關嘉敏找專業寵物攝影師為愛犬拍照 造型大膽引熱議 親解背後原因勁催淚

最新娛聞
東方新地

廣告

因綜藝節目《女神配對計劃》憑真性情爆紅的關嘉敏，她近日為愛犬Two Two尋找專業寵物攝影團隊拍攝紀念照片，今日（24日）在IG發布一系列照片。照片中，她身穿白色緊身低胸上衣搭配黑色超短熱褲，造型大膽程度引起網民熱烈討論。
關嘉敏 女神配對計劃 關嘉敏近日為愛犬Two Two尋找專業寵物攝影團隊拍攝紀念照片。（圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏近日為愛犬Two Two尋找專業寵物攝影團隊拍攝紀念照片。（圖片來源：[email protected]

女神配對計劃｜細John姜卓文與男歌手同床氣氛曖昧 追女神關嘉敏引網民質疑

關嘉敏IG震撼彈 超短褲挑戰性感極限

關嘉敏在Instagram上載多張性感靚相，瞬間吸爆網民眼球！相中她穿上一件白色超低胸貼身上衣，驕人上圍表露無遺，而下身的黑色超短褲更是焦點所在，短得幾乎與內褲無異，大騷一雙白滑修長美腿。她更攬着愛犬Two Two擺出多個誘人甫士，畫面極度惹火，火辣程度爆燈，完全挑戰電視螢幕上的性感極限，讓粉絲大飽眼福。

關嘉敏 女神配對計劃 關嘉敏攬着愛犬Two Two擺出多個誘人甫士。（圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏攬着愛犬Two Two擺出多個誘人甫士。（圖片來源：[email protected]

關嘉敏親解性感照有洋蔥

對於造型如此大膽，關嘉敏接受訪問時親自解畫，原來性感背後竟藏著感人原因！她透露因之前的愛犬意外離世，才驚覺與牠的合照少之又少，留下遺憾，所以希望趁現時的愛犬Two Two健康時，為牠拍下更多倩影留念。她坦言：「呢個Look唔係我諗，係寵物攝影師想試下唔同造型。」她直認挑戰極大：「我未着過呢啲衫，同埋條褲短到好似內褲，我着咗之後都有啲擔心走光。」幸好攝影師給予足夠安全感，她亦很滿意效果：「見到佢出嚟個感覺唔會有低俗嘅味道，所以之後都好放心。」她更預告將會陸續分享更多靚相。

關嘉敏 女神配對計劃 對於造型如此大膽，關嘉敏接受訪問時親自解畫，原來性感背後竟藏著感人原因。（圖片來源：IG@carcar.carman）
對於造型如此大膽，關嘉敏接受訪問時親自解畫，原來性感背後竟藏著感人原因。（圖片來源：[email protected]

夫妻檔攝影團隊Double J操刀拍攝　曾為TVB藝人服務

原來這次拍攝是由專業寵物攝影團隊「Double J」負責，這個攝影團隊是由夫妻檔組合成立，在業界頗有名氣。除了專門為寵物拍攝寫真照片外，他們還曾經為TVB藝人鍾晴及其寵物拍攝過寫真作品，在娛樂圈和寵物攝影界都建立了良好口碑。這次關嘉敏選擇他們為愛犬Two Two拍攝紀念照片，也是看中了他們的專業水準和創意能力。

關嘉敏 女神配對計劃 「Double J」曾經為TVB藝人鍾晴及其寵物拍攝過寫真作品。（圖片來源：IG@doublej_petphoto.art）
「Double J」曾經為TVB藝人鍾晴及其寵物拍攝過寫真作品。（圖片來源：IG@doublej_petphoto.art）

網民洗版激讚！ 梁敏巧贈興：我睇到七孔流血

這輯震撼性感照曝光後，隨即在網上引發洗版式討論，網民反應幾乎一面倒激讚！不少粉絲湧入留言區大讚：「HOT」、「好靚」、「索爆！」認為關嘉敏完美駕馭性感造型。除了粉絲，圈中好友亦紛紛留言，當中以同樣是性感女神的梁敏巧的留言最為搶鏡，她搞笑地表示：「我睇到七孔流血」，以誇張方式大讚好姊妹的火辣身材，引來不少網民點讚。

關嘉敏 女神配對計劃 梁敏巧的更搞笑表示：「我睇到七孔流血」。（圖片來源：IG@carcar.carman）
梁敏巧的更搞笑表示：「我睇到七孔流血」。（圖片來源：[email protected]

圖片來源：[email protected]、IG@doublej_petphoto.art資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 