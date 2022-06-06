關心妍兩場個唱圓滿結束 拒為蕭正楠Juno破冰 Sammi鼓勵唔好收山

《關心妍 Jade Kwan 約 20週年演唱會》圓滿落幕，尾場吸引不少圈中名人到場支持，包括何超雲、鄧萃雯、林珊珊等等。關心妍連續兩場請來早年的緋聞拍檔蕭正楠做嘉賓，二人在台上想當年，講到蕭正楠同Juno當年的牙齒印，關心妍話唔會幫二人破到冰；到尾聲Encore時Sammi更驚喜現身，與關心妍合唱〈上帝早已預備〉，成為全晚高潮。