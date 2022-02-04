開電視向員工派巨額開工利是 元老級藝員黃芳雯：打開戶口見到好開心
正所謂「年初四咁嘅樣」，意思就係又要開工、錢又使晒，好樣極都有難！不過今年開電視嘅員工就唔同喇！事關今年佢哋每位員工都收到一封巨額開工利是！元老級藝員黃芳雯收到錢之後開心到跳起呀！
文：東方新地｜圖：[email protected]_fonggoo
每位員工獲發$3,888或$888開工利是
新世界發展主席鄭家純於去年11月正式入主有線寬頻集團，踏入虎年即自掏腰包豪擲420萬向1100名員工派巨額開工利是！據有線外事部提供資料表示：
有線寬頻集團主席鄭家純博士及副主席兼執行董事曾安業先生宣佈，以私人名義向員工派發一次性大利是，安排如下：
1. 凡於2021年10月31日或之前入職之員工，將獲發一封港幣$3,888大利是；
2. 凡於2021年11月1日或之後入職之員工，將獲發一封港幣$888大利是；
3. 上述的大利是將直接存入同事之發薪銀行戶口。
另外，集團亦向員工派發$100開工大利是，祝願各位同事虎年工作順利！身體健康！
元老級藝員黃芳雯勁興奮
有線元老級藝員黃芳雯和嚴崇天得知大利是嘅消息時大感雀躍，阿天接受本刊訪問時表示：「其實而家個疫情巿道同經濟都係麻麻地，所以公司派大利畀員工真係非常之好，大家亦都非常之開心，最緊要係可以震奮到大家嘅士氣。相信虎年，大家會更加有動力去做好啲，我自己最期待拍多啲唔同嘅節目！（人生最大封？）呢個金額都係Top 3 ！」而查過戶口嘅Paula就禁不住興奮嘅心情：「多謝老闆多謝公司。虎年都希望工作上可以虎虎生威，多啲唔同嘅機會！期待公司有更新更好嘅發展，做有質素嘅節目比觀眾睇啦！亦都喺度祝各位觀眾身體健康，公司收視節節上升，節目贏盡口碑﹗」