安安、汪明荃及各高層進行九珠連環切燒豬儀式。
曾志偉係威係勢，聯同余安安、汪明荃及各高層進行九珠連環切燒豬儀式。

9個全新超級綜藝輪住出

曾志偉在記者會中宣布，將會有9個全新超級綜藝節目於4月5號開始隆重推出。星期一至五輪住登場的有《尋人記》、《艾粒X農夫 特備節目》、《好聲好戲》、星期六就有《聲夢傳奇》、《日日媽媽聲》、《諸朋好友》、《演鬥聽》而周日就有《開心大綜藝》同全新改革的《勁歌金曲》。

在「超級綜藝隆重登場」記招上，一眾主持輪流上台介紹自己的節目，包括農夫與艾粒這個新節目組合。
在「超級綜藝隆重登場」記招上，一眾主持輪流上台介紹自己的節目，包括農夫與艾粒這個新節目組合。

艾粒農夫合體打Error？網民：「節目名都未諗好」

兩個組合由4月19日開始會主持一連10集「特備節目」，不過節目名稱仲未公布。
兩個組合由4月19日開始會主持一連10集「特備節目」，不過節目名稱仲未公布。
C君在記招上坦言節目名都未諗好，建議咗三個選項，講到節目內容，亦係含糊其詞，表示係「選Do姐接班人」，嘉賓亦未有多透露。
C君在記招上坦言節目名都未諗好，建議咗三個選項，講到節目內容，亦係含糊其詞，表示係「選Do姐接班人」，嘉賓亦未有多透露。

音樂主持大換班

全新一輯《勁歌金曲》找來音樂人Eric Kwok郭偉亮及歌手糖妹做主持。
全新一輯《勁歌金曲》找來音樂人Eric Kwok郭偉亮及歌手糖妹做主持。
阿Bob亦在社交網上載與曾志偉及其他主持人的合照，陣容鼎盛。圖片來源:Bob IG圖片
阿Bob亦在社交網上載與曾志偉及其他主持人的合照，陣容鼎盛。圖片來源:Bob IG圖片

曾志偉重炮籌備大綜藝節目

曾志偉上任無綫副總經理，主理綜藝、音樂製作及節目後，曾傳余詠珊與何哲圖聯手炮製的會被煞停，結果曾志偉只是逐一整頓，未有一刀切，繼《勁歌金曲》重生，日前曾志偉又出席《聲夢傳奇》記者會，宣布《聲》將會變成15集真人選秀騷節目。無綫將於4月11日起逢星期日晚上8點到9點半，推出全新合家歡節目《開心大綜藝》，除了星級主持外，每集會邀請當時得令的嘉賓一同玩遊戲，讓觀眾一家大細安坐家中歡度愉快的周日晚上。

曾志偉
曾志偉過去廿年主節過多輯《獎門人》節目，對於搞綜藝節目他最手到拿來。
曾志偉
要搞GAG當然唔少得王祖藍。

根據無綫官方透露的宣傳資料，《開心大綜藝》環節暫定包括：

1. Good Morning Sir

嘉賓以學生造型登場，在課室發生一系列爆笑趣事、玩遊戲，重拾校園歡樂。

曾志偉
藝人扮學生，仲有青春可人學生妹，夠晒睇頭。圖片來源：黃心穎IG圖片

2. 找回「失落的2020」

不少歌星因疫情關係取消籌備多時的演唱會、劇團未能公開演出，節目邀請他們前來演出高歌，一起找回「失落的2020」。

曾志偉
阿姐汪明荃因為疫情令開騷受影響，曾志偉會搵佢？

3. 《愛回家》大綜藝版

節目邀請已「離巢」的藝人重回TVB，與他們的好朋友一起演出。

曾志偉
由盧海鵬與林建名主演的短劇《蝦仔爹哋》是早年《歡樂今宵》的王牌，未知會否經典重演呢？

4. 非一般「廣告時間」

節目為客戶度身打造非一般的「廣告時間」，嘉賓以風趣形式演繹廣告，由笑話、「惡搞」到現場即慶廣告、趣味廣告Jingle等等，都能讓觀眾捧腹大笑，對廣告商品留下深刻印象。

曾志偉
要數近年受廣告客戶歡迎，識現場賣廣告又好笑的藝人，阿Bob應該冇得輸。

5. 開心劇場

嘉賓進行演技大比拼，以「鬥忍笑」、「鬥慘」、「鬥喊」等形式演出開心趣劇。

曾志偉
如果要玩現場鬥忍笑，有農夫在場視帝都要輸。

6. 超Cheap扮嘢王

以低成本及意想不到的材料鬥「扮嘢」，例如以20元預算扮成韓星G Dragon。

曾志偉
講到扮鬼扮馬，近年不斷參加內地騷的王祖藍就最耍家，經常以不同造型出現。圖片來源：王祖藍微博圖片

7. 真真假假打電話

嘉賓現場與特定目標進行電話對話，內容毫無保留、令人爆笑。一同競猜嘉賓是否真的「打電話」？猜中有獎，猜錯則要接受大懲罰！

曾志偉
2009年胡杏兒在農夫與小儀的節目中打電話執行整蠱任務，讓馬國明說出「我愛你」， 無綫早年已有呢條玩電話橋。

8. 你係幾年級

嘉賓參與幼稚園、小學常識問答比賽，答對升級、答錯留級，看看最終嘉賓到底是幾年級。

曾志偉
就好似獎門人之前出現過的問答環節，不過就唔使再淋雨咁陰公。

9. 我要做台慶

節目設立台慶表演項目，藝員落力練習演出，看看是否有資格參與台慶演出。

曾志偉
台慶表演都有，即係主要係玩班花旦同小生。

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