臥底嬌娃｜關禮傑邵美琪獲封「逆齡孖寶」 回顧二人歴年演出相識30年默契爆燈

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《臥底嬌娃》今晚播出第21集，劇情進入白熱化階段，奕風被停職後嘉盈死亡真相即將揭開。而劇中備受矚目的關禮傑與邵美琪這對「逆齡孖寶」夫妻檔表現，更成為觀眾熱議焦點，兩人相識超過30年的深厚默契在螢幕上展現無遺。隨著劇情發展，這對表面恩愛實則暗流洶湧的夫妻關係，將迎來更大的情感衝擊。

今晚第21集劇情高潮 奕風被停職真相即將曝光

今晚《臥底嬌娃》第21集劇情緊張刺激，索帕（吳子沖飾演）向小茹（羅毓儀飾演）提出遠走高飛，但當宗南（黃子恆飾演）等人突然出現時，索帕誤以為係小茹通知警方，傷心之下竟想要自盡。另一邊廂，奕風聽從佳琪建議，決定交出嘉盈嘅電腦作為證據，但佢情緒激動地衝入口供房，直接質問劉彪（關禮傑飾演）係咪指使殺害嘉盈（李海銅飾演），呢個舉動令步青（黃子雄飾演）發現奕風一直私下調查嘉盈之死，憤怒之下將佢停職處分。

邦妮探訪劉彪遭威脅 各方勢力準備教訓劉彪

劇情提到妙姿從嘉盈嘅電腦中發現咗嘉盈被殺嘅重要線索，終於了解到奕風嘅真正苦衷，決定與佢和解並共同調查。佳琪亦表示願意幫助奕風一齊追查嘉盈事件嘅真相。與此同時，邦妮（邵美琪飾演）前往探訪劉彪，點知劉彪竟然威脅邦妮，而各方勢力亦開始籌謀要教訓劉彪，令劇情更加緊張刺激。

邵美琪關禮傑相識30年默契爆燈

關禮傑與邵美琪這次在《臥底嬌娃》中的合作，展現了兩人相識超過30年的深厚情誼。兩人早於1987年合作拍古裝劇《飲馬江湖》，亦曾於上海合作過舞台劇《我和春天有個約會》，相當有默契。入行逾40年的邵美琪，對上一套戲已經是2019年與鄭則仕合作的《街坊財神》，這次回巢TVB拍攝喜劇《臥底嬌娃》，與關禮傑再度攜手演繹夫妻關係，兩人出場約10集即上演至少4次吻戲。

網民激讚演技精湛

網民對兩人在劇中的表現讚不絕口，「關禮傑同邵美琪真係好有夫妻feel」、「兩個人嘅默契真係睇得出」、「逆齡孖寶實至名歸」。隨著劇情發展，邵美琪發現關禮傑出軌後，有多場痛心演繹的情緒大戲，網民表示「邵美琪嘅演技真係無得頂」、「關禮傑都演得好好，個角色好複雜」。兩人飾演表面恩愛、背後暗流洶湧的夫妻關係，贏得不少好評。

關禮傑 邵美琪 關禮傑飾演的劉彪。死前留下神秘信件給愛女。（圖片來源：TVB）
關禮傑飾演的劉彪。死前留下神秘信件給愛女。（圖片來源：TVB）
關禮傑 邵美琪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關禮傑 邵美琪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關禮傑 邵美琪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關禮傑 邵美琪 邵美琪與關禮傑早於1987合作拍古裝劇《飲馬江湖》（圖片來源：《飲馬江湖》劇照）
邵美琪與關禮傑早於1987合作拍古裝劇《飲馬江湖》（圖片來源：《飲馬江湖》劇照）

《我本善良》《 義不容情》邵美琪和溫兆倫合演情侶

90年代，邵美琪已成為大台當紅花旦，90年她在《我本善良》中和溫兆倫合演情侶到了91年的《今生無悔》並沒有再撮合溫兆倫和邵美琪，她反而周旋於黎明及周海媚之間的感情；劇中黎明演浪子程朗，而他最愛的是由邵美琪扮演的越南難民展翹，也是她的經典作品之一。

