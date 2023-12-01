關楚耀 結婚

關楚耀網紅老靚樣再惹「升級」疑雲 老公用14字霸氣護妻

最新娛聞
charlottema

廣告

現年40歲的關楚耀在今年「520」宣布向網紅女友Joann求婚成功，二人亦十分大方不時放閃。昨日（30日），關楚耀在社交平台上載了多張與老婆Joann的婚照，正式邁入人生新階段，而關楚耀老婆Joann手上戴住的超巨型鑽戒亦引起網民的關注……

關楚耀正式榮升人夫老婆Joann大騷巨型鑽戒同金器

關楚耀在社交平台曬出多張與老婆Joann的婚照，並配文表示：「Officially Mr & Mrs Kwan」，甜蜜宣布正式榮升做人夫，引來不少圈中好友留言祝賀。而網民除了大讚Joann又靚又fit之外，仲俾Joann手上的巨型鑽戒吸引埋，齊齊表示：「粒鑽超搶鏡」、「就算blur咗都睇到好大粒鑽石」、「隻鑽戒有手指咁闊！」，再一次為關楚耀「撈唔掂」嘅傳聞平反！

除了巨型鑽戒引起網民大關注外，Joann昨晚的金器也同樣十分搶鏡！Joann在限時動態中騷出掛喺頸前以及戴到成手都係的龍鳳鈪，仲sweet爆表示：「終於如願嫁給了滿眼都是我，想把最好的一切給我的男孩」，十分甜蜜！

關楚耀 結婚 關楚耀老婆Joann手上的鑽戒十分巨型。
關楚耀老婆Joann手上的鑽戒十分巨型。（圖片來源：IG@uglykwan）
關楚耀 結婚 Joann更曬出18隻龍鳳鈪戴在身上的照片。
Joann更曬出18隻龍鳳鈪戴在身上的照片。（圖片來源：IG@uglykwan）
關楚耀 結婚 不少藝人例如：朱晨麗、陳山聰、謝安琪、傅嘉莉、姚子羚及AGA等都有留言送上祝福。
不少藝人例如：朱晨麗、陳山聰、謝安琪、傅嘉莉、姚子羚及AGA等都有留言送上祝福。（圖片來源：IG@uglykwan）

關楚耀老婆Joann低胸婚紗騷好身材

除了鑽飾和金器十分搶鏡外，網民亦對新娘子讚不絕口！皆因昨晚Joann以一身低胸貼身婚紗出鏡，大騷fit到漏的S形曲線同豐滿嘅上圍，夠晒吸睛！而網民仲大讚Joann脫離美顏嘅相仲靚過之前：「我想講你個樣唔美顏靚女好多！！！！」、「關太唔洗p圖仲靚好多」、「唔美顏個樣夠晒天然！」

關楚耀 結婚 Joann大方騷fit到漏的身材。
Joann大方騷fit到漏的身材。（圖片來源：IG@uglykwan）
關楚耀 結婚 網民大讚Joann唔開美顏嘅相仲靚女！
網民大讚Joann唔開美顏嘅相仲靚女！（圖片來源：IG@uglykwan）
關楚耀 結婚 關楚耀同Joann真係sweet到爆！
關楚耀同Joann真係sweet到爆！（圖片來源：IG@uglykwan）

老婆Joann靚樣再「升級」關楚耀14字霸氣護妻

其實Joann多次陷入「變臉」的疑雲，更經常被網民指出靚樣不斷「進化」。有網民找出Joann早年做model時的舊照，指出與現時的靚樣分別甚大。而關楚耀亦曾經回應網民對Joann的質疑，並表示：

「仲提？唔好咁老土啦，我開心咪得囉」

關楚耀 結婚 Joann現時的靚樣經常被指不斷「升級」。
Joann現時的靚樣經常被指不斷「升級」。（圖片來源：網上圖片）
關楚耀 結婚 網民指Joann的外貌與舊時相差幾遠。
網民指Joann的外貌與舊時相差幾遠。（圖片來源：網上圖片）

