關智斌演唱會遭容祖兒瘋狂抽水 攬住Kenny喊到收唔到聲
廣告
44歲關智斌（Kenny）舉行首場啟德個人演唱會，壓軸請來同門好友容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）擔任嘉賓，豈料好友同台竟變成大型「抽水」現場，究竟Kenny如何招架？
容祖兒領軍Twins台上夾擊關智斌
雖然Kenny早前曾經拒絕讓自薦做嘉賓的阿Sa上台，不過演唱會上Kenny坦言：「我嘅演唱會，冇佢三個上嚟，都真係講唔通啦，係咪呀。」有「龍虎豹」之稱的祖兒、阿Sa及阿嬌隨即升上舞台，四人合唱《死性不改》，唱到尾聲時祖兒更攬住Kenny喊到收唔到聲：「我好戥你開心呀！」
三女圍攻關智斌無力反擊
唱完歌之後，三女露出本性，開始對Kenny上下其手，又摸pat pat又摸胸，仲大嗌「好彈手」！阿Sa更理直氣壯地說：「頭先我哋喺後台研究咗好耐，聽講你收埋嗰啲嘢，我哋就係諗住嚟搵吓。」Kenny雖然不斷反抗，表示：「件衫唔係咁設計㗎，stylist會嬲。」但三女異口同聲話：「唔會㗎，你靚仔做乜都得㗎！」最後Kenny唯有就範，直接將西裝褸脫下一半，引得三人瘋狂大叫。
整個演唱會於一片歡笑及感動之中進入尾聲。
臨時追加同台合唱《眼紅館》
雖然唱完《死性不改》，但阿Sa意猶未盡，正當Kenny準備送三人落台時，祖兒突然問：「就咁走得㗎啦？」阿Sa即接話：「哎呀！我想同你唱之後嗰隻歌呀。」Kenny即說：「咁今晚最後一首歌你哋陪埋我㗎啦喺度。」阿Sa開心到又叫又跳：「好呀！好嘢！好開心呀！」祖兒即「食住上」跟阿Sa說：「哎呀！關智斌好話得事呀！」阿嬌仲加多句：「好man呀。」搞到全場大笑！最後合唱埋《眼紅館》才肯散場。
粉絲激讚世紀合體回憶返晒嚟
演唱會結束後，關智斌與容祖兒、Twins的世紀合體隨即在網上引發熱烈討論。大批粉絲及網民紛紛留言表示非常感動，稱這次同台是「英皇盛世嘅回憶返晒嚟！」。不少人激讚他們之間的友情：「睇佢哋互窒就知感情有幾好，好真實好搞笑！」、「呢啲先係真朋友，夠膽喺台上咁樣抽水！」更有歌迷表示，聽到《眼紅館》和《死性不改》的前奏響起時，感動到「眼濕濕，成個青春都返嚟喇！」。
圖片來源：（圖片來源：大會提供）資料或影片來源：原文刊於新假期