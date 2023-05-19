60歲關之琳現身內地活動 無P圖樣貌見真章 逆齡生長驚艷全場

已經「登六」的「香江第一美人」關之琳多年來都保養得宜，日前她在內地出席品牌代言活動，一身紫紅色Tube Dress上陣，白滑雙肩發晒光，最令人讚歎的是關之琳美貌如昔，其後流出的無美顏短片亦完全沒有走樣，被指逆齡生長重拾顏值巔峰！