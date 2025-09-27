關智斌演唱會｜爆肌Show高難度動作震撼全場 深情回顧23年歷程惹全場落淚
Red Suit型爆開場 爆肌做高難度動作
Kenny一身紅色閃石西裝帥氣開場，勁歌熱舞立即點燃全場觀眾情緒。甫開騷已令全場粉絲自動起立狂舞，彷彿進入型格派對。Kenny幽默自嘲服裝收藏重量級，女觀眾更叫「剝衫」，他幽默搞笑維持氣氛，堅持留懸念至「爆肌環節」，最終在《Ready To Go》於健身架展現麒麟臂和腹肌，令全場尖叫心跳加快。
感性回顧23年蛻變
Kenny感性回顧23年偶像歌手生涯，坦言終於能舉辦真正屬於自己的演唱會。他當場感謝容祖兒、阿Sa、阿嬌鼎力支持，並分享與祖兒的暖心對話，談及曾經對自己有質疑，幸好容祖兒安慰道：「做自己嘅演唱會，係冇得妥協㗎！呢個係你自己嘅show嚟㗎！你一定要⋯⋯做到你自己想做嘅嘢」Kenny講完都忍唔住哽咽，台下得祖兒都淚灑當場，場面非常感動。
星級嘉賓登場鄭希怡薛凱琪齊現身
鄭希怡現身與Kenny合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，台上「皮鐵鏈」誘惑橋段震撼全場。多年老友薛凱琪也專程從北京返港力挺，與Kenny合唱之餘互相「玩Gag」戳爆笑點：「我願意為你周圍奔波呀，因為你係關智『奔』呀，即係你係好忙嘅關智『奔』呀，奔波呀，哈哈。」這個gag連Kenny都頂不住，要叫全場觀眾：「大家快啲笑吓，俾啲掌聲。」
同容祖兒、Twins合體 大唱多首金曲
儘管早前Kenny曾拒絕阿Sa自薦做嘉賓，但全場「龍虎豹」祖兒、阿Sa、阿嬌終極出動。一曲《死性不改》全場合唱、擁抱流淚場面感人爆燈，三女台上肆無忌憚「摸胸摸Pat Pat」爆燈互動，Kenny硬食玩笑，現場興奮瘋狂。
演唱會尾聲，眾人合唱完《死性不改》，現場氣氛依然高漲，阿Sa明顯意猶未盡，當Kenny準備送三位嘉賓落台時，祖兒忽然半開玩笑問：「就咁走得啦？」阿Sa立刻跟著接話，興奮地提議：「我想同你唱之後嗰首歌呀！」Kenny見狀即場決定：「今晚最後一首歌你哋一定要陪我一齊唱啦！」阿Sa聽到後當場歡呼跳躍，笑意盈盈：「好呀！太開心啦！」祖兒亦即「食住上」笑言：「關智斌真係好話得事呀！」阿嬌更忍不住補上一句：「好man呀！」現場頓時掌聲歡笑聲起，氣氛再次推至極點。最終一行人再度合唱《眼紅館》，為全場畫下精彩句號，觀眾留下滿滿回憶不捨離場。