全民造星6｜92號關曉隆 Bosco Kwan起底！17歲跳舞實力強勁Agrade選手 獲封GD細個版

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》再度掀起全城熱話，今屆吸引了眾多懷抱夢想的年輕人參賽，力求在舞台上發光發亮。在云云參賽者中，92號的關曉隆（Bosco Kwan）憑藉其陽光般的「一字笑眼」、出色的K-pop舞技，以及「學生會主席」的獨特背景，成功吸引了觀眾和導師的目光。這位年僅17歲的中六學生，不僅展現了超越年齡的舞台魅力，更懷抱著前往韓國接受地獄式訓練的遠大目標，絕對是今屆不容忽視的潛力股。

憑超強實力入66強

99入60強比賽中選擇跳舞《GDFR》，超強實力輕鬆獲得3燈，還被梁祖堯封為GD細個版，原來係Agrade選手！

關曉隆 Bosco Kwan 個人資料：

基本資訊

關曉隆（Bosco Kwan）是《全民造星6》的92號參賽者，參賽時年僅17歲，是一名應付公開試的中六學生。在香港的教育制度下，中六學生正處於DSE（中學文憑試）的關鍵時期，學業壓力巨大。然而，Bosco選擇在這個人生重要階段追逐演藝夢想，足見他對表演的熱誠和決心。他同時兼顧學業與比賽，這種雙重身份的挑戰，也讓他顯得格外與眾不同。他的參賽，不僅是個人夢想的實踐，也代表了新一代年輕人勇於挑戰、不為自己設限的態度。

身高體重和星座

關曉隆擁有173cm的身高和58kg的體重，身型高䠷，非常適合舞台表演，尤其是在跳舞時更能展現修長的線條感。他的生日是2007年11月14日，屬於天蠍座。天蠍座的人通常被認為充滿神秘感、意志堅定且目標明確。這些特質似乎也體現在Bosco身上，他對自己的目標——晉級十強、前往韓國受訓——有著清晰的規劃和強烈的渴望。這種內在的驅動力，相信會成為他在漫長比賽中的重要支撐。

MBTI 性格類型

在近年風靡全球的MBTI十六型人格測試中，關曉隆的類型是ENFP-T，即「競選者」或「奔走族」。ENFP類型的人通常熱情外向、富有想像力、善於交際且充滿正能量。他們樂於與人建立聯繫，並能以自身的熱情感染身邊的人。這一點與Bosco的個人特色不謀而合，他自言特別技能是「笑住講嘢」，加上他最滿意的身體部位是「蘋果肌」，這些都構成了一個陽光、親和力十足的形象。作為一名前學生會主席，ENFP的溝通能力和領導才能也必定幫助過他。這種開朗活潑的性格，讓他在高壓的比賽環境中，依然能保持積極心態，並更容易獲得觀眾的喜愛。

關曉隆的才藝和特長：

舞蹈專長

舞蹈是關曉隆最強大的武器。他擅長K-pop和Hip Hop兩種極受年輕人歡迎的舞種。K-pop舞蹈不僅要求精準的動作和節奏感，更講求表情管理和舞台魅力，而這正是Bosco的優勢所在。從他喜愛的歌手名單（ITZY YUNA、BTS田柾國）中，可以看出他所追求的是國際頂尖水平的表演風格。K-pop在香港擁有龐大的粉絲基礎，懂得跳K-pop舞蹈的參賽者自然更具吸引力。Bosco的舞蹈實力，讓他在團體表演中能快速融入，在個人表演中則能綻放光芒，是他通往更高名次的關鍵鑰匙。

其他技能和愛好

舞台之下，關曉隆是個充滿活力的少年。他的日常愛好包括跳舞、到海旁散步和逛街。這些看似平凡的興趣，其實是他在繁重學業和緊張訓練之間尋找平衡、釋放壓力的方式。特別是「行海旁」，更是許多香港人放鬆身心的共同回憶。此外，他那「笑住講嘢」的特質和飽滿的「蘋果肌」，不僅是外貌上的特點，更形成了他獨一無二的個人品牌——「一字笑眼Dancer」。這種討喜的形象，讓他在展現型格舞技的同時，亦能散發出鄰家男孩般的親切感，大大增加了觀眾緣。

