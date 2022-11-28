開心無敵獎門人｜ 緋聞情侶成焦點 麥美恩不顧形象錫落許文軒額頭全場起哄

逢周日晚8 點在TVB播出的《開心無敵獎門人》，昨天（27日）播出一集例牌有「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩等做主持。這一集嘉賓便有「萬千星輝主角」隊的黎耀祥、黃浩然、蕭正楠、張振朗、陳自瑤及賴慰玲，以及「萬千星輝主播」隊周奕瑋、許文軒、陳婉衡、鞏姿希、王鎮泉以及吳紫韻。