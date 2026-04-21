關嘉敏首戰肚皮舞大賽連奪雙冠 女神造型華麗濃妝嚇跑「細路仔」

關嘉敏化身肚皮舞女神參加內地比賽，華麗造型配上驚艷濃妝本來美得令人屏息，點知一個轉身竟然嚇到小朋友拔足狂奔！這位前BINGO女團成員憑《女神配對計劃》爆紅後事業一帆風順，近日更挑戰全新領域勇奪肚皮舞雙冠軍，但最令網民津津樂道的卻是她「女神秒變女神經」的爆笑瞬間，零包袱真性情再次圈粉無數。