愛回家｜28歲關嘉敏倒戈加盟演「瀨尿Mary」上位在望

現年28歲的關嘉敏憑參加ViuTV《全民造星3》彈起，不過最後簽約邵氏被網民指倒戈相向，關嘉敏曾哭訴「呼吸都畀人鬧」，近日加盟TVB處境劇《愛回家之開心速遞》成為尋寶圖女神，更與呂慧儀飾演的Mary Hung撞名，搞出很多尷尬搞笑事！