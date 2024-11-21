衛詩雅大爆未婚夫送「騎呢」生日禮物勁搞笑 關智斌豪氣贈婚嫁珠寶
衛詩雅見到「流星鎚」龍鳳鐲勁興奮
廣告中，Michelle 與 Kenny 以四款不同風格的中西式婚紗禮服亮相，展現高貴與型格兼具的時尚品味，既保留傳統婚嫁特色，又突顯具備時尚感的新款結婚首 飾及金器設計，為婚嫁珠寶注入別樣魅力。Michelle 分享：「最近籌備婚禮忙得不可開交，但今次拍攝好似預演婚禮，又能試戴咁多精緻珠寶，特別是那對價 值不菲的『流星鎚』龍鳳鐲，讓我超興奮！」Kenny 表示：「我之前得知可以同 Michelle 一齊拍攝英皇珠寶婚嫁系列廣告已經非常期待同興奮，加上 Michelle 就 快做人妻，我覺得呢個拍攝組合真係好有新鮮感！拍攝現場有超級多鑽飾、金器可以比我試戴，我自己都睇中幾件金飾想買來 mix & match 日常穿搭襯衫，其 實都好 fashionable。」
關智斌豪氣贈婚嫁珠寶
Michelle 繼上次出席活動時收到老闆送上的鑽石項鏈結婚禮物，之後他們二人分別亮相彼此的 YouTube 頻道《待嫁 Mi 全紀錄》與《斌菲特訓班》，更得到 Kenny 拍心口豪氣表示可以帶她到到英皇珠寶店挑選金器及珍珠首飾，並隨便揀一樣足金首飾，他負責「埋單」。試戴金器首飾時，Michelle 對「流星鎚」龍 鳳鐲及足金鳳冠愛不釋手，表示自己細個都曾經發過港姐夢，披著床單幻想自 己成為港姐冠軍。她更即席叫 Kenny 一齊試戴，笑稱他可以成為第一個戴龍鳳 鐲的男藝人，更大讚 Kenny 戴上鳳冠後彷如一位高貴的王子。Michelle 隨後又提到自己有試穿一條全金色裙褂，被 Kenny 打趣她 Big Day 時真的可以由頭到腳以「人形金條」造型現身，肯定閃爆矚目全場。
衛詩雅大爆未婚夫送「騎呢」生日禮物勁搞笑
之後 Michelle 提及未婚夫平時不解風情，但送禮自有一套浪漫方程式，曾為她寫詩，又特地為她學剪片，並吐槽曾收過一輛「騎呢」Lego 跑車做生日禮物， 讓她啼笑皆非。Kenny 仲逼供 Michelle 要她分享求婚戒指的卡數，Michelle 害羞 地表示未婚夫當初用一顆三卡而且她最喜歡的雷地恩切割(Radiant Cut)鑽戒浪漫 求婚，講起求婚過程更感動到眼濕濕，實在羡煞旁人！ Kenny 亦在節目拍攝過程中向擁有鑽石鑑定師資格的 Michelle 取經，仔細研究鑽 石的不同款式及卡數，請教如何挑選優質鑽石，誓要成為真正的「鑽石王老五」。