關楚耀未婚妻試婚紗谷胸谷到盡 曬螞蟻腰視覺效果極震撼

現年40歲的藝人關楚耀在「520」當天成功向向拍拖6年的網紅女友Joann求婚成功，婚禮舉行在即，Joann密密試婚紗，務求當天要做最美新娘！

關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 喺「520」關楚耀成功求婚！
喺「520」關楚耀成功求婚！（圖片來源：IG@ jjjoann）

Joann試婚紗谷到盡

藝人關楚耀於「520」向網紅女友Joann求婚成功，Joann為了婚禮積極修身，近日於IG Po出試婚紗的限時動態，Joann身形一向出眾，她特意扶選了一件低胸貼身的款色。從片中看見，試完婚紗後的Joann上圍谷到盡，還凸顯了她的螞蟻腰，視覺效果相當震撼，還揚言要努力減肥！

關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 谷到盡！
谷到盡！（圖片來源：IG@ jjjoann）
關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 話要Keep住減肥！
話要Keep住減肥！（圖片來源：IG@ jjjoann）

關楚耀拍拖6年宣佈求婚成功

關楚耀與網紅女友Joann拍拖6年多，經常周遊列國甜蜜拍拖。早前兩人就豪遊日本和泰國等地，Joann一度上傳巨星鑽戒嘅照片上限時動態，令外界一直推測兩人是否已經訂婚。兩人在昨晚就齊齊發文宣佈關楚耀求婚成功，成功抱得美人歸：「最後，她嫁給了愛情💕我也娶了愛情💞 She said YES 💍!! and it’s forever ❤️」。

關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 關楚耀 網紅女友Joann發限時動態透露關楚耀係喺泰國求婚。
網紅女友Joann發限時動態透露關楚耀係喺泰國求婚。（圖片來源：IG@jjjoann）

土豪上身送網紅女友20萬現金

關楚耀於新劇《一舞傾城》飾演富二代，一出場就派錢超級豪氣。現實生活中亦對女朋友非常慷慨，曾經於今年情人節送給細11年空姐女友Joann Law20萬現金！網紅女友Joann當日於社交網上載了兩個限時動態，先是手揸泰式奶茶拍照表示︰「今日個天同我心情一樣咁靚」，之後再出另一個動態，Joann影住自己大髀上的兩大疊一千蚊紙，並寫道︰「Waaaaa諗住簡簡單單食餐飯，佢突然拎個信封出嚟，『情人節快樂』我以為佢寫咗一疊情信。」還有︰「任何玫瑰花都不及任你花，隨便花」、「錫女朋友的男人會發達」。

關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 關楚耀 Joann先放了一張揸住泰式奶茶的照片上限時動態。
Joann先放了一張揸住泰式奶茶的照片上限時動態。（圖片來源：IG@jjjoann）
關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 關楚耀 之後Joann再post一張拎住兩疊1,000蚊紙的照片，真係好疊水。
之後Joann再post一張拎住兩疊1,000蚊紙的照片，真係好疊水。（圖片來源：IG@jjjoann）

平反撈唔掂傳聞

Joann在限時動態高調放閃，並Tag了關楚耀的IG帳號，被網指她有心炫富，引來網民的討論，有人估計該疊鈔票約有20多萬，這份情人節禮物的確重手。有指關楚耀土豪上身，是因為去年以參展商的身分到海南島出席首屆中國消博會時，貼出了一段在當地大排檔唱歌的影片，之後就有報道傳他撈唔掂，今年情人節大送兩大疊銀紙畀女友，順便為自己大平反。