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

邵美琪激罕出席闊太聚會

邵美琪2018年與鄭則仕合作無綫劇《街坊財爺》後，與無綫完約後減產，對上的作品是前年由羅守耀編劇兼導演的懸疑電影《被消失的凶案》，休養生息享受單身生活的她少有公開露面；入行38年一向以氣質見稱，去年被發現加入周潤發發哥的養身行山team，聖誕佳節邵美琪再次出動，與闊太好友狂歡賀聖誕迎新年。

關禮傑 邵美琪 近鏡下邵美琪容貌自然，眼紋略現，頭髮略見凌亂，一身黑衣打扮好低調，捧著禮物露出滿足笑容。（圖片來源：小紅書@117433376）
近鏡下邵美琪容貌自然，眼紋略現，頭髮略見凌亂，一身黑衣打扮好低調，捧著禮物露出滿足笑容。（圖片來源：小紅書@117433376）
關禮傑 邵美琪 邵美琪之前拍攝電影《被消失的凶案》。（圖片來源：新傳媒圖片）
邵美琪之前拍攝電影《被消失的凶案》。（圖片來源：新傳媒圖片）
關禮傑 邵美琪 邵美琪前年和任達華、林雪、張兆輝、陳靜、洪天明等拍攝新戲《被消失的凶案》，出席開鏡儀式。
邵美琪前年和任達華、林雪、張兆輝、陳靜、洪天明等拍攝新戲《被消失的凶案》，出席開鏡儀式。

邵美琪被張繼聰大讚：美若天仙

邵美琪、張繼聰、周秀娜出席電影《女皇撞到正》慰勞宴，張繼聰在戲中分別被飾演靈體的邵美琪、葛民輝、吳耀漢上身，鬧出不少笑話。張繼聴說︰「我們之前合作拍劇時相處了五、六個月，她（邵美琪）在我心目中美若天仙，不敢醜化。我很欣賞邵美琪，人又靚，演技又好。讀書時，每次見到她出場，我立即停下來不做功課。」

關禮傑 邵美琪 年前邵美琪出席電影《女皇撞到正》慰勞宴，依然明艷照人﹗ （圖片來源：新傳媒圖片）
年前邵美琪出席電影《女皇撞到正》慰勞宴，依然明艷照人﹗ （圖片來源：新傳媒圖片）
關禮傑 邵美琪 張繼聰揚言邵美琪是心目中的女神，讚對方美若天仙。（圖片來源：新傳媒圖片）
張繼聰揚言邵美琪是心目中的女神，讚對方美若天仙。（圖片來源：新傳媒圖片）

情路坎坷 至今單身

邵美琪情路崎嶇，5段情都未能開花結果。要數最哄動嘅仲係同鄭伊健嘅一段情。92年，邵美琪同鄭伊健合作《九反威龍》撻著！在伊健前邵美琪跟當時擔任編劇的戚其義拍拖六年，分手後仍保持朋友關係，開劇都預邵美琪一份﹗

關禮傑 邵美琪 邵美琪和鄭伊健當年玩姊弟戀﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
邵美琪和鄭伊健當年玩姊弟戀﹗（圖片來源：新傳媒圖片）

29歲 伊健陪結婚

94年邵美琪喺劇集《第三類法庭》同伍衛國拍結婚戲，化妝同婚紗都一般，而92年已同Maggie拍拖嘅鄭伊健以便服一齊影合照。

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

伊健曾承諾照顧佢一生一世，可惜之後梁詠琪介入、上演轟動全城嘅「奪麵雙琪」，邵美琪成為輸家敗走，傷得好深！不過Maggie為人厚度，未曾說過半句壞話，多年後鄭伊健同蒙嘉慧結婚，她也大方送上祝福！

