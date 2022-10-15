開心無敵獎門人 | 林敏驄失控玩殘獎門人 重溫當年「48字馬拉松」經典場面

林敏驄與《下流上車族》的一班演員錄影《開心無敵獎門人》大玩各種經典遊戲。一向不受控的林敏驄由一登場就開始搞亂檔，一開場就俾獎門人大整蠱！林敏驄出盡全力玩遊戲的樣子，令人不禁想起當年林敏驄玩串馬拉松的經典場面，就讓我們一起重溫吧！