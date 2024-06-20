TVB新聞主播關可為離巢！撞樣劉佩玥曾赴武漢報疫情 未來去向引熱議

無綫新聞部近日再有小花宣布離巢，這次離開的是新聞主播關可為（Avery），現年29歲的關可為加入TVB五年多，曾在疫情期間遠赴武漢進行採訪，其外貌更被指與TVB靚女花旦劉佩玥相似，她的離開引起網民廣泛的關注，更紛紛好奇她未來的去向。

