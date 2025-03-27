「粗口港姐」梁允瑜豪派「殘廢餐」福利冧攝影師 騷世一長腿孖黃又南浸溫泉
廣告
TVB旅遊節目《關東·路駅十三》由黃又南及梁允瑜（Chloe）主持，2人今晚將會到訪群馬縣的「蒟蒻之里」，梁允瑜更會在節目中向攝影師及拍檔黃又南豪派「殘廢餐」福利，一向以長腿著稱嘅Chloe中仲會大騷長腿孖黃又南浸溫泉，簡直係福利指數爆燈！
關東．路駅十三｜梁允瑜豪派「殘廢餐」福利
黃又南及梁允瑜今集將到訪群馬縣的「蒟蒻之里」，梁允瑜除咗保持購物狂本色大買特買，還「萬歲」請工作人員食蒟蒻。正當各人吃得興高彩烈之際，Chloe發現攝影師仍忙於拍攝，她展示愛心表示「我餵你食吖」，隨即將蒟蒻送入攝影師口中冧爆全場！
適逢探訪當日正下着毛毛細雨，正好給藉口梁允瑜幫襯雪糕店。而梁允瑜亦十分識做，再次展現溫純本性，餵黃又南食雪糕，畀對方sweet爆享受「殘廢餐」。
關東．路駅十三｜梁允瑜騷世一長腿孖黃又南浸溫泉
除咗豪派「殘廢餐」福利冧攝影師及拍檔黃又南外，梁允瑜亦不忘派福利畀電視機前嘅觀眾。走到伊香保溫泉街嘅2人仲享受埋旅館提供的免費溫泉足浴，梁允瑜亦大方騷世一長腿上陣浸腳，連環放送黃金畫面更係節目亮點之一！
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期