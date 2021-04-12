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憑ViuTV《全民造星3》彈起 卡文關嘉敏倒戈TVB被網民鬧爆 齊嗌Unfollow

東方新地 - 娛聞

女團Bingo隊長關嘉敏入行五年，曾因參演ViuTV真人騷節目《脫獨工程》而開始走入觀眾視線，去年參加ViuTV皇牌選秀騷《全民造星3》，更令她人氣急升，成為廣告寵兒，但日前她被發現已簽約加入和ViuTV打對台的TVB，網民對此反應激烈，紛紛表示要Unfollow關嘉敏！

文：東方新地｜圖：關嘉敏IG圖片

關嘉敏 仍自我介紹係《造星》20強

現年26歲的關嘉敏英文名Carman，暱稱卡文，是女團Bingo隊長，入行五年，實力一直未獲認同，只被當作花瓶，參加《全民造星3》成功令她翻身。廿強之戰中，關嘉敏演出曾大獲好評，不過對正高水準的陳葦璇，不幸被foul，無緣入十強。

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關嘉敏入行前曾修讀香港專業教育學院商業文憑，在讀一年級時參加過大專校花校草大選，當時其賣點為考獲中國舞10級，並攞過校際舞蹈節金獅獎同香港舞蹈公開賽冠軍。
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雖然有樣有身材又能歌善舞，但關嘉敏入行五年，直到參加《全民造星3》才彈起。

雖然廿強止步，但人氣暴升的關嘉敏大受廣告商歡迎，所接廣告包括有雪糕、化妝、護膚品以至安全套等，類型廣泛。過去關嘉敏曾透露經歷過三年「低過最低工資」，試過有一次糧單只有8毫子，到近月她自爆狂賺數十萬，成功翻身。

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因組合所得收入要平分，所以關嘉敏大呻入行後曾試過有一次糧單只得8毫子。
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憑《全民造星3》人氣急升後，關嘉敏近月廣告收入大增，早前曾以性感造型接拍安全套廣告。

不過已簽約加入TVB的關嘉敏現時在社交網的自我介紹中，仍寫著自己是《全民造星》20強的卡文（其實係《全民造星3》），以及參演過ViuTV劇集《黑市》和節目《脫獨工程》，最後才是她所屬的女子組合BINGO的名字。

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在關嘉敏的自我介紹中，第一行就寫著自己是《全民造星》20強的卡文。
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網友都留意到她在bio入面仲寫住《全民造星》。
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有網友叫關嘉敏唔好再用《造星》的名號，獲得眾多網友讚好。
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又請關嘉敏出po時唔好再Tag《全民造星》。
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話佢入TVB係自尋短見。
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仲話要Unfollow佢！

直言恨孖師兄陳展鵬拍劇

在TVB官網的女藝人介紹中，已加上了關嘉敏的資料，更介紹她的嗜好是打功夫、做翻滾動作、玩兵器（棍、雙刀）、跳舞和唱歌，力Sell做打女，看來有機會跟隨師兄陳展鵬演出動作劇。

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關嘉敏識唱歌、跳舞好多人都知，但原來她仲識打功夫、玩棍同雙刀。

本身是天盟娛樂藝人的關嘉敏，據知今次其實是和邵氏簽約，未來的工作會由天盟娛樂和邵氏共同管理，對於今次的決定關嘉敏表示是由天盟娛樂所安排，主要是由於公司高層認識樂小姐（樂易玲），加上她獲得樂小姐的賞識，所以才有了今次的決定，她直言希望未來有機會拍劇，並表示最想同已加入天盟娛樂的師兄陳展鵬合作。

為圓歌手夢而在今年2月簽約加入天盟娛樂的陳展鵬，成為了關嘉敏的師兄。（陳展鵬IG圖片）
為圓歌手夢而在今年2月簽約加入天盟娛樂的陳展鵬，成為了關嘉敏的師兄。（陳展鵬IG圖片）
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雖然有意向戲劇方面發展，但關嘉敏表示她不會因此放棄唱跳方面的工作，因為唱歌和跳舞都是她自己喜歡做的事。

曾客串演出無綫劇《法證先鋒IV》

初出道的關嘉敏2016年曾參演ViuTV真人騷節目《脫獨工程》，做其中一位參賽者的替身，因被指貌似周秀娜，而開始獲得觀眾關注。2019年她又先後演出了ViuTV劇集《黑市》中「碟仙」和「過夜」兩個單元故事，但兩個故事最後都要扮死人。

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在ViuTV劇集《黑市-碟仙》中，關嘉敏扮演一名玩碟仙慘死的學生妹，她直言這是她第一次拍攝驚悚劇。
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在《黑市-過夜》中關嘉敏就扮演Mr.結他手Ronny（黎澤恩）的前女友，有一場情感爆發的感情戲，獲網友大讚好戲。

此外原來關嘉敏早已拍過無綫劇，在去年播映的無綫劇《法證先鋒IV》中，關嘉敏曾和她的Bingo隊友陳康琪（Odi）一同客串演出婚紗模特兒的角色。

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關嘉敏（右）曾在梅小青（中）監製的無綫劇《法證先鋒IV》中客串，圖左為和她一同客串的Bingo隊友陳康琪。
關嘉敏劇中飾演一名婚紗模特兒。
關嘉敏劇中飾演一名婚紗模特兒。

重溫CY孖關嘉敏冧坐港鐵傳出戀情

《全民造星3》播出以來話題多多，引起網民熱話，在總決賽翌日，落敗的CY（陳澤言）坐港鐵雖然包到冚，仍然被認出，同時斷正跟十強止步的隊友關嘉敏（卡文）拍拖，二人坐港鐵時，女方成個身挨落CY，一睇就知熱戀中的情侶，之後雙雙步行到K11商場。

《全民造星3》爆CY撻著隊友關嘉敏 夾口供唔認搞姊弟戀
《全民造星3》比賽已落幕，CY（右一）和Team B隊友關嘉敏（左一）卻被爆出撻著。

只認了解中

《全民造星3》十強之一的25歲CY與同組相處達半年之久的26歲卡文被爆出姊弟戀，被記者求證戀情時二人均夾好否認戀情，CY只認了解中，而卡文則直認二人互有好感，大家溝通了解中，叫大家畀啲空間佢哋，同樣未肯認愛﹗

《全民造星3》爆CY撻著隊友關嘉敏 夾口供唔認搞姊弟戀
CY（左）日前出席活動時，強調同卡文只是朋友關係，並自言現階想專注工作，暫時唔會考慮拍拖。

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