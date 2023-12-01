關楚耀網紅老靚樣再惹「升級」疑雲 老公用14字霸氣護妻
關楚耀正式榮升人夫老婆Joann大騷巨型鑽戒同金器
關楚耀在社交平台曬出多張與老婆Joann的婚照，並配文表示：「Officially Mr & Mrs Kwan」，甜蜜宣布正式榮升做人夫，引來不少圈中好友留言祝賀。而網民除了大讚Joann又靚又fit之外，仲俾Joann手上的巨型鑽戒吸引埋，齊齊表示：「粒鑽超搶鏡」、「就算blur咗都睇到好大粒鑽石」、「隻鑽戒有手指咁闊！」，再一次為關楚耀「撈唔掂」嘅傳聞平反！
除了巨型鑽戒引起網民大關注外，Joann昨晚的金器也同樣十分搶鏡！Joann在限時動態中騷出掛喺頸前以及戴到成手都係的龍鳳鈪，仲sweet爆表示：「終於如願嫁給了滿眼都是我，想把最好的一切給我的男孩」，十分甜蜜！
關楚耀老婆Joann低胸婚紗騷好身材
除了鑽飾和金器十分搶鏡外，網民亦對新娘子讚不絕口！皆因昨晚Joann以一身低胸貼身婚紗出鏡，大騷fit到漏的S形曲線同豐滿嘅上圍，夠晒吸睛！而網民仲大讚Joann脫離美顏嘅相仲靚過之前：「我想講你個樣唔美顏靚女好多！！！！」、「關太唔洗p圖仲靚好多」、「唔美顏個樣夠晒天然！」
老婆Joann靚樣再「升級」關楚耀14字霸氣護妻
其實Joann多次陷入「變臉」的疑雲，更經常被網民指出靚樣不斷「進化」。有網民找出Joann早年做model時的舊照，指出與現時的靚樣分別甚大。而關楚耀亦曾經回應網民對Joann的質疑，並表示：
「仲提？唔好咁老土啦，我開心咪得囉」
關楚耀未婚妻試婚紗谷胸谷到盡 曬螞蟻腰視覺效果極震撼
現年40歲的藝人關楚耀在「520」當天成功向向拍拖6年的網紅女友Joann求婚成功，婚禮舉行在即，Joann密密試婚紗，務求當天要做最美新娘！
Joann試婚紗谷到盡
藝人關楚耀於「520」向網紅女友Joann求婚成功，Joann為了婚禮積極修身，近日於IG Po出試婚紗的限時動態，Joann身形一向出眾，她特意扶選了一件低胸貼身的款色。從片中看見，試完婚紗後的Joann上圍谷到盡，還凸顯了她的螞蟻腰，視覺效果相當震撼，還揚言要努力減肥！
關楚耀拍拖6年宣佈求婚成功
關楚耀與網紅女友Joann拍拖6年多，經常周遊列國甜蜜拍拖。早前兩人就豪遊日本和泰國等地，Joann一度上傳巨星鑽戒嘅照片上限時動態，令外界一直推測兩人是否已經訂婚。兩人在昨晚就齊齊發文宣佈關楚耀求婚成功，成功抱得美人歸：「最後，她嫁給了愛情💕我也娶了愛情💞 She said YES 💍!! and it’s forever ❤️」。
土豪上身送網紅女友20萬現金
關楚耀於新劇《一舞傾城》飾演富二代，一出場就派錢超級豪氣。現實生活中亦對女朋友非常慷慨，曾經於今年情人節送給細11年空姐女友Joann Law20萬現金！網紅女友Joann當日於社交網上載了兩個限時動態，先是手揸泰式奶茶拍照表示︰「今日個天同我心情一樣咁靚」，之後再出另一個動態，Joann影住自己大髀上的兩大疊一千蚊紙，並寫道︰「Waaaaa諗住簡簡單單食餐飯，佢突然拎個信封出嚟，『情人節快樂』我以為佢寫咗一疊情信。」還有︰「任何玫瑰花都不及任你花，隨便花」、「錫女朋友的男人會發達」。
平反撈唔掂傳聞
Joann在限時動態高調放閃，並Tag了關楚耀的IG帳號，被網指她有心炫富，引來網民的討論，有人估計該疊鈔票約有20多萬，這份情人節禮物的確重手。有指關楚耀土豪上身，是因為去年以參展商的身分到海南島出席首屆中國消博會時，貼出了一段在當地大排檔唱歌的影片，之後就有報道傳他撈唔掂，今年情人節大送兩大疊銀紙畀女友，順便為自己大平反。
關楚耀錫住空姐女友 做司機車車女友去機場
早年傳出搭上IG網紅兼空姐Joann Law，關楚耀從來冇正面回應、又唔願公開放 閃，不過做訪問周不時都會透露目前身邊有伴。到底另一半係唔係Joann？謎底終於解開！關楚耀的座駕曾被發現喺機場快線落客位出現，九秒九時間放低咗位乘客後極速 離開。邊個落車？之唔係著住空姐制服「又要飛喇」個網紅女友Joann囉！其實郭富城、 吳卓羲幾多男星都係開車送女友去機場被揭發戀情，落一落客雖然快過閃電啫，不過關楚耀咁都肯冒險，睇得出佢好錫呢任女友嘅！
被網民篤爆用A貨晒命 新女友驚變女版「蛇精男」
曾任模特兒嘅佢現職空姐，仲係一名網紅KOL，她的IG上有9萬4千多名粉絲，同Kelvin的9萬6千名粉絲數目差唔多。Joann早年做過model，睇番佢當年幫公司影嘅官方照，再對比一下依家嘅樣似乎真係女大18變，鼻樑直過間尺，仲有V煞臉，最恐怖係貪靚嘅Joann早年喺IG同微博post相，話瘦係餓出嚟，瘦到背脊骨突出，仲練成「牙籤手」、「牙籤腿」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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