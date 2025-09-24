關嘉敏淚崩揭虐心放手真相！自爆不捨細John 與Matthew無緣原因超意外

《女神配對計劃 最後告白》中，關嘉敏（Carman）的「虐心放手宣言」讓全城心碎，她的真情流露至今仍牽動網民情緒。在《女神配對計劃 金牌媒人的最後晚餐》中，Carman首度剖白放手背後的真實想法，坦言「其實我唔係好捨得」，更揭露與黃家俊（Matthew）未能配對的關鍵原因，令人意外又感慨。她的愛情故事，充滿遺憾卻也展現瀟灑一面！