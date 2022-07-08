闔家辣｜Edan呂爵安粉絲唔夠吳君如狂迷勁：攞住紮花喺你樓下等
吳君如讚Edan號召力驚人
現年64歲的鄭裕玲問25歲的Edan：「知唔知我哋係邊個？」Edan為「求生」即答：「我梗係知啦，我細個好鍾意睇八卦雜誌，我一去痾屎就揸住睇！」吳君如和Edan早前落區在街上的新片海報簽名，爵屎們紛紛撕下Edan的海報，吳君如說：「嗰個情形好感動，有個爸爸揸住架四驅…」鄭裕玲說：「你畀Edan講吓好唔好？」吳君如解釋：「我要介紹佢威力點勁！嗰個爸爸掟住彎入嚟，個妹妹落車見到幾開心，佢係第一個摵poster，講完！」鄭裕玲問Edan是否已習慣這類情景？他說：「又唔係習慣，自己冇諗過MIRROR呢一年好似突然間多咗好多人關注同喜愛。」
鄭裕玲嘲吳君如冇Fans等
鄭裕玲追問有沒有Fans在他的寓所樓下守候？Edan說：「我都有試過有，當然唔可以太過份，如果你係我，你都唔想私人時間太過俾人關注住，但我啲fans好有禮貌，好乖！」鄭裕玲笑問吳君如有否試過被fans等？吳君如說：「你好似覺得我冇咁嘅，你點解笑嘅？梗係有啦，有啲真係瘋狂fans嚟㗎，攞住紮花喺你樓下等嗰啲，你冇呀？」Edan面對兩位前輩互寸，無奈笑說：「我發覺自己喺戰爭入面！」鄭裕玲得戚回應吳君如：「我嗰啲（fans）好正經，好學術性，好文青。」
Edan有喜感：我鍾意引人笑
問到吳君如覺得Edan的喜感如何？她說：「我睇《大叔的愛》，係好正，好笑，大家好鍾意佢入面啲角色，而家又興HeHe，佢又討好，我原本都唔係好追電視劇，為咗佢都追咗幾集。我覺得佢係一個好放鬆嘅人，同埋佢冇乜包袱。」鄭裕玲插嘴:「我最鍾意睇BL。」Edan說：「我唔介意呢類型角色，我本身鍾意引人笑，某程度上做一啲誇張啲、膠啲，我會擅長少少。」網民睇完三人的訪問後大讚：「Edan有觀眾緣，轉數快，最後條問題答得好好，又好笑！將君如缺點講得咁好笑，真係好醒目！」、「Do姐同君如兩個老死勁有默契，拳來腳往，難得Edan咁新都可以接得住。」
電影《闔家辣》將於7月14日正式上映
由鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）聯同身兼監製的吳君如主演，鄭晉軒導演、鄒凱光任執行監製，香港首部暑期賀歲電影《闔家辣》，破天荒於今個夏天同大家提早拜年，將於7月14日正式上映，戲中爆笑貼地內容，務必引起大家共鳴，急不及待與香港巿民見面，暑假拜早年！
常見問題
吳君如粉絲有咩瘋狂行為？
鄭裕玲與吳君如於節目中互寸，吳君如自爆曾有狂迷在寓所樓下守候⋯⋯詳情請看
電影《闔家辣》幾時上映？
《闔家辣》由原定農曆新年延至8月中才上映，吳君如和Edan早前接受Do姐商台節目《口水多過浪花》的訪問直到近日才播出⋯⋯詳情請看
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