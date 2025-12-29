關寶慧突叫另一「華哥」做老公 聖誕未見黃日華蹤影

59歲關寶慧聖誕節過後驚爆在社交平台公開叫另一位「華哥」做「老公」，竟然不是傳足4年緋聞的黃日華，而是60歲實力派演員袁富華！關寶慧Boxing Day觀看舞台劇後與袁富華合照，更直接在帖文中寫道「叻叻老公👍🥳又攞獎👏👏👏👏👏 #袁富華」，網民立即湧入留言區送上祝福，更有人直接問「官宣？恭喜💕🎉🎉🎉」，令人猜測二人關係是否已有新發展。