關楚耀老婆Joann新娘妝被批太重手 串爆回應網民：我冇話唔俾你討論喎

今年5月20日，關楚耀宣布與他交往六年的網紅女友Joann求婚成功，一對新人日前飛到泰國布吉舉行了一場夢幻般的婚禮，不過只邀請了少數親朋好友參加。而關楚耀老婆Joann在社交媒體上以「最後我嫁給了男明星」為題，分享了婚禮當天的影片。

