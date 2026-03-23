臥底嬌娃｜關禮傑邵美琪獲封「逆齡孖寶」 回顧二人歴年演出相識30年默契爆燈

《臥底嬌娃》今晚播出第21集，劇情進入白熱化階段，奕風被停職後嘉盈死亡真相即將揭開。而劇中備受矚目的關禮傑與邵美琪這對「逆齡孖寶」夫妻檔表現，更成為觀眾熱議焦點，兩人相識超過30年的深厚默契在螢幕上展現無遺。隨著劇情發展，這對表面恩愛實則暗流洶湧的夫妻關係，將迎來更大的情感衝擊。