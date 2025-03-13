關東．路駅十三｜梁允瑜超忘我狂啜蝦頭貢獻黃金畫面 黃又南睇到忍唔住開聲叫停

TVB全新旅遊節目《關東．路駅十三》由黃又南、梁允瑜（Chloe）主持，節目中2人由自駕遊作起點，出發走訪日本公路沿途的「道之駅」休息站，既可為人同汽車加油打氣，又可探索當地特產等。而作為主持之一嘅梁允瑜更貢獻唔少黃金畫面，除咗之前俯身食刨冰之外，即將播出嘅仲有超忘我狂啜蝦頭……