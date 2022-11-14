開心無敵獎門人｜新抱仔王敏奕獲厚待？曾志偉咁回應……

TVB節目《開心無敵獎門人》，日前播出一集有「獎門人」曾志偉，帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林穎彤及程浩駿擔任主持。今集嘉賓有「下流上車族」隊的林敏驄、江美儀、郭柏妍、鄧智堅、關曜儁及林景程，以及「法證先鋒V」隊的袁偉豪、洪永城、蔡潔、王敏奕、鄧伊婷、傅嘉莉、林子超、陳嘉慧及許俊豪。