關智斌為個唱密謀「屈金計劃」催旺人氣 獲老闆楊受成送金帆船意義非凡

關智斌（Kenny）昨日（5日）才宣佈開演唱會，今日（6日）就已經心思思想去英皇珠寶「掃金」旺一旺，而且有全盤計劃，諗住施展「屈金大法」搏老闆英皇集團主席楊受成博士送禮，點知楊博士竟然快他一步，一早準備了一隻「一帆風順」金帆船等他，Kenny即刻開心到彈起兼自爆：「我仲諗住屈佢㗎！」