「粗口港姐」梁允瑜豪派「殘廢餐」福利冧攝影師 騷世一長腿孖黃又南浸溫泉

TVB旅遊節目《關東·路駅十三》由黃又南及梁允瑜（Chloe）主持，2人今晚將會到訪群馬縣的「蒟蒻之里」，梁允瑜更會在節目中向攝影師及拍檔黃又南豪派「殘廢餐」福利，一向以長腿著稱嘅Chloe中仲會大騷長腿孖黃又南浸溫泉，簡直係福利指數爆燈！