關嘉敏找專業寵物攝影師為愛犬拍照 造型大膽引熱議 親解背後原因勁催淚

因綜藝節目《女神配對計劃》憑真性情爆紅的關嘉敏，她近日為愛犬Two Two尋找專業寵物攝影團隊拍攝紀念照片，今日（24日）在IG發布一系列照片。照片中，她身穿白色緊身低胸上衣搭配黑色超短熱褲，造型大膽程度引起網民熱烈討論。