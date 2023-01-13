開運秘笈｜七師傅「鮑魚論」Coffee一秒尷尬 富豪飯局事件被擺上枱
Coffee上《開運秘笈》做嘉賓
Coffee林芊妤早前被捲入富豪飯局事件，一名KOL「Sean Lam」暗示Coffee婚後仍有出席富豪飯局，事件引來全城熱話，平時甚為關注娛樂圈新聞的七師傅，日前在香港開電視節目《開運秘笈》，一心為Coffee指點迷津，竟觸踫到富豪飯局這個敏感話題，令Coffee感到非常尷尬。
七師傅指Coffee係萬人迷
七師傅向來有碗話碗，她在節目中一見到Coffee即表示很早已有留意對方：「雖然我都係女人，但係我都被你吸引，因為你五官好靚，佢依家冇乜化妝，但已經好上鏡。」聽到七師傅的讚美，Coffee笑得好開心，七師傅再續說：「因為你靚，所以有好多男人都想得到你，但係得不到你佢哋就嬲啦！」
Coffee聞「鮑魚論」即變面
另一主持人李尚正亦打蛇隨棍上，重提Coffee早前被捲入富豪飯局事件中，問七師傅這些傳言與是非是否有利Coffee的事業發展，七師傅覺得好壞參半：「好就係藝人要多啲新聞，如果咩都冇就冇人記得。但係太多是非會影響印象，邊個敢搵你做代言，所以唔可以太多，又唔可以冇。」七師傅永遠都語不驚人誓不休，更以「鮑魚」作為例子：「好似食鮑魚咁，如果你食一萬隻都會頂唔順，食少少就啱啱好。其實啲人同你傳是非係好正常，因為你靚，所有靚女都會被傳緋聞。」「鮑魚論」一出，Coffe真係笑唔出，場面都幾尷尬，真係崩口人忌崩口碗。
Coffee林芊妤自爆曾收淫媒來電
Coffee被KOL暗指曾出席富豪飯局，她認為現今女性可以自食其力不靠男人，Coffee老公亦不明白己已婚女士為何還會被邀請出席飯局，她亦自爆入行時曾收過一至兩個淫媒的電話，之後她立即封鎖可疑來電，證明自己不是隨便的人！
Coffee林芊妤被指去富豪飯局連環反撲
最近KOL界是非不斷，其中有一位聲稱自己有大量秘密的KOL，在社交平台舉行你問我答環節。不少網民都有問到有關Coffee的秘密，其中一位問到：「Coffee從良之後係咪無嘢聽喇？」該位KOL回覆道：「咩叫從良後，有野聽啦緊係。」之後當網民問到有哪位最紅的KOL有份去富豪飯局的時候，該名KOL則用咖啡的emoji回應，令網民都認為他是在暗示Coffee在婚後有份參加相關飯局！
Coffee出律師信 彈出又彈入
有網民將該名KOL在網上的言論轉告Coffee，Coffee馬上在社交平台發千字文火爆反擊！她表示：「一句說話就抺煞我咁多年嘅努力，嬲到個人醒晒」又指自己好忙顧家庭及打理生意，要澄清呢啲流言「相信呢個世界有報應」，又揚言出律師信告佢誹謗。Coffee亦有在其粉絲TG群組回應此事，但就收回出律師信的決定，因為「我咁樣只會幫緊佢，依家我followers係咁升，我唔可以再幫佢」，又話「如果呢度有任何人懷疑我嘅人格，請你退出我群組」，雖然彈弓手唔再出律師信，但Coffee今次真係大動肝火，去旅行的心情都被影響。
Coffee當年「Gathering」舊事被翻炒
今次KOL的「爆料事件」令當年Coffee的「殘廁Gathering 」舊事被翻炒。2014年Coffee曾爆出「殘廁Gathering 」事件令在無綫六年來寂寂無聞的Coffee一夜成名。雖然被無綫炒魷，卻並未打沉Coffee意志，近年轉型做瑜伽導師，現在成為香港數一數二的瑜伽KOL。
Coffee著瑜伽褲拜山惹網民批評
Coffee重陽節帶同兒子上山拜祭先人，其後在IG社交平台上分享照片，卻惹來網民批評，事關Coffee當日穿上貼身瑜伽褲去相關場合，同時身形優點亦盡被表現，後來就成為網民圍攻對象，更揶揄她：「拜山都著瑜伽褲」、「驚死人唔認得佢」、亦有網民揶揄「仙人都會睇得好開心」、「死人要睇，生人都要睇」。
常見問題
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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