60歲關之琳現身內地活動 無P圖樣貌見真章 逆齡生長驚艷全場
關之琳做生招牌艷壓全場
日前關之琳在內地出席美護膚品牌活動，身為代言人的她以一身紫紅色Tube Dress現身，在現場工作人員護送下行上台，一出場就艷壓全場，關之琳表現親切，全程保持甜美笑容，對住鏡頭大擺甫士，當日關之琳由頭到腳都散發出迷人的光彩，無論是面容或身體，皮膚都白滑緊緻，品牌搵她做生招牌絕對冇得輸。
無濾鏡短片流出見真章
大會發放的官方照片中，可見關之琳當日的風釆，不過照片唔多唔少經過修飾才公開，其後不少在場賓客都把在活動上拍攝的短片放上社交網，在沒有P圖美顏濾鏡下，關之琳的真實狀態亦曝光。其中一條是當日的大會司儀楊光在微博發佈的短片，見到關之琳在場企定定全傳媒拍照，唔止完全沒有走樣，仲容光煥發，舉手投足都甚有女人味，關之琳被指氣質依然，凍齡有法！
網民表示羨慕又妒忌
關之琳這次現身狀態大勇，引發網民熱議，指她美貌回春，重拾顏值巔峰：「60歲這狀態笑醒了」、「很多人60歲都沒有這麼好的狀態」。
現實生活亦難掩氣質
被封「香江第一美人」的關之琳絕非浪得虛名，出道已經靚絕娛樂圈，氣質非凡，現實生活的她打扮青春，而且無懼素顏示人，可見關之琳對自己的容貌甚有自信。上月「宇宙最強」甄子丹為太太汪詩詩開P慶生，關之琳身穿恤衫襯喇叭褲超Fit狀態現身，，一身打扮簡單仍難掩氣質，但近年因被曝光私下眼袋、黑眼圈現形的真面目而被指難逃歲月痕跡，
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