關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 近年在內地發展的關楚耀，被指撈唔掂。
近年在內地發展的關楚耀，被指撈唔掂。（圖片來源：IG@uglykwan）
關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 有人覺得關楚耀送錢而不是過數的行為太過高調，亦有人力撐他錫女友。Joann 去年曾在IG跟網民大玩「你問我答」，透露自己以,000創業，至今已有7位數的積蓄，一嘗百萬年薪的感覺。
有人覺得關楚耀送錢而不是過數的行為太過高調，亦有人力撐他錫女友。Joann 去年曾在IG跟網民大玩「你問我答」，透露自己以$4,000創業，至今已有7位數的積蓄，一嘗百萬年薪的感覺。（圖片來源：IG@jjjoann）

關楚耀錫住空姐女友 做司機車車女友去機場

早年傳出搭上IG網紅兼空姐Joann Law，關楚耀從來冇正面回應、又唔願公開放 閃，不過做訪問周不時都會透露目前身邊有伴。到底另一半係唔係Joann？謎底終於解開！關楚耀的座駕曾被發現喺機場快線落客位出現，九秒九時間放低咗位乘客後極速 離開。邊個落車？之唔係著住空姐制服「又要飛喇」個網紅女友Joann囉！其實郭富城、 吳卓羲幾多男星都係開車送女友去機場被揭發戀情，落一落客雖然快過閃電啫，不過關楚耀咁都肯冒險，睇得出佢好錫呢任女友嘅！

關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 一個變身成為潮人攝影師、一個就最鍾意影靚相做網紅，關楚耀同Joann 去年被相機帶出賣咗情侶關係。
一個變身成為潮人攝影師、一個就最鍾意影靚相做網紅，關楚耀同Joann 被相機帶出賣咗情侶關係。（圖片來源：新傳媒資料庫）
關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 關楚耀 相機繩咁特別，又好難唔發現二人嘅地下情！
相機繩咁特別，又好難唔發現二人嘅地下情！（圖片來源：微博@joannjoannjoann）
關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 雖然唔肯公開女友身份，不過關楚耀都算唔話得，日前親自送空姐女友去返工。
雖然唔肯公開女友身份，不過關楚耀都算唔話得，肯親自送空姐女友去返工。（圖片來源：新傳媒資料庫）
關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 關楚耀 IG 同微博都有唔少粉絲，Joann不時被網民質疑五官千變萬化有整容之嫌，睇番真身同平時靚相又有好大出入。
IG 同微博都有唔少粉絲，Joann不時被網民質疑五官千變萬化，睇番真身同平時靚相又有好大出入。（圖片來源：新傳媒資料庫）

被網民篤爆用A貨晒命 新女友驚變女版「蛇精男」

曾任模特兒嘅佢現職空姐，仲係一名網紅KOL，她的IG上有9萬4千多名粉絲，同Kelvin的9萬6千名粉絲數目差唔多。Joann早年做過model，睇番佢當年幫公司影嘅官方照，再對比一下依家嘅樣似乎真係女大18變，鼻樑直過間尺，仲有V煞臉，最恐怖係貪靚嘅Joann早年喺IG同微博post相，話瘦係餓出嚟，瘦到背脊骨突出，仲練成「牙籤手」、「牙籤腿」！

關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 關楚耀 當年做model時公司幫佢影嘅相。
當年做model時公司幫佢影嘅相。（圖片來源：新傳媒資料庫）
關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 關楚耀 IG嘅相你話係另一個人相信無人有異議。
IG嘅相你話係另一個人相信無人有異議。（圖片來源：新傳媒資料庫）
關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 關楚耀 真係好似「蛇精男」。
真係好似「蛇精男」。（圖片來源：IG@jjjoann）
關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 關楚耀 驚驚。
驚驚。（圖片來源：IG@jjjoann）
關楚耀 結婚 關楚耀 未婚妻 關楚耀 唔知係真係瘦到咁，定P到咁？
唔知係真係瘦到咁，定P到咁？（圖片來源：IG@jjjoann）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@uglykwan、網上圖片

讀者留言

熱門文章

 