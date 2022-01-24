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闔家辣｜吳君如爆用一招氹掂梁詠琪演媽媽角色 GiGi指最困難是被對白考起

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撰文：東方新地

2022年賀歲片《闔家辣》，由吳君如主演兼監製、聯同鄭中基、梁詠琪（GiGi）、Edan呂爵安及袁澧林拍攝，日前吳君如自爆用一招氹掂梁詠琪衝出關口，答應接拍有一名廿多歲兒子的媽媽角色，梁詠琪就指最大挑戰是被對白考起﹗

文：東方新地｜圖：開電視、《闔家辣》劇照

《闔家辣》主角吳君如、梁詠琪（Gigi）、鄭中基（Ronald）日前接受香港開電視專訪，暢談拍攝賀歲片點滴。吳君如用三個詞語形容：「開心、愉快、熱辣辣。5、6年沒無拍賀歲片，好期待。」梁詠琪也說：「這段時間想帶歡樂給香港人，一拍賀歲片就有種使命感。」

吳君如、梁詠琪（Gigi）、鄭中基（Ronald）日前接受香港開電視主播王凌燕專訪。（圖片來源：開電視）
吳君如、梁詠琪（Gigi）、鄭中基（Ronald）日前接受香港開電視主播王凌燕專訪。（圖片來源：開電視）

《闔家辣》兼任監製的吳君如指：「這故事是真人真事，很貼合香港民情，全世界都面對在家工作，以及一家的困獸鬥。」問到為何找Ronald和Gigi演出，吳君如就說：「首先鄭中基是很出色的喜劇演員，之前與他拍過很多戲，跟他很有默契，看完劇本覺得很適合他做。Gigi呢，我本身係佢嘅粉絲，佢拍過好多誇張喜劇，現在做了母親，戲中角色也是個母親。」

（圖片來源：《闔家辣》劇照）
《闔家辣》是2022年賀歲片之一。（圖片來源：《闔家辣》劇照）

吳君如用絕招打動梁詠琪

吳君如自爆其實想了很久要否找梁詠琪做這角色，梁詠琪話吳君如約她出來時沒說原因：「出來時君如話想搵我演媽媽角色，兒子二十多歲了。因為君如本身是演員，所以知道這事向我提出是一個關口，我很感謝她很尊重演員這方面的想法。」吳君如笑言：「我約你出來是等你走唔到，將一大疊劇本放在你面前，要你即時看。我給中基和Gigi的劇本都係好原汁原味。我用眼睛打動Gigi﹗」

闔家辣｜吳君如爆用一招氹掂梁詠琪演媽媽角色 GiGi指最困難是被對白考起
Edan呂爵安、吳君如、梁詠琪和袁澧林首次這個陣容組合拍戲﹗（圖片來源：《闔家辣》宣傳照）

吳君如禁梁詠琪帶經埋人同行

吳君如又爆：「我約Gigi時話只有我哋兩個，唔好帶經理人出來，唔係講你經理人唔好，但通常經理人會在旁邊發表意見，你自己一個人嚟。」Gigi續說：「所以點解我咁快回覆你，因爲大家都覺得賀歲片係要開心，我呢個關口是小事，所以我當晚就決定接拍。」吳君如笑說：「四點散會她十點已經回覆我，邊有人睇劇本咁快，畀我呢啲大明星要睇一個月。」鄭中基即笑吳君如：「你睇得慢啫，近視。」君如自嘲是老人癡呆。

闔家辣｜吳君如爆用一招氹掂梁詠琪演媽媽角色 GiGi指最困難是被對白考起
環繞疫情期間所發生的故事，而拍攝的賀歲片《闔家辣》。（圖片來源：《闔家辣》劇照）

梁詠琪指對白刻薄挑戰大

梁詠琪指想拍套戲令香港人開心，再看過劇本覺得好值得接拍，並指要演媽媽角色變成好小事，反而有另一樣令佢覺得有難度，梁詠琪就說：「我喺戲入面經常對Ronald說話好刻薄，又嫌佢煩，這種角色我以前好少做，很有挑戰性。」Ronald和Gigi戲中演鬥氣夫妻，Ronald透露是導演的真人真事：「導演話我知佢爸媽每天吵架，每天沒事找事吵，沒吵那天會問對方沒事吧？要吃藥嗎？這是他們的溝通方法，相處之道。」

故事大綱：

2019年新冠病毒疫情爆發，令一眾「打工仔」得以在家工作，最初因為可以無拘束地工作感到興奮，可是漸漸發現在家工作比上班更令人苦不堪言！

Coba在家工作期間，每天就是跟家人困獸鬥，Coba無意中發現母親的手工辣椒醬大受同事好評，他決定說服家人一同製作辣椒醬在社交平台上放售，企圖轉移視線避免爭吵。沒想到迎合在家吃飯的需要，辣椒醬生意更上一層樓！

可是潛藏多年的家庭矛盾又一觸即發，由選用哪款辣椒醬瓶子的爭拗逐一引爆，這個在家日常拉鋸戰，比他們的辣椒醬更辣！

角色簡介：

呂爵安（Edan）飾 張柏軒 （Coba）

音樂節創意團隊搞手，由於疫情在家工作，但受不了父母整天嘈吵，於是説服家人一同製作辣椒醬在社交平台上放售。

Edan呂爵安首次擔正賀歲笑片。（圖片來源：《闔家辣》劇照）
Edan呂爵安首次擔正賀歲笑片。（圖片來源：《闔家辣》劇照）

鄭中基 飾 張國倫（Alan）/ Coba父親

的士司機，愛挑剔字句，整天嘮嘮叨叨，又愛跟老婆Rita 頂咀。

闔家辣｜吳君如爆用一招氹掂梁詠琪演媽媽角色 GiGi指最困難是被對白考起
鄭中基飾Edan父親﹗（圖片來源：《闔家辣》劇照）

梁詠琪 飾 Rita / Coba母親

文職工作，一心為全家人置業安居，發現自己製作的辣椒醬大受歡迎令自信心大增。

梁詠琪演Edan媽媽﹗（圖片來源：《闔家辣》劇照）
梁詠琪演Edan媽媽﹗（圖片來源：《闔家辣》劇照）

吳君如 飾 Wendy / Coba姑媽

阿倫大姐，Coba姑媽，子已成家立業及搬離，因此日常寄情跳舞打發時間。

闔家辣｜吳君如爆用一招氹掂梁詠琪演媽媽角色 GiGi指最困難是被對白考起
戲中飾演Edan姑媽的君如，為了考慮到被隔離人士，如何消磨渡過14天的日子。而做運動便是其中一個重要項目，君如參考視頻做運動的一幕，親自打造一身80年代珍芳達aerobic裝束，有胸有籮大肚腩的造型，加碼吸睛，加上一字馬、彎腰胸湧舞姿，相當搞笑。（圖片來源：《闔家辣》劇照）

袁澧林 飾 Sam

Coba女友，任職空姐，疫情期間未能飛回香港，與Coba分隔兩地。

闔家辣｜吳君如爆用一招氹掂梁詠琪演媽媽角色 GiGi指最困難是被對白考起
文青女神袁澧林演Edan女友﹗（圖片來源：《闔家辣》劇照）

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