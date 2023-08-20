關楚耀未婚妻試婚紗谷胸谷到盡 曬螞蟻腰視覺效果極震撼
Joann試婚紗谷到盡
藝人關楚耀於「520」向網紅女友Joann求婚成功，Joann為了婚禮積極修身，近日於IG Po出試婚紗的限時動態，Joann身形一向出眾，她特意扶選了一件低胸貼身的款色。從片中看見，試完婚紗後的Joann上圍谷到盡，還凸顯了她的螞蟻腰，視覺效果相當震撼，還揚言要努力減肥！
關楚耀拍拖6年宣佈求婚成功
關楚耀與網紅女友Joann拍拖6年多，經常周遊列國甜蜜拍拖。早前兩人就豪遊日本和泰國等地，Joann一度上傳巨星鑽戒嘅照片上限時動態，令外界一直推測兩人是否已經訂婚。兩人在昨晚就齊齊發文宣佈關楚耀求婚成功，成功抱得美人歸：「最後，她嫁給了愛情💕我也娶了愛情💞 She said YES 💍!! and it’s forever ❤️」。
土豪上身送網紅女友20萬現金
關楚耀於新劇《一舞傾城》飾演富二代，一出場就派錢超級豪氣。現實生活中亦對女朋友非常慷慨，曾經於今年情人節送給細11年空姐女友Joann Law20萬現金！網紅女友Joann當日於社交網上載了兩個限時動態，先是手揸泰式奶茶拍照表示︰「今日個天同我心情一樣咁靚」，之後再出另一個動態，Joann影住自己大髀上的兩大疊一千蚊紙，並寫道︰「Waaaaa諗住簡簡單單食餐飯，佢突然拎個信封出嚟，『情人節快樂』我以為佢寫咗一疊情信。」還有︰「任何玫瑰花都不及任你花，隨便花」、「錫女朋友的男人會發達」。
平反撈唔掂傳聞
Joann在限時動態高調放閃，並Tag了關楚耀的IG帳號，被網指她有心炫富，引來網民的討論，有人估計該疊鈔票約有20多萬，這份情人節禮物的確重手。有指關楚耀土豪上身，是因為去年以參展商的身分到海南島出席首屆中國消博會時，貼出了一段在當地大排檔唱歌的影片，之後就有報道傳他撈唔掂，今年情人節大送兩大疊銀紙畀女友，順便為自己大平反。
女友多次催婚 因1事立定決心求婚
關楚耀前幾年北上工作，曾一度因為疫情而被逼分隔兩地，全靠視像通訊來維繫感情。兩人穩定拍拖多年，Joann亦曾經多次在社交平台曬出婚戒和婚紗暗示想結婚，關楚耀接受訪問時指女友雖然冇直接俾壓力自己，反而選擇隔空逼婚，笑指對方醒目女。不過當時就因為事業剛起步，所以都未有計劃想結婚。
直至去年關楚耀踩單車發生意外，導致左邊膊頭骨移位要做手術，多得女友悉心照顧，兩人的感情變得更好。關楚耀當時更表示等待通關和經濟復甦，就會搵機會向女友求婚！
關楚耀錫住空姐女友 做司機車車女友去機場
早年傳出搭上IG網紅兼空姐Joann Law，關楚耀從來冇正面回應、又唔願公開放 閃，不過做訪問周不時都會透露目前身邊有伴。到底另一半係唔係Joann？謎底終於解開！關楚耀的座駕曾被發現喺機場快線落客位出現，九秒九時間放低咗位乘客後極速 離開。邊個落車？之唔係著住空姐制服「又要飛喇」個網紅女友Joann囉！其實郭富城、 吳卓羲幾多男星都係開車送女友去機場被揭發戀情，落一落客雖然快過閃電啫，不過關楚耀咁都肯冒險，睇得出佢好錫呢任女友嘅！
被網民篤爆用A貨晒命 新女友驚變女版「蛇精男」
曾任模特兒嘅佢現職空姐，仲係一名網紅KOL，她的IG上有9萬4千多名粉絲，同Kelvin的9萬6千名粉絲數目差唔多。Joann早年做過model，睇番佢當年幫公司影嘅官方照，再對比一下依家嘅樣似乎真係女大18變，鼻樑直過間尺，仲有V煞臉，最恐怖係貪靚嘅Joann早年喺IG同微博post相，話瘦係餓出嚟，瘦到背脊骨突出，仲練成「牙籤手」、「牙籤腿」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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