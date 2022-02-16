關楚耀土豪上身送大禮 網紅空姐女友Joann收20萬現金 放大髀炫耀

今年情人節，不少女藝人都收花晒幸福，與關楚耀拍拖5年的網紅空姐Joann就另類放閃，她收到兩大疊1,000蚊紙，好似成本書咁厚，目測至少有20萬，Joann更晒命將銀紙放在大髀上的照片放上社交網限時動態，被網民指過份炫富，而關楚耀今次的土豪式送禮，被指是為自己撈唔掂的傳聞平反。
關楚耀 大手筆送現金
關楚耀今年情人節送給細11年空姐女友Joann Law的禮物並唔係花咁簡單，Joann Law在當日於社交網上載了兩個限時動態，先是手揸泰式奶茶拍照表示︰「今日個天同我心情一樣咁靚」，之後再出另一個動態，Joann影住自己大髀上的兩大疊一千蚊紙，並寫道︰「Waaaaa諗住簡簡單單食餐飯，佢突然拎個信封出嚟，『情人節快樂』我以為佢寫咗一疊情信。」還有︰「任何玫瑰花都不及任你花，隨便花」、「錫女朋友的男人會發達」。
平反撈唔掂傳聞
Joann在限時動態高調放閃，並Tag了關楚耀的IG帳號，被網指她有心炫富，引來網民的討論，有人估計該疊鈔票約有20多萬，這份情人節禮物的確重手。有指關楚耀土豪上身，是因為去年以參展商的身分到海南島出席首屆中國消博會時，貼出了一段在當地大排檔唱歌的影片，之後就有報道傳他撈唔掂，今次送兩大疊銀紙畀女友，順便為自己大平反。
關楚耀錫住空姐女友 做司機車車女友去機場
早年傳出搭上IG網紅兼空姐Joann Law，關楚耀從來冇正面回應、又唔願公開放 閃，不過做訪問周不時都會透露目前身邊有伴。到底另一半係唔係Joann？謎底終於解開！關楚耀的座駕曾被發現喺機場快線落客位出現，九秒九時間放低咗位乘客後極速 離開。邊個落車？之唔係著住空姐制服「又要飛喇」個網紅女友Joann囉！其實郭富城、 吳卓羲幾多男星都係開車送女友去機場被揭發戀情，落一落客雖然快過閃電啫，不過關楚耀咁都肯冒險，睇得出佢好錫呢任新歡嘅！
被網民篤爆用A貨晒命 新女友驚變女版「蛇精男」
曾任模特兒嘅佢現職空姐，仲係一名網紅KOL，她的IG上有9萬4千多名粉絲，同Kelvin的9萬6千名粉絲數目差唔多。Joann早年做過model，睇番佢當年幫公司影嘅官方照，再對比一下依家嘅樣似乎真係女大18變，鼻樑直過間尺，仲有V煞臉，最恐怖係貪靚嘅Joann早年喺IG同微博post相，話瘦係餓出嚟，瘦到背脊骨突出，仲練成「牙籤手」、「牙籤腿」！
除咗女版「蛇精男」事件，不時有網友開post話Joann成日係網上晒命，話佢唔使做但成身名牌，經常換名牌袋，更有網友質疑佢係用A貨！