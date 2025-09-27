關智斌演唱會｜爆肌Show高難度動作震撼全場 深情回顧23年歷程惹全場落淚

一連兩場的「關智斌《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會」昨晚於啟德體育館火熱開鑼。眾星雲集，英皇巨頭楊受成與夫人、霍汶希、容祖兒、阿Sa、阿嬌、泳兒、吳千語等多位演藝圈大咖現身力撐，氣氛未開場已經熱到沸點，現場星光熠熠。