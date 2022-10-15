開心無敵獎門人 | 林敏驄失控玩殘獎門人 重溫當年「48字馬拉松」經典場面
林敏驄一上場就失控
林敏驄日前與一班《下流上車族》的演員上《開心無敵獎門人》大玩各種經典遊戲。出名不受控的林敏驄一上場就開始搞亂檔，不聽獎門人的指示的林敏驄，在錄影途中經常走來走去，有次更走到鏡頭前搞亂，嚇到一班獎老不知所措！為了令林敏驄鎮靜下來，獎門人曾志偉不停在林敏驄耳邊按喇叭，場面非常爆笑。
笑言大把錢 不在乎十萬獎金
在接受訪問的時候，一班《下流上車族》的演員都表示只要隊中有林敏驄，就一定穩贏，所以大家都乖乖睇林敏驄頭。林敏驄立即無厘頭地回應：「都唔知道點解要贏，大把錢喇，都唔旨在嗰十萬啦！」林敏驄更表示如果贏了獎金，會自己份獎金送給劇中女兒羅毓儀，非常豪爽！
一班《下流上車族》的演員都表示只要隊中有林敏驄，就一定穩贏！
林敏驄玩串馬拉松最經典
光是看預告都已經令觀眾爆笑，令不少觀眾都非常期待《 開心無敵獎門人 》的播出。而且看到林敏驄出盡全力玩遊戲的樣子，令人不禁想起當年林敏驄玩串馬拉松的經典場面。當年林敏驄和鄭秀文、鄭丹瑞等人一起玩「超級無敵馬拉松」，林敏驄當年爆肚亂講一句一共48字的「蘇格蘭場非工業用國際線路自動溶雪十六嘩佬風油太垂直升降大包圍連雷射彩色洗衣乾衣腐蝕性氣墊毛筆一枝」，玩死一班嘉賓之餘，仲要笑死全港觀眾！
重溫林敏驄玩串馬拉松經典場面：
獎門人仲頒咗個最佳馬拉松選手獎畀林敏驄！
台慶劇《下流上車族》林敏驄執二攤
《下流上車族》由林敏驄、鮑起靜和江美儀主演，劇情講述林敏驄被未婚妻騙走他的上車盤，被逼重新開始存錢的林敏驄經歷一番迂迴曲折後遇上江美儀，展開假結婚的同居生活。 《下流上車族》一波三折，繼蘇皓兒被飛改由郭柏妍頂上後，開工一日的男主角姜皓文（黑仔）又唔做，臨時拉伕搵從未拍過電視劇的林敏驄執二攤。一眾網民都表示十分期待毫無拍劇經驗的冷面笑匠林敏驄的爆笑演技！
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