關心妍爆5歲囡囡翻看「搶獎」片段爆喊 不甘「關家姐事件」被屈想過報警
關心妍廿年歷盡高低起跌：好瘀，但人生就係咁﹗
關心妍在訪問中談及入行廿年，雖然經歷過不少低谷及風波，但自覺人生好滿足：「人生係應早啲經歷甜酸苦辣，我無悔，當中係好刺激、好難頂、好瘀，但人生就係咁，我依家40幾歲人生都開始倒數，唔可以再揮霍光陰﹗」關心妍表示樂意以自身經歷，跟大家分享，希望大家都能像她一樣走出困局﹗
入行廿年 感激三個人
關心妍入行廿年要感激三個人，包括媽媽、羅傑承同老公，佢話：「第一個當然係我媽咪，佢喺我面臨失業時冇收我家用，又給予好大支持﹗第二個係我第一位老闆羅傑承﹗第三個當然係陪伴我走過呢一切嘅老公啦，佢改變咗好多我對婚姻同愛嘅睇法，我以前冇父愛，唔明咩嘢係被愛，我要好強，因為由細訓練唔會有人喺身邊呵護我，老公對我嘅無微不至嘅愛令我可以小鳥依人，我先知道原來自己係女人，唔使死撐、逞強﹗」
5歲囡囡睇「搶獎」片段爆喊 關心妍趁機教女
關心妍在訪問中提到2008年在勁歌頒獎禮上在關菊英手上「搶獎」事件，場面尷尬，她透露最近女兒練習跳舞時看到當年「搶獎」片段，囡囡當場爆喊得好淒涼，不停問為何其他人要批評媽媽，關心妍話：「我安慰佢要堅強，堅強先至可以面對逆境，所以我依家唱歌就係要唱一啲有意思嘅歌，並唔係為咗攞獎。 至於我日後會唔會出席頒獎禮就留番畀公司去決定，我自己就暫時未有呢個諗法﹗」
囡囡要求上紅館表演
關心妍又指女兒心心好有表演慾，主動要求在6月演唱會上表演，她亦會實現囡囡夢想：「我揀咗首合唱歌《Smile》，係我陀住佢時送畀佢嘅歌曲﹗心心要求唱完打個側手翻，因為佢嘅志願係做體操運動員，所以鍾意打筋斗，佢到時仲會有一件釘晒石嘅晚裝，可能閃過我過﹗」
重提「關家姐事件」 關心妍：上帝知我冇做過﹗
在訪問中關心妍又提到另一風波，就是網上潮文「關家姐事件」，關心妍指外界信以為真，對她造成很大打擊同傷害，關心妍無奈表示：「當年人氣急升，鍾意你嘅人大有人在，但唔鍾意你嘅人亦好多，如果把關唔好，會好危險﹗當年突然有篇潮文話我去名店買衫，要人家封舖，店員唔肯，結果被炒。發文嘅人係店員嘅弟妹，直指我人格差。其實當時我忙到不得了，差啲連瞓覺嘅時間都冇，點會有時間去名店買衫？我嘅衫全部由設計師準備，依家我做咗人太太就有可能去Shopping。網民流傳咗十幾年，到依家邊個係家姐、邊個係細妹，邊間舖頭都冇人出嚟認﹗」 關心妍指傳聞傳十多年，但她從來都沒有表示過自己其實是「受害人」，又透露當年曾想過報警，但覺得不會找到源頭又唔想再糾纏下去，就不了了之。關心妍又話：「估唔到到今日我再開演唱會又喺唔同網上再度流傳，所以我發覺啲人都幾堅持！不過我有信仰，上帝知道我冇做過就得喇。」