開運秘笈｜七師傅「鮑魚論」Coffee一秒尷尬 富豪飯局事件被擺上枱

早前一名KOL大爆Coffee林芊妤根本「未從良」，又暗指她婚後依然有出席富豪飯局，一向真性情的Coffee以千字文反擊無理的指控，不過依然水洗唔清。最近Coffee為香港開電視節目《開運秘笈》做嘉賓，被重提富豪飯局事件，七師傅認為是非多亦非壞事，更以「鮑魚論」來作比喻，Coffee聽完面有難色，只好強顏歡笑。