參加《全民造星6》的表現：

自我介紹和特色

關曉隆給自己的介紹是「一字笑眼Dancer aka 學生會主席」，這個稱號精準地概括了他的兩大核心魅力。一方面，他是舞台上魅力四射的舞者，用笑容和動感的舞姿感染觀眾；另一方面，他是在校園內肩負責任的學生領袖，具備溝通、組織和領導的能力。這兩種看似矛盾的身份在他身上完美融合，形成強烈的反差萌。這種「反差感」正是現今偶像所需要具備的特質，既有專業的實力，也有立體的人格。他的座右銘「是金子總會發光的」，也表達了他對自己才華的自信和對未來的信念，相信只要堅持努力，終將被看見。

比賽目標和期望

對於在《全民造星6》的名次，關曉隆的預計是「TOP 10」。這個目標既顯示了他的自信，也反映出他對比賽殘酷性的清醒認知，是一個務實而充滿挑戰性的目標。然而，對他而言，名次或許不是終點。他參賽的終極目標，是「希望可以去到韓國接受地獄訓練」。這句話揭示了他遠大的志向——他不僅想在香港出道，更渴望接受全球最頂尖、最嚴苛的偶像培訓體系洗禮，將自己打磨成一個全方位的藝人。這個目標讓他與其他參賽者區分開來，展現了他對專業水平的極致追求。

關曉隆的音樂品味：

最喜愛的歌手和歌曲

從關曉隆喜愛的歌手名單中，可以窺見他的藝術追求和風格取向。他欣賞本地樂壇新天王MC張天賦，顯示他對香港廣東歌市場的關注，並可能以MC作為在本地發展的榜樣。同時，他視韓國頂級偶像——ITZY的YUNA和BTS的田柾國為偶像，這兩位藝人均以卓越的舞蹈實力、穩定的唱功和無可挑剔的舞台表現力聞名全球。這表明Bosco的目標是成為像他們一樣的唱跳全能藝人。他最喜愛的歌曲是Dough Boy的《狂舞吧》，這首歌是香港經典舞蹈電影《狂舞派》的主題曲，代表著本地舞者的熱血與追夢精神，也與他自身的舞者身份產生了強烈共鳴。

希望合作的藝人

當被問及希望與哪位藝人同台演出時，關曉隆毫不猶豫地選擇了ITZY的YUNA。這個選擇再次印證了他對K-pop舞台表演的嚮往。YUNA以其強勁的舞蹈、甜美的外貌和充滿活力的舞台風格著稱，是四代女團中的代表性人物之一。Bosco希望與她合作，不僅是粉絲心態，更是對自己未來能夠達到與頂級偶像同台水平的一種期許。

社交媒體和粉絲互動：

Instagram 帳號介紹

關曉隆的主要社交媒體平台是Instagram，其帳號為 @boscobk。對於參賽者而言，IG是累積人氣、與粉絲互動的最重要渠道。粉絲們可以在他的IG上看到他更多生活化的一面，例如他的練舞片段、日常生活分享，以及參與《全民造星6》的心路歷程。透過追蹤他的IG，觀眾可以更立體地了解這位舞台下的17歲少年，並陪伴他一同在追夢的路途上成長。

其他社交平台

雖然官方資料未有提供其他平台的具體連結，但現今藝人通常會開設多個社交帳號如Facebook、Threads或YouTube頻道，以觸及更廣泛的受眾。粉絲們可以密切留意ViuTV官方或Bosco本人在IG上發布的最新消息，以獲取他其他社交平台的資訊，全方位支持這位潛力新星。

關曉隆的未來發展：

參賽後的目標

無論在《全民造星6》的最終結果如何，關曉隆的演藝之路才剛剛開始。他明確表示希望前往韓國接受專業訓練，這是一個極具前瞻性的目標。若能實現，他將有機會學習到韓國成熟的偶像產業體系，從歌唱、舞蹈、創作到形象管理，全方位提升自己。即使未能如願，這次參賽經歷也為他打開了進入香港演藝圈的大門，憑藉其亮眼的外型和舞蹈實力，無論是成為男團成員，還是向演員、綜藝等方向發展，都具備了相當的潛力。

粉絲對他的期待

綜合關曉隆目前展現的特質，粉絲和觀眾對他抱有很高的期待。大家期望看到他在比賽中不斷突破，不僅僅是作為一名「Dancer」，更能展現歌唱或其他方面的才華。他的「學生會主席」背景，也讓粉絲期待他能展現出聰明、有想法的一面。長遠來看，粉絲們希望這位擁有陽光笑容和遠大志向的少年，能夠堅持自己的夢想，為香港樂壇注入新的K-pop能量，成為一顆真正「發光的金子」。

圖片來源：ViuTV

