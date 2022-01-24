闔家辣｜吳君如爆用一招氹掂梁詠琪演媽媽角色 GiGi指最困難是被對白考起

2022年賀歲片《闔家辣》，由吳君如主演兼監製、聯同鄭中基、梁詠琪（GiGi）、Edan呂爵安及袁澧林拍攝，日前吳君如自爆用一招氹掂梁詠琪衝出關口，答應接拍有一名廿多歲兒子的媽媽角色，梁詠琪就指最大挑戰是被對白考起﹗