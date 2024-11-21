關智斌 衛詩雅

衛詩雅大爆未婚夫送「騎呢」生日禮物勁搞笑 關智斌豪氣贈婚嫁珠寶

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即將於明年 2 月與未婚夫步入婚姻殿堂的英皇娛樂藝人衛詩雅 (Michelle) ，近日與同門師兄關智斌 (Kenny)「閃婚」，為英皇珠寶全新婚嫁首飾系列拍攝廣告及網絡節目，兩人默契十足，拍攝現場笑聲不斷。

衛詩雅見到「流星鎚」龍鳳鐲勁興奮

廣告中，Michelle 與 Kenny 以四款不同風格的中西式婚紗禮服亮相，展現高貴與型格兼具的時尚品味，既保留傳統婚嫁特色，又突顯具備時尚感的新款結婚首 飾及金器設計，為婚嫁珠寶注入別樣魅力。Michelle 分享：「最近籌備婚禮忙得不可開交，但今次拍攝好似預演婚禮，又能試戴咁多精緻珠寶，特別是那對價 值不菲的『流星鎚』龍鳳鐲，讓我超興奮！」Kenny 表示：「我之前得知可以同 Michelle 一齊拍攝英皇珠寶婚嫁系列廣告已經非常期待同興奮，加上 Michelle 就 快做人妻，我覺得呢個拍攝組合真係好有新鮮感！拍攝現場有超級多鑽飾、金器可以比我試戴，我自己都睇中幾件金飾想買來 mix & match 日常穿搭襯衫，其 實都好 fashionable。」

關智斌 衛詩雅 衛詩雅 (Michelle) ，近日與同門師兄關智斌 (Kenny)「閃婚」，為英皇珠寶全新婚嫁首飾系列拍攝廣告 及網絡節目（圖片來源：大會提供）
衛詩雅 (Michelle) ，近日與同門師兄關智斌 (Kenny)「閃婚」，為英皇珠寶全新婚嫁首飾系列拍攝廣告 及網絡節目（圖片來源：大會提供）
關智斌 衛詩雅 Kenny 拍心口豪氣表示可以帶她到到英皇珠寶店挑選金器及珍珠首飾，並隨便 揀一樣足金首飾，他負責「埋單」。（圖片來源：大會提供）
Kenny 拍心口豪氣表示可以帶她到到英皇珠寶店挑選金器及珍珠首飾，並隨便 揀一樣足金首飾，他負責「埋單」。（圖片來源：大會提供）

關智斌豪氣贈婚嫁珠寶

Michelle 繼上次出席活動時收到老闆送上的鑽石項鏈結婚禮物，之後他們二人分別亮相彼此的 YouTube 頻道《待嫁 Mi 全紀錄》與《斌菲特訓班》，更得到 Kenny 拍心口豪氣表示可以帶她到到英皇珠寶店挑選金器及珍珠首飾，並隨便揀一樣足金首飾，他負責「埋單」。試戴金器首飾時，Michelle 對「流星鎚」龍 鳳鐲及足金鳳冠愛不釋手，表示自己細個都曾經發過港姐夢，披著床單幻想自 己成為港姐冠軍。她更即席叫 Kenny 一齊試戴，笑稱他可以成為第一個戴龍鳳 鐲的男藝人，更大讚 Kenny 戴上鳳冠後彷如一位高貴的王子。Michelle 隨後又提到自己有試穿一條全金色裙褂，被 Kenny 打趣她 Big Day 時真的可以由頭到腳以「人形金條」造型現身，肯定閃爆矚目全場。

衛詩雅大爆未婚夫送「騎呢」生日禮物勁搞笑

之後 Michelle 提及未婚夫平時不解風情，但送禮自有一套浪漫方程式，曾為她寫詩，又特地為她學剪片，並吐槽曾收過一輛「騎呢」Lego 跑車做生日禮物， 讓她啼笑皆非。Kenny 仲逼供 Michelle 要她分享求婚戒指的卡數，Michelle 害羞 地表示未婚夫當初用一顆三卡而且她最喜歡的雷地恩切割(Radiant Cut)鑽戒浪漫 求婚，講起求婚過程更感動到眼濕濕，實在羡煞旁人！ Kenny 亦在節目拍攝過程中向擁有鑽石鑑定師資格的 Michelle 取經，仔細研究鑽 石的不同款式及卡數，請教如何挑選優質鑽石，誓要成為真正的「鑽石王老五」。

關智斌 衛詩雅 Michelle 提及未婚夫平時不解風情，但送禮自有一套浪漫方程式，曾為她寫詩，又特地為她學剪片，並吐槽曾收過一輛「騎呢」Lego 跑車做生日禮物（圖片來源：IG圖片）
Michelle 提及未婚夫平時不解風情，但送禮自有一套浪漫方程式，曾為她寫詩，又特地為她學剪片，並吐槽曾收過一輛「騎呢」Lego 跑車做生日禮物（圖片來源：IG圖片）
關智斌 衛詩雅 Michelle 提及未婚夫平時不解風情，但送禮自有一套浪漫方程式，曾為她寫詩，又特地為她學剪片，並吐槽曾收過一輛「騎呢」Lego 跑車做生日禮物， 讓她啼笑皆非。（圖片來源：大會提供）
Michelle 提及未婚夫平時不解風情，但送禮自有一套浪漫方程式，曾為她寫詩，又特地為她學剪片，並吐槽曾收過一輛「騎呢」Lego 跑車做生日禮物， 讓她啼笑皆非。（圖片來源：大會提供）
關智斌 衛詩雅 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
關智斌 衛詩雅 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：大會提供、IG圖片

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