TVB新聞主播關可為離巢！撞樣劉佩玥曾赴武漢報疫情 未來去向引熱議
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無綫新聞部近日再有小花宣布離巢，這次離開的是新聞主播關可為（Avery），現年29歲的關可為加入TVB五年多，曾在疫情期間遠赴武漢進行採訪，其外貌更被指與TVB靚女花旦劉佩玥相似，她的離開引起網民廣泛的關注，更紛紛好奇她未來的去向。
關可為 感激TVB讓她快速成長
關可為在社交平台上發布了自己離巢的消息，但未有交代去向，她寫道：「新聞報道完，再會！感謝這五年多以來，教導、幫助和支持過我嘅人。從記者到主播，所有經驗都係難能可貴，更是快速成長的一場歷練，感謝每個採訪者帶來的故事。 #呢節新聞報道完 #多謝支持」
送散水禮物加Q版肖像圖
關可為又向一眾無綫新聞部同事大派散水禮物，她笑言：「桃膠紅棗杞子糖水，滋潤排毒美顏，祝大家保持靚靚！」糖水的膠樽上更貼上有關可為的Q版肖像畫，非常特別，睇番關可為IG，原來她由去年10月已開始學畫畫，同事亦大讚她是新晉畫家，相信這幅Q版圖正是她所自畫，相當多才多藝。
曾被派武漢採訪惹猜測
關可為自2018年12月加入無綫新聞部，曾擔任過財經組及港聞組記者，2020年新冠肺炎爆發初期，她就被派往武漢進行前線採訪，由於出鏡時只戴著口罩就到當地街頭訪問市民，令不少觀眾都擔心她的保護裝備不足，也有網民懷疑她是否得罪了公司高層。2022年1月，她被正式調任為新聞主播，亦有報天氣及主持《探古尋源》等節目。
去年開設社交帳號極速吸粉
隨著社交媒體的興起，關可為在去年3月開設了自己的社交平台帳號，短短時間內即吸引了過千名粉絲追蹤，雖然關可為很少發布新post，但現在她的IG仍有多達1萬5千名粉絲。今次關可為離開TVB，網民紛紛大感不捨，並對她未來的去向表示好奇，更有網民猜測她會去參選香港小姐，不過參選港姐的年齡限制是17至27歲，現年29歲的關可為已超齡。
撰文：東方新地圖片來源：IG@averykhww、IG@arryuu、TVB新聞截圖