關禮傑 邵美琪 鄭伊健和邵美琪的姊弟戀未能開花結果。（圖片來源：新傳媒圖片）
鄭伊健和邵美琪的姊弟戀未能開花結果。（圖片來源：新傳媒圖片）
關禮傑 邵美琪 梁詠琪由伊健的西貢寓所步出，露出勝利笑容。 （圖片來源：新傳媒圖片）
梁詠琪由伊健的西貢寓所步出，露出勝利笑容。 （圖片來源：新傳媒圖片）

戀上細十年施祖男

鄭伊健劈腿梁詠琪後，邵美琪再遇上細佢10年嘅施祖男，期間有傳Maggie好積極搵job俾工作量唔多嘅施祖男，本刊早年曾拍得二人拍拖去超市買日用品及零食，由Maggie付款。呢段姊弟戀維持咗6年，最後有傳施另結新歡！

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

同黃德斌傳緋聞

03年，邵美琪被拍到同身家過億嘅已婚「圍村地王」鄭倫光同遊北京，喺機艙內，邵美琪仲挨住男方膊頭。及至06年，邵美琪同黃德斌合作《火舞黃沙》而傳出緋聞，兩個經常喺眾目睽睽下打情罵俏咬耳仔，但最終都係冇米粥。

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

義氣女邵美琪破例出手幫曹永廉

在《兄弟大茶飯》中蕭正楠同曹永廉兄弟檔上陣一齊四出搵食，仲煮食慰勞一班藝員，節目輕鬆搞笑，其實蕭正楠同曹永廉那些年都係歌手出身，其中阿廉星途麻麻，佢惟有簽大台拍劇，不過阿廉自爆曾經因為要置裝見人出騷而買名牌衫，結果欠下十幾萬卡數，最後居然由邵美琪(Maggie)幫手還債﹐阿廉重提都好感謝對方嘅仗義幫忙。

關禮傑 邵美琪 曹永廉爆邵美琪係佢恩人﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
曹永廉爆邵美琪係佢恩人﹗（圖片來源：新傳媒圖片）

曹永廉 歌手星途暗淡以賤價簽約無綫

事關曹永廉喺1994年以歌手身份出道，仲喺同年勇奪大台十大勁歌金曲頒獎典禮嘅新人獎銅獎！曹永廉喺出道嘅短短兩年間已經推出咗三張個人大碟，包括《情深款款》、《唯一的女神》同埋《不惜一切》！可惜，曹永廉當年星途暗淡，最後佢決定暫停歌手生涯，由經理人搭路入TVB簽約做藝員，不過佢話經理人話搭路成功，但講畀佢知個底薪時，曹永廉聽到係喊咗出嚟，因為係低到喊，但最後都係簽約，因為曹永廉自知人氣低，要拍劇才能入屋！

關禮傑 邵美琪 邵美琪和曹永廉在《妙手仁心II》及《妙手仁心III》中合作。（圖片來源：新傳媒圖片）
邵美琪和曹永廉在《妙手仁心II》及《妙手仁心III》中合作。（圖片來源：新傳媒圖片）

感激邵美琪帶出騷還卡數

曹永廉明白呢行人靠衣裝，不時喺名店、尖沙嘴百利買衫置裝，次次碌信用卡找數，結果條數愈滾愈大，卒之欠下十多萬卡數，但因為人工低一直只能還min pay！直至加盟TVB一年後，曹永廉被安排拍《妙手仁心III》，劇中佢同邵美琪情侶演出頗受歡迎，不少商演搵二人一齊出騷，邵美琪雖然入行以來一向都唔做情侶檔出騷，但她知道曹永廉欠下大筆卡數，為了令他可以還清債項，才答應與他情侶檔登台，曹永廉說：「好多謝佢！佢一向都唔做，但佢亦都知佢唔做我就冇得做，冇得做就還唔到錢，所以佢都幫我手還咗大部分債項。」

