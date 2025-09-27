關智斌演唱會｜爆肌Show高難度動作震撼全場 深情回顧23年歷程惹全場落淚

一連兩場的「關智斌《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會」昨晚於啟德體育館火熱開鑼。眾星雲集，英皇巨頭楊受成與夫人、霍汶希、容祖兒、阿Sa、阿嬌、泳兒、吳千語等多位演藝圈大咖現身力撐，氣氛未開場已經熱到沸點，現場星光熠熠。

Red Suit型爆開場 爆肌做高難度動作

Kenny一身紅色閃石西裝帥氣開場，勁歌熱舞立即點燃全場觀眾情緒。甫開騷已令全場粉絲自動起立狂舞，彷彿進入型格派對。Kenny幽默自嘲服裝收藏重量級，女觀眾更叫「剝衫」，他幽默搞笑維持氣氛，堅持留懸念至「爆肌環節」，最終在《Ready To Go》於健身架展現麒麟臂和腹肌，令全場尖叫心跳加快。

感性回顧23年蛻變

Kenny感性回顧23年偶像歌手生涯，坦言終於能舉辦真正屬於自己的演唱會。他當場感謝容祖兒、阿Sa、阿嬌鼎力支持，並分享與祖兒的暖心對話，談及曾經對自己有質疑，幸好容祖兒安慰道：「做自己嘅演唱會，係冇得妥協㗎！呢個係你自己嘅show嚟㗎！你一定要⋯⋯做到你自己想做嘅嘢」Kenny講完都忍唔住哽咽，台下得祖兒都淚灑當場，場面非常感動。

星級嘉賓登場鄭希怡薛凱琪齊現身

鄭希怡現身與Kenny合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，台上「皮鐵鏈」誘惑橋段震撼全場。多年老友薛凱琪也專程從北京返港力挺，與Kenny合唱之餘互相「玩Gag」戳爆笑點：「我願意為你周圍奔波呀，因為你係關智『奔』呀，即係你係好忙嘅關智『奔』呀，奔波呀，哈哈。」這個gag連Kenny都頂不住，要叫全場觀眾：「大家快啲笑吓，俾啲掌聲。」

同容祖兒、Twins合體 大唱多首金曲

儘管早前Kenny曾拒絕阿Sa自薦做嘉賓，但全場「龍虎豹」祖兒、阿Sa、阿嬌終極出動。一曲《死性不改》全場合唱、擁抱流淚場面感人爆燈，三女台上肆無忌憚「摸胸摸Pat Pat」爆燈互動，Kenny硬食玩笑，現場興奮瘋狂。

演唱會尾聲，眾人合唱完《死性不改》，現場氣氛依然高漲，阿Sa明顯意猶未盡，當Kenny準備送三位嘉賓落台時，祖兒忽然半開玩笑問：「就咁走得啦？」阿Sa立刻跟著接話，興奮地提議：「我想同你唱之後嗰首歌呀！」Kenny見狀即場決定：「今晚最後一首歌你哋一定要陪我一齊唱啦！」阿Sa聽到後當場歡呼跳躍，笑意盈盈：「好呀！太開心啦！」祖兒亦即「食住上」笑言：「關智斌真係好話得事呀！」阿嬌更忍不住補上一句：「好man呀！」現場頓時掌聲歡笑聲起，氣氛再次推至極點。最終一行人再度合唱《眼紅館》，為全場畫下精彩句號，觀眾留下滿滿回憶不捨離場。

關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

