關嘉敏淚崩揭虐心放手真相！自爆不捨細John 與Matthew無緣原因超意外
《女神配對計劃 最後告白》中，關嘉敏（Carman）的「虐心放手宣言」讓全城心碎，她的真情流露至今仍牽動網民情緒。在《女神配對計劃 金牌媒人的最後晚餐》中，Carman首度剖白放手背後的真實想法，坦言「其實我唔係好捨得」，更揭露與黃家俊（Matthew）未能配對的關鍵原因，令人意外又感慨。她的愛情故事，充滿遺憾卻也展現瀟灑一面！
不捨放手背後的激動真相
Carman回顧《最後告白》中向細John許下放手宣言的瞬間，坦言當時內心掙扎：「其實我唔係好捨得去放手，但係嗰刻好想逼自己放手，所以我先咁激動，長痛不如短痛。」這份真摯告白讓飯局現場淚水氾濫，她更表示沒想到自己在真人騷中的愛情故事會如此戲劇化：「我冇諗過呢個真人騷我會遇到咁極端嘅兩邊。」
與Matthew無緣因欠缺了解
談到與Matthew的互動，Carman透露雖然對方各方面條件不錯，但溝通時卻像「同AI對話」：「我有時同佢溝通、好似同緊AI溝通咁、好唔人性。」她提到Matthew重複她的問題或答案，缺乏真正的情感交流，讓她覺得「唔能夠同唔了解我嘅人一齊」。這一席話道出她對愛情的堅持，也讓網民對她與Matthew的結局感到唏噓。
細John有緣無份淚崩回憶
提到細John，Carman再度淚崩，坦言自己從節目第一天就對他主動表達好感：「我成世人未試過咁主動…我知好多人都覺得細John幾好，我都想（一齊）呀。」她透露與細John經歷五大階段後，發現彼此「Sync到，但係佢唔Ready」，最終無奈接受有緣無份的結局。Carman的真情流露，讓網民直呼心疼，紛紛留言支持她再尋真愛。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期