關之琳

60歲關之琳現身內地活動 無P圖樣貌見真章 逆齡生長驚艷全場

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已經「登六」的「香江第一美人」關之琳多年來都保養得宜，日前她在內地出席品牌代言活動，一身紫紅色Tube Dress上陣，白滑雙肩發晒光，最令人讚歎的是關之琳美貌如昔，其後流出的無美顏短片亦完全沒有走樣，被指逆齡生長重拾顏值巔峰！

關之琳 這身打扮的關之琳，點睇都唔似60歲。
這身打扮的關之琳，點睇都唔似60歲。（圖片來源：小紅書圖片）

關之琳做生招牌艷壓全場

日前關之琳在內地出席美護膚品牌活動，身為代言人的她以一身紫紅色Tube Dress現身，在現場工作人員護送下行上台，一出場就艷壓全場，關之琳表現親切，全程保持甜美笑容，對住鏡頭大擺甫士，當日關之琳由頭到腳都散發出迷人的光彩，無論是面容或身體，皮膚都白滑緊緻，品牌搵她做生招牌絕對冇得輸。

關之琳 關之琳在台上展現甜美的笑容。
關之琳在台上展現甜美的笑容。（圖片來源：小紅書圖片）
關之琳 站在兩位後生女的中間，關之琳都係冇得輸。
站在兩位後生女的中間，關之琳都係冇得輸。（圖片來源：小紅書圖片）

無濾鏡短片流出見真章

大會發放的官方照片中，可見關之琳當日的風釆，不過照片唔多唔少經過修飾才公開，其後不少在場賓客都把在活動上拍攝的短片放上社交網，在沒有P圖美顏濾鏡下，關之琳的真實狀態亦曝光。其中一條是當日的大會司儀楊光在微博發佈的短片，見到關之琳在場企定定全傳媒拍照，唔止完全沒有走樣，仲容光煥發，舉手投足都甚有女人味，關之琳被指氣質依然，凍齡有法！

關之琳 當日的活動司儀楊光首次與關之琳同台。
當日的活動司儀楊光首次與關之琳同台。（圖片來源：微博@楊光）
關之琳 楊光在微博對關之琳的美貌讚不絕口。
楊光在微博對關之琳的美貌讚不絕口。（圖片來源：微博@楊光）
關之琳 楊光公開當日在場拍下的無濾鏡影片，可見關之琳狀態大勇。
楊光公開當日在場拍下的無濾鏡影片，可見關之琳狀態大勇。（圖片來源：微博@楊光）

網民表示羨慕又妒忌

關之琳這次現身狀態大勇，引發網民熱議，指她美貌回春，重拾顏值巔峰：「60歲這狀態笑醒了」、「很多人60歲都沒有這麼好的狀態」。

關之琳
（圖片來源：微博討論區截圖）
關之琳
（圖片來源：微博討論區截圖）
關之琳 在台上未經美顏處理的關之琳，只係面容比較飽滿，五官依然省鏡。
在台上未經美顏處理的關之琳，只係面容比較飽滿，五官依然省鏡。（圖片來源：微博@楊光）
關之琳 另一條由來賓拍攝的短片，關之琳都係冇走樣。
另一條由來賓拍攝的短片，關之琳都係冇走樣。（圖片來源：微博影片截圖）

現實生活亦難掩氣質

被封「香江第一美人」的關之琳絕非浪得虛名，出道已經靚絕娛樂圈，氣質非凡，現實生活的她打扮青春，而且無懼素顏示人，可見關之琳對自己的容貌甚有自信。上月「宇宙最強」甄子丹為太太汪詩詩開P慶生，關之琳身穿恤衫襯喇叭褲超Fit狀態現身，，一身打扮簡單仍難掩氣質，但近年因被曝光私下眼袋、黑眼圈現形的真面目而被指難逃歲月痕跡，

關之琳 有「香江第一美人」之稱的關之琳年輕時靚絕影圈，與哥哥張國榮同樣迷倒不少粉絲。
有「香江第一美人」之稱的關之琳年輕時靚絕影圈，與哥哥張國榮同樣迷倒不少粉絲。（圖片來源：[email protected]
關之琳 私底下的關之琳注重飲食與健康，打扮亦好潮好青春。
私底下的關之琳注重飲食與健康，打扮亦好潮好青春。（圖片來源：[email protected]
關之琳 甄子丹為太太汪詩詩慶生，關之琳、呂良偉同楊小娟到賀，關之琳當日的打扮好搶fo。
甄子丹為太太汪詩詩慶生，關之琳、呂良偉同楊小娟到賀，關之琳當日的打扮好搶fo。（圖片來源：[email protected]
關之琳 上月露面的關之琳狀態大勇，看起來比小7歲的楊小娟更年輕。
上月露面的關之琳狀態大勇，看起來比小7歲的楊小娟更年輕。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、小紅書影片截圖、微博影片截圖、[email protected][email protected]

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