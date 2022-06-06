關心妍兩場個唱圓滿結束 拒為蕭正楠Juno破冰 Sammi鼓勵唔好收山
關心妍與蕭正楠再同台
關心妍連續兩場邀請到「同年新人」蕭正楠做嘉賓，當年一首〈特別鳴謝〉令二人成為歌壇情侶，不過最後就鬧不和，可謂不歡而散，更18年未來有同台演唱，當蕭正楠現身時全場尖叫，他更公開想當年：「嘩！真係好多年啦！好多年都冇唱呢首歌，好多朋友都喺K房唱呢首歌『炒車』，諗番當年拍MV，發現Jade咁多年都冇變過，大家要比多啲掌聲Jade，真係眨吓眼原來過得咁快，多謝Jade邀請，畀我有機會再喺紅館度體驗。」關心妍就話見到蕭正楠即刻「青春晒」：「好多Fans都叫我搵番原唱出嚟，終於請到蕭正楠嚟啦，大家開唔開心啊！」
蕭正楠主動提Juno
做完第一晚嘉賓，蕭正楠再在尾場現身，他笑言收到好多朋友訊息表示回憶返晒嚟，蕭正楠更主動提起當年曾傳與他不和的Juno麥浚龍：「2002出道嘅歌手所剩無幾，得番我、你同Juno，唔知佢會唔會開廿周年演唱會？如果開會唔會請我做嘉賓呢？」
關心妍直言同Juno甚少聯絡
關心妍直言近年與Juno甚少聯絡，希望可以與同年出道的余文樂、Cookies等歌手相約聚一聚。關心妍又被問到若能重聚，會否幫忙為蕭正楠和Juno破冰，她笑說：「我破唔到冰㗎喎！真係唔知，其實要約晒咁多個都唔容易，私底下有啲20年前嘅歌手都有聯絡，但係我同Edwin都好耐冇聯絡，上次見已經係啱啱生完BB拍《美女廚房》。」
關心妍Encore送驚喜
去到Encore時段，關心妍再向樂迷送上驚喜，她邀請Sammi鄭秀文上台擔任嘉實，令全場激動尖叫，二人合唱〈上帝早已預備〉，關心妍笑言好夢幻，更在台上邀請Sammi自拍留念。Sammi直言被關心妍誠意打動答應做嘉賓，仲大爆這次可能是關心妍最後一次舉行個唱：「恭喜你啊，20周年演唱會真係好唔容易㗎，我作為歌手，都覺得愈有經歷嘅歌手，愈少空間進步、愈難搵新鮮感比觀眾，真係唔容易。今次你仲寫咗張卡比我，講呢個騷嘅心路歷程，我覺得好感動，我明二十年好艱難，我三十年其實都好艱難㗎，所以唔好放棄啊，OK？」
紅館個唱中為老公慶生
當關心妍唱完〈你有心〉，演唱會隨即完結，但歌迷大叫Encore堅持留低，令關心妍再折返舞台：「你地仲未走啊？我地真係冇準備㗎，再唱多次得唔得啊？不如唱多次〈放生〉，咁我行近啲唱啦！」完騷後關心妍接受傳媒訪問，表示感激老公背後支持，所以特意為對方送上生日驚喜：「因為我忙緊個騷，佢叫我唔好幫佢搞生日，咁唔可以唔表示嘅，所以今朝佢出咗門口，我就同個女夾計唱生日歌，好在囡囡都守到秘密，又記到啲稿！」
蕭正楠 當年態度囂張乞人憎
「以為自己好紅」的藝人多數的下場是銷聲匿跡於娛樂圈，蕭正楠曾接受本刊訪問承認當年正犯下這過錯，簽約成為李澤楷唱片公司旗下歌手，挾「電盈之子」之名加入樂壇，口不擇言令他一無所有。他自爆曾經找過一班舊同事，希望向他們說一句對不起，但最後不成事，「我真心想同以往曾經畀我得罪過嘅舊同事同埋記者講聲，我欠佢哋一句對唔住，今時今日我連個『囂』字點寫已經唔記得啦。」蕭正楠當年除了錯在態度差之外，最主要錯在太天真，他應該不明白大家只是畀面李澤楷而不是他！
蕭正楠自爆與Juno交惡原因
與蕭正楠同樣於02年入行的樂壇新人，數數手指男的只剩下他當日的死敵麥浚龍（Juno）及余文樂、女的則有鄭希怡。研究當時與Juno交惡的原因，蕭正楠歸咎於一切都是新人博見報宣傳手法。「事實上我同Juno冇試過兜口兜面指摘過對方，你寸我兩句我咪窒番你三句囉，有好多說話經過第三者把口就會唔同晒。睇番轉頭呢件事真係小學生鬧劇，佢啲歌我有畀錢download㗎，咁多歌手之中佢做唱片真係好有誠意，早幾年佢套《殭屍》收得又好口碑，見到佢有咁好成績好戥佢開心。」
蕭正楠攞獎後衰多口
蕭正楠悔不當初，「當年真係唔覺得自己有錯，到後期發覺記者朋友唔係咁鍾意我，出親活動冇人同我做訪問，心諗搞乜呀，點解會咁樣嘅！」而令蕭正楠真真正正certified是在頒獎禮奪獎後一句「邪不能勝正」，其威力相等如蔡楓華的「一剎那光輝並不代表永恒」，說話的背後動機及過程，當事人早已解釋過。
蕭正楠為自己的錯作出總結
蕭正楠要為他此舉作出總結，只想到三個字：「衰戇居」。「好多人問我後唔後悔講過呢句嘢，我唔識答，因為說話出咗口冇得收番、邊有得畀我後悔。換個角度慶幸係我十幾年前瀨嘢，如果依家先講死得仲慘。其實有人想幫你，呢句可能係金句，如果人哋要整死你，呢句嘢就會令你永不翻身。」好明顯當年報道的人屬於後者，禍從口出付出極大的代價，慎言成為他日後的座右銘。
常見問題
蕭正楠與Juno麥浚龍當年為何不和？
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關心妍如何打動Sammi做演唱會嘉賓？
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