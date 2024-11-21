衛詩雅大爆未婚夫送「騎呢」生日禮物勁搞笑 關智斌豪氣贈婚嫁珠寶

即將於明年 2 月與未婚夫步入婚姻殿堂的英皇娛樂藝人衛詩雅 (Michelle) ，近日與同門師兄關智斌 (Kenny)「閃婚」，為英皇珠寶全新婚嫁首飾系列拍攝廣告及網絡節目，兩人默契十足，拍攝現場笑聲不斷。

