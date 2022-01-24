闔家辣｜吳君如爆用一招氹掂梁詠琪演媽媽角色 GiGi指最困難是被對白考起
文：東方新地｜圖：開電視、《闔家辣》劇照
《闔家辣》主角吳君如、梁詠琪（Gigi）、鄭中基（Ronald）日前接受香港開電視專訪，暢談拍攝賀歲片點滴。吳君如用三個詞語形容：「開心、愉快、熱辣辣。5、6年沒無拍賀歲片，好期待。」梁詠琪也說：「這段時間想帶歡樂給香港人，一拍賀歲片就有種使命感。」
《闔家辣》兼任監製的吳君如指：「這故事是真人真事，很貼合香港民情，全世界都面對在家工作，以及一家的困獸鬥。」問到為何找Ronald和Gigi演出，吳君如就說：「首先鄭中基是很出色的喜劇演員，之前與他拍過很多戲，跟他很有默契，看完劇本覺得很適合他做。Gigi呢，我本身係佢嘅粉絲，佢拍過好多誇張喜劇，現在做了母親，戲中角色也是個母親。」
吳君如用絕招打動梁詠琪
吳君如自爆其實想了很久要否找梁詠琪做這角色，梁詠琪話吳君如約她出來時沒說原因：「出來時君如話想搵我演媽媽角色，兒子二十多歲了。因為君如本身是演員，所以知道這事向我提出是一個關口，我很感謝她很尊重演員這方面的想法。」吳君如笑言：「我約你出來是等你走唔到，將一大疊劇本放在你面前，要你即時看。我給中基和Gigi的劇本都係好原汁原味。我用眼睛打動Gigi﹗」
吳君如禁梁詠琪帶經埋人同行
吳君如又爆：「我約Gigi時話只有我哋兩個，唔好帶經理人出來，唔係講你經理人唔好，但通常經理人會在旁邊發表意見，你自己一個人嚟。」Gigi續說：「所以點解我咁快回覆你，因爲大家都覺得賀歲片係要開心，我呢個關口是小事，所以我當晚就決定接拍。」吳君如笑說：「四點散會她十點已經回覆我，邊有人睇劇本咁快，畀我呢啲大明星要睇一個月。」鄭中基即笑吳君如：「你睇得慢啫，近視。」君如自嘲是老人癡呆。
梁詠琪指對白刻薄挑戰大
梁詠琪指想拍套戲令香港人開心，再看過劇本覺得好值得接拍，並指要演媽媽角色變成好小事，反而有另一樣令佢覺得有難度，梁詠琪就說：「我喺戲入面經常對Ronald說話好刻薄，又嫌佢煩，這種角色我以前好少做，很有挑戰性。」Ronald和Gigi戲中演鬥氣夫妻，Ronald透露是導演的真人真事：「導演話我知佢爸媽每天吵架，每天沒事找事吵，沒吵那天會問對方沒事吧？要吃藥嗎？這是他們的溝通方法，相處之道。」
故事大綱：
2019年新冠病毒疫情爆發，令一眾「打工仔」得以在家工作，最初因為可以無拘束地工作感到興奮，可是漸漸發現在家工作比上班更令人苦不堪言！
Coba在家工作期間，每天就是跟家人困獸鬥，Coba無意中發現母親的手工辣椒醬大受同事好評，他決定說服家人一同製作辣椒醬在社交平台上放售，企圖轉移視線避免爭吵。沒想到迎合在家吃飯的需要，辣椒醬生意更上一層樓！
可是潛藏多年的家庭矛盾又一觸即發，由選用哪款辣椒醬瓶子的爭拗逐一引爆，這個在家日常拉鋸戰，比他們的辣椒醬更辣！
角色簡介：
呂爵安（Edan）飾 張柏軒 （Coba）
音樂節創意團隊搞手，由於疫情在家工作，但受不了父母整天嘈吵，於是説服家人一同製作辣椒醬在社交平台上放售。
鄭中基 飾 張國倫（Alan）/ Coba父親
的士司機，愛挑剔字句，整天嘮嘮叨叨，又愛跟老婆Rita 頂咀。
梁詠琪 飾 Rita / Coba母親
文職工作，一心為全家人置業安居，發現自己製作的辣椒醬大受歡迎令自信心大增。
吳君如 飾 Wendy / Coba姑媽
阿倫大姐，Coba姑媽，子已成家立業及搬離，因此日常寄情跳舞打發時間。
袁澧林 飾 Sam
Coba女友，任職空姐，疫情期間未能飛回香港，與Coba分隔兩地。