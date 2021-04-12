憑ViuTV《全民造星3》彈起 卡文關嘉敏倒戈TVB被網民鬧爆 齊嗌Unfollow
文：東方新地｜圖：關嘉敏IG圖片
關嘉敏 仍自我介紹係《造星》20強
現年26歲的關嘉敏英文名Carman，暱稱卡文，是女團Bingo隊長，入行五年，實力一直未獲認同，只被當作花瓶，參加《全民造星3》成功令她翻身。廿強之戰中，關嘉敏演出曾大獲好評，不過對正高水準的陳葦璇，不幸被foul，無緣入十強。
雖然廿強止步，但人氣暴升的關嘉敏大受廣告商歡迎，所接廣告包括有雪糕、化妝、護膚品以至安全套等，類型廣泛。過去關嘉敏曾透露經歷過三年「低過最低工資」，試過有一次糧單只有8毫子，到近月她自爆狂賺數十萬，成功翻身。
不過已簽約加入TVB的關嘉敏現時在社交網的自我介紹中，仍寫著自己是《全民造星》20強的卡文（其實係《全民造星3》），以及參演過ViuTV劇集《黑市》和節目《脫獨工程》，最後才是她所屬的女子組合BINGO的名字。
直言恨孖師兄陳展鵬拍劇
在TVB官網的女藝人介紹中，已加上了關嘉敏的資料，更介紹她的嗜好是打功夫、做翻滾動作、玩兵器（棍、雙刀）、跳舞和唱歌，力Sell做打女，看來有機會跟隨師兄陳展鵬演出動作劇。
本身是天盟娛樂藝人的關嘉敏，據知今次其實是和邵氏簽約，未來的工作會由天盟娛樂和邵氏共同管理，對於今次的決定關嘉敏表示是由天盟娛樂所安排，主要是由於公司高層認識樂小姐（樂易玲），加上她獲得樂小姐的賞識，所以才有了今次的決定，她直言希望未來有機會拍劇，並表示最想同已加入天盟娛樂的師兄陳展鵬合作。
曾客串演出無綫劇《法證先鋒IV》
初出道的關嘉敏2016年曾參演ViuTV真人騷節目《脫獨工程》，做其中一位參賽者的替身，因被指貌似周秀娜，而開始獲得觀眾關注。2019年她又先後演出了ViuTV劇集《黑市》中「碟仙」和「過夜」兩個單元故事，但兩個故事最後都要扮死人。
此外原來關嘉敏早已拍過無綫劇，在去年播映的無綫劇《法證先鋒IV》中，關嘉敏曾和她的Bingo隊友陳康琪（Odi）一同客串演出婚紗模特兒的角色。
重溫CY孖關嘉敏冧坐港鐵傳出戀情
《全民造星3》播出以來話題多多，引起網民熱話，在總決賽翌日，落敗的CY（陳澤言）坐港鐵雖然包到冚，仍然被認出，同時斷正跟十強止步的隊友關嘉敏（卡文）拍拖，二人坐港鐵時，女方成個身挨落CY，一睇就知熱戀中的情侶，之後雙雙步行到K11商場。
只認了解中
《全民造星3》十強之一的25歲CY與同組相處達半年之久的26歲卡文被爆出姊弟戀，被記者求證戀情時二人均夾好否認戀情，CY只認了解中，而卡文則直認二人互有好感，大家溝通了解中，叫大家畀啲空間佢哋，同樣未肯認愛﹗