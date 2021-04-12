憑ViuTV《全民造星3》彈起 卡文關嘉敏倒戈TVB被網民鬧爆 齊嗌Unfollow

女團Bingo隊長關嘉敏入行五年，曾因參演ViuTV真人騷節目《脫獨工程》而開始走入觀眾視線，去年參加ViuTV皇牌選秀騷《全民造星3》，更令她人氣急升，成為廣告寵兒，但日前她被發現已簽約加入和ViuTV打對台的TVB，網民對此反應激烈，紛紛表示要Unfollow關嘉敏！

文：東方新地｜圖：關嘉敏IG圖片