關東．路駅十三｜梁允瑜超忘我狂啜蝦頭貢獻黃金畫面 黃又南睇到忍唔住開聲叫停
梁允瑜自爆住村屋理由
節目中黃又南同梁允瑜齊齊分享拍攝感受，梁允瑜直言極享受駕駛樂，又自爆住村屋的理由說︰「專登住村屋，就係畀藉口自己日日揸車，講真我好想揸車，揸車好療癒同放鬆，感覺好me time。」
黃又南則笑言以「高齡」仍能接拍旅遊節目十分感恩︰「4兜嘢（40歲）都好彩仲有旅遊節目可以去到。最正係有車揸，一聽到有車揸乜都得。」他表示每遇有不開心事，都喜獨個兒遊車河紓壓，感覺很自由。
梁允瑜超忘我狂啜蝦頭勁享受
此外，明晚（14日）二人入住露營車，晚上在營地舉行BBQ活動，又南慰勞一班幕後工作人員，親自下廚燒烤。梁允瑜大讚又南手勢，烤大蝦更是食到停不到口，連蝦頭都不放過啜得津津有味，投入程度連鏡頭外的工作人員都忍不住猛笑，直到又南出聲叫︰「夠喇！就嚟食埋（蝦）隻眼。」她才依依不捨停口。事後梁允瑜還反問在場各人︰「你哋唔啜嘅咩？我真係好鍾意啜蝦頭，加上好新鮮」場面十分爆笑！
關東·路駅十三｜27歲「粗口港姐」梁允瑜俯身喪食超長刨冰畫面惹哄動 夥拍41歲黃又南自爆驚有代溝
TVB全新旅遊節目《關東·路駅十三》由黃又南與梁允瑜（Chloe）主持，逢星期四、五晚21:30於TVB Plus播出，首集即見到梁允瑜有俯身喪食刨冰的「黃金畫面」出現，睇到網民嘩嘩聲！
《關東·路駅十三》27歲梁允瑜夥拍41歲黃又南自爆驚有代溝
曾參選2021年度香港小姐競選於20強止步。參選期間被播出用粗口鬧男友短片，因而被傳媒封她為「粗口港姐」，去年曾拍攝《黑色月光》飾演邪花網紅勾引馬志威，今次難得參與綜藝，更能與外援黃又南合作，不過27歲嘅佢一開口就話怕跟41歲的又南有代溝，認真開口夾著脷！
梁允瑜 著低胸裝喪食超長刨冰
節目第1集，主持黃又南與梁允瑜先自駕來到日本栃木縣「甜品勝地」一飽口福，兩人去到以世界第一為目標的水果刨冰店，挑戰超高刨冰！該處出售的刨冰足有 37cm 高，Chloe 為嚐美食完全不顧儀態，穿上低胸裝俯身喪含刨冰。由於吃得太大口，令 Chloe 冰到露出痛苦表情。
網民：令人有大膽嘅想法
網民紛紛Cap圖並留言指這集對白和畫面都相當露骨：「潛力圖」、「令人有大膽嘅想法」、「又南個表情超尷尬」、「公然傾咸計」、「睇得出係老司機」、「訓練多年嘅技術，今日終於大派用場」、「如果唔睇畫面齌聽呢句嘅話，會諗起另一畫面」等。
梁允瑜《黑色月光》長腿激戰馬志威 獲封TVB「御用邪花」
自從入行以來，梁允瑜經常在螢幕上飾演吸引眼球的尤物角色，並因此被封為無綫新一代「御用邪花」。梁允瑜畢業於香港城市大學市場營銷系，擁有176cm身高，曾是模特兒。2021年成為落選港姐後，仍獲簽入TVB，曾在《愛回家》中飾演性感祕書Mocha，在《黑色月光》第8集中，她更飾演一位網紅，換上一套黑色吊帶睡衣，騎到馬志威身上和他濕吻，之後又躺到床上，拉低吊帶，狂騷一對43吋長腿！