關楚耀網紅老靚樣再惹「升級」疑雲 老公用14字霸氣護妻

現年40歲的關楚耀在今年「520」宣布向網紅女友Joann求婚成功，二人亦十分大方不時放閃。昨日（30日），關楚耀在社交平台上載了多張與老婆Joann的婚照，正式邁入人生新階段，而關楚耀老婆Joann手上戴住的超巨型鑽戒亦引起網民的關注……