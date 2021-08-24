入行27年 曾跳槽港視 無綫《刑偵日記》監製關樹明將離巢公布去向

無綫《刑偵日記》監製關樹明入行27年，曾拍過《不懂撒嬌的女人》、《再創世紀》、《那些我愛過的人》等多部高收視劇集，近日關樹明向傳媒坦承即將在完成新劇拍攝後離巢無綫，原因原來同《刑偵日記》有關！而講到未來的計劃，他表示會與朋友自組公司，但不排除會用另一種方式再同無綫合作。

文：東方新地｜圖：TVB官網圖片、HKTVmall FB圖片