關楚耀土豪上身送大禮 網紅空姐女友Joann收20萬現金 放大髀炫耀

今年情人節，不少女藝人都收花晒幸福，與關楚耀拍拖5年的網紅空姐Joann就另類放閃，她收到兩大疊1,000蚊紙，好似成本書咁厚，目測至少有20萬，Joann更晒命將銀紙放在大髀上的照片放上社交網限時動態，被網民指過份炫富，而關楚耀今次的土豪式送禮，被指是為自己撈唔掂的傳聞平反。