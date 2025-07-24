關嘉敏找專業寵物攝影師為愛犬拍照 造型大膽引熱議 親解背後原因勁催淚
女神配對計劃｜細John姜卓文與男歌手同床氣氛曖昧 追女神關嘉敏引網民質疑
關嘉敏IG震撼彈 超短褲挑戰性感極限
關嘉敏在Instagram上載多張性感靚相，瞬間吸爆網民眼球！相中她穿上一件白色超低胸貼身上衣，驕人上圍表露無遺，而下身的黑色超短褲更是焦點所在，短得幾乎與內褲無異，大騷一雙白滑修長美腿。她更攬着愛犬Two Two擺出多個誘人甫士，畫面極度惹火，火辣程度爆燈，完全挑戰電視螢幕上的性感極限，讓粉絲大飽眼福。
關嘉敏親解性感照有洋蔥
對於造型如此大膽，關嘉敏接受訪問時親自解畫，原來性感背後竟藏著感人原因！她透露因之前的愛犬意外離世，才驚覺與牠的合照少之又少，留下遺憾，所以希望趁現時的愛犬Two Two健康時，為牠拍下更多倩影留念。她坦言：「呢個Look唔係我諗，係寵物攝影師想試下唔同造型。」她直認挑戰極大：「我未着過呢啲衫，同埋條褲短到好似內褲，我着咗之後都有啲擔心走光。」幸好攝影師給予足夠安全感，她亦很滿意效果：「見到佢出嚟個感覺唔會有低俗嘅味道，所以之後都好放心。」她更預告將會陸續分享更多靚相。
夫妻檔攝影團隊Double J操刀拍攝 曾為TVB藝人服務
原來這次拍攝是由專業寵物攝影團隊「Double J」負責，這個攝影團隊是由夫妻檔組合成立，在業界頗有名氣。除了專門為寵物拍攝寫真照片外，他們還曾經為TVB藝人鍾晴及其寵物拍攝過寫真作品，在娛樂圈和寵物攝影界都建立了良好口碑。這次關嘉敏選擇他們為愛犬Two Two拍攝紀念照片，也是看中了他們的專業水準和創意能力。
網民洗版激讚！ 梁敏巧贈興：我睇到七孔流血
這輯震撼性感照曝光後，隨即在網上引發洗版式討論，網民反應幾乎一面倒激讚！不少粉絲湧入留言區大讚：「HOT」、「好靚」、「索爆！」認為關嘉敏完美駕馭性感造型。除了粉絲，圈中好友亦紛紛留言，當中以同樣是性感女神的梁敏巧的留言最為搶鏡，她搞笑地表示：「我睇到七孔流血」，以誇張方式大讚好姊妹的火辣身材，引來不少網民點讚。