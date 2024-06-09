關楚耀老婆Joann新娘妝被批太重手 串爆回應網民：我冇話唔俾你討論喎
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今年5月20日，關楚耀宣布與他交往六年的網紅女友Joann求婚成功，一對新人日前飛到泰國布吉舉行了一場夢幻般的婚禮，不過只邀請了少數親朋好友參加。而關楚耀老婆Joann在社交媒體上以「最後我嫁給了男明星」為題，分享了婚禮當天的影片。
關楚耀老婆被批太濃妝 霸氣反擊網民：我冇話唔俾你討論喎
影片中，Joann的妝容引起了網民的熱烈討論。有網民指出，她的鼻影過於濃重，看起來有些嚇人。對此，Joann霸氣回應：「我自己又不是不會化妝，如果鼻影真人這麼濃，我也不ok 但真人真的很ok ，化妝師在小紅書很火。反正是我結婚，你們不用太執著我的妝容。」她還表示：「呢個係我嘅page我回覆你好奇怪？我冇話唔俾你討論喎，你同我又唔係化妝師。」
契爺譚詠麟未出席婚禮引發猜測 老婆Joann串爆4字回應
關楚耀的契爺譚詠麟在婚禮當日未能出席，這引起了不少網民的好奇和追問。對此，Joann也有話要說，她回應道：「契爺有工作，喺香港我哋已經敬咗茶食咗飯，你少操心！」
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其實Joann多次陷入「變臉」的疑雲，更經常被網民指出靚樣不斷「進化」。有網民找出Joann早年做model時的舊照，指出與現時的靚樣分別甚大。而關楚耀亦曾經回應網民對Joann的質疑，並表示：
「仲提？唔好咁老土啦，我開心咪得囉」
關楚耀未婚妻試婚紗谷胸谷到盡 曬螞蟻腰視覺效果極震撼
現年40歲的藝人關楚耀在「520」當天成功向向拍拖6年的網紅女友Joann求婚成功，婚禮舉行在即，Joann密密試婚紗，務求當天要做最美新娘！
關楚耀老婆Joann試婚紗谷到盡
藝人關楚耀於「520」向網紅女友Joann求婚成功，Joann為了婚禮積極修身，近日於IG Po出試婚紗的限時動態，Joann身形一向出眾，她特意扶選了一件低胸貼身的款色。從片中看見，試完婚紗後的Joann上圍谷到盡，還凸顯了她的螞蟻腰，視覺效果相當震撼，還揚言要努力減肥！
關楚耀拍拖6年宣佈求婚成功
關楚耀與網紅女友Joann拍拖6年多，經常周遊列國甜蜜拍拖。早前兩人就豪遊日本和泰國等地，Joann一度上傳巨星鑽戒嘅照片上限時動態，令外界一直推測兩人是否已經訂婚。兩人在昨晚就齊齊發文宣佈關楚耀求婚成功，成功抱得美人歸：「最後，她嫁給了愛情💕我也娶了愛情💞 She said YES 💍!! and it’s forever ❤️」。
圖片來源：IG@jjjoann、IG@uglykwan