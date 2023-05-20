一舞傾城｜「Marco哥」關楚耀求婚成功 豪送網紅女友20萬現金最經典

TVB劇集《一舞傾城》熱播中，飾演富二代「Marco哥」的關楚耀一出場又揸跑車又派錢，更與陳星妤有感情線。現實中關楚耀就同網紅女友Joann已經拍拖6年多，更於「520」日子宣佈求婚成功！兩人愛得火熱，關楚耀豪送20萬現金畀女友作情人節禮物更一度成為網民熱議話題。