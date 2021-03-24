無綫周日《開心大綜藝》節目預告 曾志偉急召離巢藝人回歸搞Gag騷
撰文：東方新地 ｜圖片：東星圖片、東方新地、無綫電視截圖
9個全新超級綜藝輪住出
曾志偉在記者會中宣布，將會有9個全新超級綜藝節目於4月5號開始隆重推出。星期一至五輪住登場的有《尋人記》、《艾粒X農夫 特備節目》、《好聲好戲》、星期六就有《聲夢傳奇》、《日日媽媽聲》、《諸朋好友》、《演鬥聽》而周日就有《開心大綜藝》同全新改革的《勁歌金曲》。
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曾志偉重炮籌備大綜藝節目
曾志偉上任無綫副總經理，主理綜藝、音樂製作及節目後，曾傳余詠珊與何哲圖聯手炮製的會被煞停，結果曾志偉只是逐一整頓，未有一刀切，繼《勁歌金曲》重生，日前曾志偉又出席《聲夢傳奇》記者會，宣布《聲》將會變成15集真人選秀騷節目。無綫將於4月11日起逢星期日晚上8點到9點半，推出全新合家歡節目《開心大綜藝》，除了星級主持外，每集會邀請當時得令的嘉賓一同玩遊戲，讓觀眾一家大細安坐家中歡度愉快的周日晚上。
根據無綫官方透露的宣傳資料，《開心大綜藝》環節暫定包括：
1. Good Morning Sir
嘉賓以學生造型登場，在課室發生一系列爆笑趣事、玩遊戲，重拾校園歡樂。
2. 找回「失落的2020」
不少歌星因疫情關係取消籌備多時的演唱會、劇團未能公開演出，節目邀請他們前來演出高歌，一起找回「失落的2020」。
3. 《愛回家》大綜藝版
節目邀請已「離巢」的藝人重回TVB，與他們的好朋友一起演出。
4. 非一般「廣告時間」
節目為客戶度身打造非一般的「廣告時間」，嘉賓以風趣形式演繹廣告，由笑話、「惡搞」到現場即慶廣告、趣味廣告Jingle等等，都能讓觀眾捧腹大笑，對廣告商品留下深刻印象。
5. 開心劇場
嘉賓進行演技大比拼，以「鬥忍笑」、「鬥慘」、「鬥喊」等形式演出開心趣劇。
6. 超Cheap扮嘢王
以低成本及意想不到的材料鬥「扮嘢」，例如以20元預算扮成韓星G Dragon。
7. 真真假假打電話
嘉賓現場與特定目標進行電話對話，內容毫無保留、令人爆笑。一同競猜嘉賓是否真的「打電話」？猜中有獎，猜錯則要接受大懲罰！
8. 你係幾年級
嘉賓參與幼稚園、小學常識問答比賽，答對升級、答錯留級，看看最終嘉賓到底是幾年級。
9. 我要做台慶
節目設立台慶表演項目，藝員落力練習演出，看看是否有資格參與台慶演出。