無綫周日《開心大綜藝》節目預告 曾志偉急召離巢藝人回歸搞Gag騷

曾志偉回巢無綫後動作多多，除了《勁歌金曲》改革重生，歌唱比賽節目《聲夢傳奇》亦搵李克勤擔大旗做星級導師。曾志偉同王祖藍雙劍合璧，開記者會宣布將於4月5日起一連推出9個超級綜藝節目，力撼來勢洶洶的ViuTV，其中一個節目《開心大綜藝》，曾志偉與王祖藍狂出友誼牌，急召各方好友返無綫幫拖，節目內容有遊戲有表演，有指性質介乎《獎門人》與《歡樂今宵》，曾志偉密鑼緊鼓搞新綜藝節目，一場硬仗已展開……

撰文：東方新地 ｜圖片：東星圖片、東方新地、無綫電視截圖