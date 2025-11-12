全民造星6｜92號關曉隆 Bosco Kwan起底！17歲跳舞實力強勁Agrade選手 獲封GD細個版

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》再度掀起全城熱話，今屆吸引了眾多懷抱夢想的年輕人參賽，力求在舞台上發光發亮。在云云參賽者中，92號的關曉隆（Bosco Kwan）憑藉其陽光般的「一字笑眼」、出色的K-pop舞技，以及「學生會主席」的獨特背景，成功吸引了觀眾和導師的目光。這位年僅17歲的中六學生，不僅展現了超越年齡的舞台魅力，更懷抱著前往韓國接受地獄式訓練的遠大目標，絕對是今屆不容忽視的潛力股。