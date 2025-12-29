關寶慧突叫另一「華哥」做老公 聖誕未見黃日華蹤影
關寶慧公開叫袁富華做老公引熱議
關寶慧前日在Instagram分享Boxing Day節目，除了與已淡出娛樂圈的黎海珊等友人一起觀看舞台劇《歡樂今宵》外，更上載與袁富華的合照並寫道「叻叻老公👍🥳又攞獎👏👏👏👏👏 #袁富華」。這個突如其來的「老公」稱呼立即引起網民熱烈討論，有人送上祝福「官宣？恭喜💕🎉🎉🎉」、「老公🤭」。
袁富華來頭不小集齊華語電影三金
被關寶慧叫做「老公」的袁富華絕對不是等閒之輩，這位60歲實力派演員憑電影《水餃皇后》同時獲得金像獎、金雞獎、金馬獎的「最佳男配角」，成為首位集齊華語電影三金的最佳男配角獎演員，成就非凡。最近在剛播畢的熱播電視劇《新聞女王2》中，袁富華客串演出神秘人胡志城，與佘詩曼和黃宗澤正面交鋒，表面笑嘻嘻但實質非常陰險的演技獲網民激讚是「神級」水準。
二人因舞台劇結緣飾演離婚夫妻
關寶慧與袁富華的「緣份」早於2021年合作演舞台劇《兩年妻》時開始，當中二人飾演一對離婚夫妻，但藕斷絲連關係複雜。從當時的劇照可見，二人在台上的化學反應相當不錯，或許正是這次合作為二人埋下了感情的種子。事隔多年後關寶慧公開叫袁富華做「老公」，不禁令人聯想二人是否已從戲假情真發展成現實中的一對。
聖誕節家中開大餐未見黃日華蹤影
值得注意的是，關寶慧在聖誕節當天並未透露跟誰一起渡過，只是上載一張笑得開懷的自拍照，屋內放有聖誕老人和雪人燈飾，全桌更放滿外賣的聖誕大餐，看似是多人聚餐。關寶慧寫著「Merry Christmas 🎁🎄🥳🥂🍾🌲🍻🩷🩷🩷🩷🩷#merrychristmas #joy」，但整個聖誕節期間都未見與黃日華有任何互動或合照，令人猜測二人關係是否已有變化。
黃日華關寶慧緋聞傳足4年屢被否認
64歲的黃日華和59歲的關寶慧於2021年9月傳出緋聞，因二人在半個月內兩度食飯，並曬出「黐到好埋」的合照，加上關寶慧曾稱擇偶條件為四眼仔、拒絕姊弟戀、接受失婚人士，令網民猜測二人譜出戀曲。不過當時關寶慧及黃日華女兒黃芷晴已即時否認，但緋聞一直未有平息，直至2023年內地網站又再瘋傳黃日華向關寶慧求婚成功的消息。
黃日華曾表示習慣單身愛情由天安排
面對不斷的緋聞傳言，關寶慧曾於受訪時表示當時兩人緋聞再被炒熱時，感覺黃日華有意疏遠。黃日華則以十字回應「真的該說了，假的不提罷」，又指並沒承諾「終身不娶」，而是當時的傳媒以此為題作炒作。對於感情問題，他表示已習慣單身生活，愛情是由上天安排，不會盲目投入。黃日華愛妻梁潔華於2020年因病離世，他曾有一段長時間未能釋懷。