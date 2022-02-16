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關楚耀土豪上身送大禮 網紅空姐女友Joann收20萬現金 放大髀炫耀

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今年情人節，不少女藝人都收花晒幸福，與關楚耀拍拖5年的網紅空姐Joann就另類放閃，她收到兩大疊1,000蚊紙，好似成本書咁厚，目測至少有20萬，Joann更晒命將銀紙放在大髀上的照片放上社交網限時動態，被網民指過份炫富，而關楚耀今次的土豪式送禮，被指是為自己撈唔掂的傳聞平反。

關楚耀今年送畀細11年女友Joann的情人節禮物，夠晒有誠意。（圖片來源：IG@uglykwan）
關楚耀今年送畀細11年女友Joann的情人節禮物，夠晒有誠意。（圖片來源：[email protected]
網紅Joann被指過份炫耀。（圖片來源：IG@jjjoann）
網紅Joann被指過份炫耀。（圖片來源：[email protected]

關楚耀 大手筆送現金

關楚耀今年情人節送給細11年空姐女友Joann Law的禮物並唔係花咁簡單，Joann Law在當日於社交網上載了兩個限時動態，先是手揸泰式奶茶拍照表示︰「今日個天同我心情一樣咁靚」，之後再出另一個動態，Joann影住自己大髀上的兩大疊一千蚊紙，並寫道︰「Waaaaa諗住簡簡單單食餐飯，佢突然拎個信封出嚟，『情人節快樂』我以為佢寫咗一疊情信。」還有︰「任何玫瑰花都不及任你花，隨便花」、「錫女朋友的男人會發達」。

Joann先放了一張揸住泰式奶茶的照片上限時動態。（圖片來源：IG@jjjoann）
Joann先放了一張揸住泰式奶茶的照片上限時動態。（圖片來源：[email protected]
之後Joann再post一張拎住兩疊1,000蚊紙的照片，真係好疊水。（圖片來源：IG@jjjoann）
之後Joann再post一張拎住兩疊1,000蚊紙的照片，真係好疊水。（圖片來源：[email protected]

平反撈唔掂傳聞

Joann在限時動態高調放閃，並Tag了關楚耀的IG帳號，被網指她有心炫富，引來網民的討論，有人估計該疊鈔票約有20多萬，這份情人節禮物的確重手。有指關楚耀土豪上身，是因為去年以參展商的身分到海南島出席首屆中國消博會時，貼出了一段在當地大排檔唱歌的影片，之後就有報道傳他撈唔掂，今次送兩大疊銀紙畀女友，順便為自己大平反。

近年在內地發展的關楚耀，被指撈唔掂。（圖片來源：IG@uglykwan）
近年在內地發展的關楚耀，被指撈唔掂。（圖片來源：[email protected]
有人覺得關楚耀送錢而不是過數的行為太過高調，亦有人力撐他錫女友。Joann 去年曾在IG跟網民大玩「你問我答」，透露自己以,000創業，至今已有7位數的積蓄，一嘗百萬年薪的感覺。（圖片來源：IG@jjjoann）
有人覺得關楚耀送錢而不是過數的行為太過高調，亦有人力撐他錫女友。Joann 去年曾在IG跟網民大玩「你問我答」，透露自己以$4,000創業，至今已有7位數的積蓄，一嘗百萬年薪的感覺。（圖片來源：[email protected]

關楚耀錫住空姐女友 做司機車車女友去機場

早年傳出搭上IG網紅兼空姐Joann Law，關楚耀從來冇正面回應、又唔願公開放 閃，不過做訪問周不時都會透露目前身邊有伴。到底另一半係唔係Joann？謎底終於解開！關楚耀的座駕曾被發現喺機場快線落客位出現，九秒九時間放低咗位乘客後極速 離開。邊個落車？之唔係著住空姐制服「又要飛喇」個網紅女友Joann囉！其實郭富城、 吳卓羲幾多男星都係開車送女友去機場被揭發戀情，落一落客雖然快過閃電啫，不過關楚耀咁都肯冒險，睇得出佢好錫呢任新歡嘅！

一個變身成為潮人攝影師、一個就最鍾意影靚相做網紅，關楚耀同Joann 去年被相機帶出賣咗情侶關係。
一個變身成為潮人攝影師、一個就最鍾意影靚相做網紅，關楚耀同Joann 被相機帶出賣咗情侶關係。（圖片來源：東方新地資料庫）
相機繩咁特別，又好難唔發現二人嘅地下情！
相機繩咁特別，又好難唔發現二人嘅地下情！（圖片來源：微博@joannjoannjoann）
雖然唔肯公開女友身份，不過關楚耀都算唔話得，日前親自送空姐女友去返工。
雖然唔肯公開女友身份，不過關楚耀都算唔話得，肯親自送空姐女友去返工。（圖片來源：東方新地資料庫）
IG 同微博都有唔少粉絲，Joann不時被網民質疑五官千變萬化有整容之嫌，睇番真身同平時靚相又有好大出入。
IG 同微博都有唔少粉絲，Joann不時被網民質疑五官千變萬化，睇番真身同平時靚相又有好大出入。（圖片來源：東方新地資料庫）

被網民篤爆用A貨晒命 新女友驚變女版「蛇精男」

曾任模特兒嘅佢現職空姐，仲係一名網紅KOL，她的IG上有9萬4千多名粉絲，同Kelvin的9萬6千名粉絲數目差唔多。Joann早年做過model，睇番佢當年幫公司影嘅官方照，再對比一下依家嘅樣似乎真係女大18變，鼻樑直過間尺，仲有V煞臉，最恐怖係貪靚嘅Joann早年喺IG同微博post相，話瘦係餓出嚟，瘦到背脊骨突出，仲練成「牙籤手」、「牙籤腿」！

當年做model時公司幫佢影嘅相。
當年做model時公司幫佢影嘅相。（圖片來源：東方新地資料庫）
IG嘅相你話係另一個人相信無人有異議。
IG嘅相你話係另一個人相信無人有異議。（圖片來源：東方新地資料庫）
真係好似「蛇精男」。
真係好似「蛇精男」。（圖片來源：[email protected]
驚驚。
驚驚。（圖片來源：[email protected]
IG相執到好似假人咁，又何必呢？
IG相執到好似假人咁，又何必呢？（圖片來源：[email protected]
唔知係真係瘦到咁，定P到咁？
唔知係真係瘦到咁，定P到咁？（圖片來源：[email protected]

除咗女版「蛇精男」事件，不時有網友開post話Joann成日係網上晒命，話佢唔使做但成身名牌，經常換名牌袋，更有網友質疑佢係用A貨！

有網民質疑佢用A貨。（圖片來源：網上討論區）
有網民質疑佢用A貨。（圖片來源：網上討論區）
網民：Gucci marmont，個w紋唔貼蓋邊
網民：Gucci marmont，個w紋唔貼蓋邊。（圖片來源：[email protected]
真貨應該係咁
真貨應該係咁！
網民：Gucci sweater，你地睇common 個mm就知，Gucci sweater個MM真個件M字最尖掂晒綠色
網民：Gucci sweater，你地睇common 個mm就知，Gucci sweater個MM真個件M字最尖掂晒綠色。（圖片來源：[email protected]
網民：Hermes個logo印到咁低其實真係好明顯
網民：Hermes個logo印到咁低其實真係好明顯。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：東方新地資料庫、[email protected][email protected]

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