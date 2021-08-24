入行27年 曾跳槽港視 無綫《刑偵日記》監製關樹明將離巢公布去向
無綫《刑偵日記》監製關樹明入行27年，曾拍過《不懂撒嬌的女人》、《再創世紀》、《那些我愛過的人》等多部高收視劇集，近日關樹明向傳媒坦承即將在完成新劇拍攝後離巢無綫，原因原來同《刑偵日記》有關！而講到未來的計劃，他表示會與朋友自組公司，但不排除會用另一種方式再同無綫合作。
文：東方新地｜圖：TVB官網圖片、HKTVmall FB圖片
無綫金牌監製 關樹明 曾過檔港視
無綫監製關樹明自1994年入行，初時在無綫擔任助理編導，至1998年晉升為編導，曾編導過的作品有《天幕下的戀人》、《最美麗的第七天》、《烈火雄心》系列等。而在2012至2015年期間，關樹明曾跳槽到香港電視（HKTV）擔任總導演，並執導過《三面形醫》和《惡毒老人同盟》兩部劇集。
因港視不獲發牌，2015年關樹明回流無綫，翌年獲晉升為監製，首部監製的劇集《不懂撒嬌的女人》即大受好評，其後他又監製了《再創世紀》、《那些我愛過的人》，都有不俗收視，而早前播出的《刑偵日記》雖然在港收視屢創新低，但在內地卻有不俗點擊率，關樹明直言因此催化了他離巢一事。
爆無綫多工作外判
關樹明向傳媒坦承他即將在完成新劇《OPM》的拍攝後離開無綫，與朋友自組新公司繼續創作，他表示已深思熟慮了一段時間，認為自己去到這個年紀，在事業上仍有這個特別的機會，覺得可能有些事情是註定，因此一定要去嘗試，為自己人生再行多一步。
關樹明透露未來不排除會用另一種方式再同無綫合作，他指無綫這個機構並非全部工作都係由內部做，相反現在已有好多工作都已判給外面做，因此他認為將來和無綫未必再無合作機會。