愛回家｜28歲關嘉敏倒戈加盟演「瀨尿Mary」上位在望
關嘉敏成尋寶圖女神
現年28歲的關嘉敏在《愛．回家》飾演的Mary成為尋寶圖女神，兩位Mary不但常被混淆，關嘉敏演的Mary被群姐（許思敏飾）誤以為「瀨尿」而獲封「瀨尿Mary」，最慘是接龍集團上下都以為所指是熊若水！《愛．回家》一向廣受觀眾歡迎，被捧成尋寶圖女神的關嘉敏今次倒戈ViuTV加盟，隨時長做長有，上位在望！
組女團BINGO發展平平
樣貌及身形不俗的關嘉敏早在14、15歲已開始接觸模特兒工作，完成中學課程後報讀香港專業教育學院商業文憑，並以半工讀的方式自己交學費，以減輕父母負擔。2016年她加入天盟娛樂，成為女子組合BINGO的隊長正式出道，可惜組合發展未如理想，2017年開始先後有成員離隊，現時只剩下關嘉敏和陳善渝（Odilia）。
靠《造星3》彈起月賺數十萬
關嘉敏自少學習中國舞及體操，於北京舞蹈學院考試獲得優等級成績，體操方面參加過的公開比賽也獲獎無數，並考獲教師執照，舞蹈實力備受肯定。2020年關嘉敏參加ViuTV《全民造星3》，有姿色有身形有舞技的她成功殺入20強，雖然最終10強止步，未能晉級，但成功讓她人氣急升。她擺脫過去曾經歷3年「低過最低工資」的日子，不再收到只得8毫子糧單，選秀節目令她工作量大增，月賺數十萬元。
倒戈簽TVB遭網民聲討
去年關嘉敏獲垂青簽約邵氏，成為旗下藝人，不過令網民指斥她靠ViuTV彈起，後來入TVB而遭網民聲討。關嘉敏解釋簽約邵氏並不由她作主，全由公司決定，公司希望她往演員方向發展。此外，她因樣貌與周秀娜相似被封「翻版周秀娜」，曾拍攝經典食雪糕及刷牙照向周秀娜致敬。
影寫真望挑戰性感底線
關嘉敏拍了兩輯寫真，分別是床照和浸奶浴照，她謂好希望推出寫真集留念，因為年紀再大點便很難拍出青春感，雖然今次已狂晒4吋事業線，但她希望下次再挑戰自己的性感底線，同更多元素；是次為全女班團隊拍攝，但她稱平時甚少影性感相，所以亦感到尷尬，影浸牛奶浴照怕醜又怕走光所以要打底，拍攝時間長為免牛奶變冷，要不停加熱水，且每次轉身都好容易跣親，試過坐唔穩成個頭浸落奶水差點嗆到！
獲封翻版周秀娜受關注
初出道的關嘉敏2016年曾參演ViuTV真人騷節目《脫獨工程》，做其中一位參賽者的替身，因被指貌似周秀娜，而開始獲得觀眾關注。2019年她又先後演出了ViuTV劇集《黑市》中「碟仙」和「過夜」兩個單元故事，但兩個故事最後都要扮死人，加入無綫後曾客串《法證先鋒IV》，演出婚紗模特兒的角色。
《野外步出2》重提往事感觸落淚
早前播出的《野外步出2》的第二集，主持奶仔方紹聰帶住關嘉敏去大嶼山行石澗，入行5年的她，當初與其餘4個女仔組成跳唱組合「Bingo」，原來是瞞住家人簽約，她說：「其實當年我係任性地簽約，先斬後奏，媽咪知道後問『有冇搞錯？你都未經我同意！』鬧咗我好耐。我當時就好有信心，話條路係自己揀，承諾唔會令佢失望。但係，過咗5年依然令佢失望，知道自己搵得唔多，我好驚收糧單，令屋企人擔心。」
揭開糧單得8毫子
因為2016年入行時是跳舞組合，關嘉敏表示每個月除去抽佣、交通費與化妝整頭費，收入要分5份，根本所剩無幾。提起搵錢的辛酸，關嘉敏淚如雨下：「收入少嘅程度，係試過打開張糧單收8毫子，仲要畀阿媽見到，我當場笑住話有冇搞錯呀！得8毫子都有嘅！阿媽問我夠唔夠錢用，話過啲錢畀我，我就硬撐、死頂！佢越擔心我覺得越對佢唔住，我都想做出成績但做唔到，依然令佢失望。」
簽邵氏係經理人公司決定
關嘉敏早前出席活動時，回應被網民指倒戈一事，她強調ViuTV並沒有要與她簽約，而其經理人公司希望她向演員方向發展，並指「呢樣嘢唔係我可以話事﹗」及後表示尊重公司的決定﹗
關嘉敏：我去第二個台就話我差！
關嘉敏對負評坦言感到好唔開心：「我參加《造星3》時會支持我，但到去第二個台就話我差，咁好似抺殺咗我嘅努力！」關嘉敏又爆緋聞男友CY（陳澤言）雖然有為ViuTV拍節目，但並未有獲ViuTV簽約旗下。關嘉敏將參與無綫一個拳擊真人騷，被問到可有擔心節目會被指抄襲ViuTV《G-1格鬥會》？關嘉敏話：「而家我嘅處境係做任何事都被人話，所以都係嗰句，做好自己！
關嘉敏倒戈TVB被網民鬧爆 齊嗌Unfollow
女團Bingo隊長關嘉敏入行五年，曾因參演ViuTV真人騷節目《脫獨工程》而開始走入觀眾視線，去年參加ViuTV皇牌選秀騷《全民造星3》，更令她人氣急升，成為廣告寵兒，但早前她被發現已簽約加入邵氏，在電視城開工，網民對此反應激烈，紛紛表示要Unfollow關嘉敏！入行五年，實力一直未獲認同，只被當作花瓶，參加《全民造星3》成功令她翻身。
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