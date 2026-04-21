關嘉敏首戰肚皮舞大賽連奪雙冠 女神造型華麗濃妝嚇跑「細路仔」
關嘉敏肚皮舞造型華麗登場
關嘉敏昨日（20日）在Instagram分享參加內地肚皮舞比賽的短片，帖文中自嘲寫道：「sorry 貪玩 突然間變咗恐怖姐姐」。片段中她身穿一襲飄逸白色閃鑽舞裙，貼身剪裁完美展現零贅肉纖腰和修長美腿，配上相當突出驚艷的濃妝造型，以自信姿態走完紅地氈，華麗轉身時氣場全開，女神級魅力盡顯。這個造型與平日清新形象形成強烈對比，令人眼前一亮。
意外嚇跑小朋友變爆笑現場
正當關嘉敏沉醉在華麗造型的拍攝中，背後突然走出一位路過的小弟弟，瞬間畫面突變成「麻鷹捉雞仔」的爆笑場面。關嘉敏看到小朋友後表情大變，搞怪撲向對方，結果「嚇窒」小朋友令他拔足狂奔，十分搞笑。這個意外插曲完全展現了她私下零包袱的真實一面，與剛才女神級的華麗造型形成巨大反差，網民紛紛大讚她「女神秒變女神經」的可愛本性。
首戰肚皮舞大賽連奪雙冠
除了爆笑意外成為焦點，關嘉敏在肚皮舞比賽中的表現同樣令人刮目相看。她首次參加肚皮舞全國大賽就成功連奪兩冠，成績驕人。早前她在訪問中透露，在忙碌工作中抽空練習肚皮舞，練習一個月後就參加內地較小型比賽，之後8月份再參加大型國際比賽。如今首戰告捷，證明她在舞蹈方面確實有天份，多才多藝的形象更加深入民心。
內地發展勢頭強勁事業多線並進
自從去年參加《女神配對計劃》走紅後，關嘉敏事業發展一日千里。她成功進軍內地影視界，在網劇《天啊！班主任竟然是武功高強的長公主》中首次擔任女主角，該劇除了推出廣東話版外，更計劃在香港、台灣、新加坡和馬來西亞等地播出。關嘉敏亦透露希望繼續參演第二季，可見她在內地市場的發展前景相當樂觀，多線發展策略成效顯著。
網民大讚真實可愛反轉魅力
關嘉敏的爆笑短片一出立即引起網民熱烈討論，大家都被她「女神秒變女神經」的反轉魅力所吸引。網民留言大讚：「well cute」、「原來你可以一秒優雅下秒癲」、「好靚呀！好想睇你表演」。不少粉絲表示欣賞她零包袱的真實性格，認為這種不做作的可愛一面比起完美女神形象更加吸引。這次意外插曲不但沒有影響她的形象，反而令更多人喜歡上她的真性情。