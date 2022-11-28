開心無敵獎門人｜ 緋聞情侶成焦點 麥美恩不顧形象錫落許文軒額頭全場起哄
這集焦點落在緋聞男女麥美恩（Mayanne）和許文軒（Edmond）身上，兩人全晚大耍花槍，場面搞笑。在首個遊戲「開心無敵夾多士」中，兩人被安排同場上陣，許文軒全程怕醜仔上身扭扭擰擰，麥美恩則表現得大方兼投入，更要求以正面和許文軒夾多士，最終兩人多士就夾唔成，反而麥美恩兜口咀落許文軒的額頭，更將唇膏印留在許文軒額上，全場起哄。
之後許文軒在另一個遊戲環節「開心無敵爆大波」中進行大反擊，許文軒被曾志偉要求講出「十個Mayanne嫁唔出」的理由，在麥美恩眼厲厲威脅之下，許文軒起初交行貨讚女方「賢良淑德」、「太多優點」，後來曾志偉出面嗌唔收貨，企喺許文軒身旁，令他安心講出麥美恩「十個Mayanne嫁唔出」的理，然後許文軒一口氣攻擊麥美恩有「龍躉」、「胸太細」、「太大食」等，最後更爆料：「佢唔識煮飯，淨係識打邊爐。」睇見麥美恩嘅眼神，相信許文軒下場一定超慘！
麥美恩近年以傻大姐形象突圍入晒屋，事業起飛上晒位，曾被指帶挈埋娛樂主播緋聞男朋友許文軒，更自薦可以情侶檔演出，令捱足十幾年主播生涯的許文軒，吐氣揚眉殺入大騷做司儀，成為幸福男友人辦！不過最近麥美恩在訪問中自稱單身，仲話唔想拍拖住，被指與許文軒情已逝。報道出街後，麥美恩出po回應仲晒合照，唔認飛起許文軒，為事業唔拍拖但又繼續來往，好矛盾喎！
麥美恩 出po回應分手傳聞
日前麥美恩接受訪問時表示為了事業拒絕了不少追求者，仲自稱單身唔想拍拖，因而令外界揣測她與緋聞主播男友許文軒的感情有變，而她的社交網近月亦沒有許文軒的蹤跡。麥美恩為此反應極大，很快就在社交網出po回應，還付上一張與許文軒的合照，照片中許文軒蹲在鐵絲網後，麥美恩就擺出一副冷傲表情。
留言否認斷來往
麥美恩看來甚為介意報道中指她因為上位而與許文軒劃清界線，她在社交網留言否認與許文軒半年冇互動，仲話大時大節好難約到對方，更此地無銀地hashtag埋許文軒與駱胤鳴；各好友亦非常合作迅速現身助攻，力證麥美恩與許文軒仍有來往。
12月好友聚會分開企
原來上月麥美恩曾與一眾好友打邊爐聯誼，出席者除許文軒與駱胤鳴外，還有吳若希與許文軒，不過以往糖黐豆的麥美恩與許文軒影大合照時就分開企，未知是否因為傳緋聞而有所避忌。戀情傳了5年唔承認亦唔否認，事業與愛情魚與熊掌不可兼得，麥美恩其實想點？
麥美恩 自爆眼角高
藝人麥美恩事業得意，卻表示唔想要愛情，近日她接受傳媒訪問，講到感情事，她透露之前曾有圈中人及圈外人追求，不過她34歲的麥美恩事業心極重，決定要在工作上衝刺，所以推掉所有追求者的好意，更自嘲對另一半非常揀擇，唔想拍拖住。
麥美恩半年冇po合照
聲言現階段是單身的麥美恩，明明有個感情非常要好的緋聞男友許文軒，有指二人的地下情已發展超過5年，以前經常不避嫌在社交網放閃，不過對上一次po合照已是去年6月的事，今次表明以事業為重，擺明與許文軒劃清界線。農曆年將至，麥美恩直言大時大節特別掛念身在加拿大的家人，希望做完手頭上工作飛去探家人，不過都要在過年後，計埋來回需要隔離起碼都要請一個月大假。
麥美恩傻大姐形象入屋 愈戰愈勇
2011年參選港姐敗給冠軍朱晨麗、亞軍朱希敏及季軍許亦妮，只得梗頸四的麥美恩，加入無綫做了兩年娛樂主播，直至13年有機拍綜藝節目《學是學非》，之後又得森美賞識拍埋《森美旅行團》，麥美恩已醒目轉型，唔走靚女路線成功以傻大姐形象入 屋。事業愈戰愈勇，近年更盡擸大騷司儀演出，在無綫早就爆騷工作量驚人，連帶盛傳拍拖5年的男友許文軒亦因她受惠，近年工作量激增，由主播殺入TVB大騷做司儀，更曾擔任《萬千星輝頒獎典禮》 「得獎旁白司儀」，又能孖住女友做《勁歌金曲頒獎典禮》司儀，事業轉旺。
緊張男友許文軒事業 不時落力sell男友
據知情者透露：「Edmond（許文軒）考入TVB娛樂新聞台做主播，一做就十幾年，佢份人好謙遜，跑活動同班傳媒記者相處融洽，本身佢野心唔大，反而係同Mayanne拍拖之後，女友成日鼓勵佢要多啲爭取機會，令佢變得更積極，Mayanne好緊張男友事業，不停幫佢鋪路拉線，Mayanne圈中人緣好好，好多節目 監製，以至班圈中阿哥阿姐好似Do姐、叻哥、森美都好睇佢，為咗幫男友，Mayanne每次見親監製、或者班阿哥阿姐，就會好落力sell男友，叫啲人多啲用男友，又話可以同男友情侶檔合作，幫得 好出面！大家覺得佢哋形象好，有Job都會預埋佢哋。」
許文軒唔做設計師返港做主播
現年40歲的許文軒，同麥美恩一樣有過參賽經驗，06年考入無綫娛樂新聞台做主播前，早在03年曾參加全球華人新秀歌唱大賽（悉 尼區選拔賽），成為冠軍兼奪最佳台風獎，之後返港參加總決賽，同屆香港代表還有現時已在國內紅透半邊天的陳偉霆，不過當年許文軒參賽落敗後，因家人要他返澳洲完成設計系大學課程，最終放棄留港發展，直至06年完成學業捲土重來，放棄做設計師加入無綫主播行列，5年前同麥美恩傳出緋聞，初時二人都否認戀情，不過為幫男友事業衝刺，麥美恩拍拖一年後已不時有意無意間提及男友，戀情逐步浮面，二人還經常情侶檔合作演出，事事以男友行先！
麥美恩男友FAQ
Q: 麥美恩男友許文軒是誰？
A:麥美恩男友許文軒在澳洲升學，03年曾參加當地新秀歌唱大賽，詳情請看：上位不忘帶挈男友 情侶檔演出孖住賺外快
Q: 麥美恩的「大癲大肺」幕前形像如何影響感情發展？
A:麥美恩在結識男朋友時，往往因幕前「大癲大肺」形像令人卻步，詳情請看：「我極嘈因為我冇安全感！」 豪放外表下其實是個⋯⋯
常見問題
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