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

邵美琪《珠光寶氣》演見錢開眼港女

之前深宵時段重播神劇《刑事偵緝檔案IV》大結局後，由大堆頭製作《珠光寶氣》頂上，兩套劇都有邵美琪嘅擔綱演出。

關禮傑 邵美琪 邵美琪站在一班花旦小生當中，依然搶鏡﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
邵美琪站在一班花旦小生當中，依然搶鏡﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
關禮傑 邵美琪 《珠光寶氣》同黎姿演姊妹﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
《珠光寶氣》同黎姿演姊妹﹗（圖片來源：新傳媒圖片）

邵美琪、黎姿、蔡少芬 兩度合作

邵美琪、黎姿、蔡少芬呢個靚女花旦嘅組合，其實並非首次合作，她們先後在《珠光寶氣》和《火舞黃沙》中合作，呢個組合成為絕世經典！

關禮傑 邵美琪 呢個組合可一不可再﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
呢個組合可一不可再﹗（圖片來源：新傳媒圖片）

邵美琪入行前任職診所護士 無心插柳入行

邵美琪入行三十多年，入行前本來是醫務所裡的一位護士，因為陪伴朋友投考無綫電視藝員訓練班，而獲得當時的導師賞識，叫她一同遞交申請表格。結果她放棄了當護士的機會，成為了一名演員。邵美琪由1984年無綫電視第二期藝員訓練班踏入演藝界，同期同學有鄧萃雯、黎美嫻、郭富城、陳庭威等。85年開始邵美琪曾為張學友的《情已逝》及《輕撫你的臉》的MV做女主角。及後她演出機會不斷，更成為無綫80、90年代力捧的當家花旦之一。

關禮傑 邵美琪 《開心女鬼》劇照，邵美琪與鄧萃雯。（圖片來源：新傳媒圖片）
《開心女鬼》劇照，邵美琪與鄧萃雯。（圖片來源：新傳媒圖片）

Maggie出道不久，就同任達華合作過！

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
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重溫邵美琪靚足咁多年：23歲 微笑賀新歲

88年農曆新年Maggie影賀年靚相，企喺盆水仙花旁齋憑冧人微笑，就感受到嗰份新年喜悅。

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

古裝好嬌俏

87年邵美琪喺TVB劇集《飲馬江湖》演紅葉堡主女兒柳凝姬，個性天真善良，古裝造型相當嬌俏。

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

22歲至索茶花女

87年衣着簡約隨意嘅Maggie頭手戴花圈，手捧載滿樹葉嘅竹籃，係現代版至索茶花女。

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

26歲中性鬥嘉欣

91年邵美琪同港姐冠軍大美人李嘉欣影合照鬥靚，著上西裝戴金絲眼鏡同梳咗個bob頭嘅Maggie，盡顯中性魅力。

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

23歲玩港女手勢

88年23歲嘅邵美琪已早人廿幾年，識玩時下港女自拍手勢，真係港女先驅。

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

25歲梳金秀賢頭

90年25歲嘅邵美琪，一改長髮look剪咗個金秀賢式冬菇頭，感覺清爽令人耳目一新。

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

2016年，邵美琪憑藉《刀下留人》花蕊紅一角，於《萬千星輝頒獎典禮2016》中獲提名「最佳女主角」並入圍最後五強。

關禮傑 邵美琪 《刀下留人》邵美琪與黃德斌合作。（圖片來源：新傳媒圖片）
《刀下留人》邵美琪與黃德斌合作。（圖片來源：新傳媒圖片）

《PTU》成電影代表作

邵美琪拍過無數劇集及電影，要數經典一定係杜琪峯執導嘅《PTU》，她在戲中演為求升職上位不惜取巧走捷徑的火爆女沙展，而Maggie也憑此電影獲提名「最佳女配角」！

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）
關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

40歲大晒34C半球

05年40歲嘅邵美琪擔任陳妙瑛豐胸產品代言人拍廣告，24吋纖腰豐胸瘦身嘅佢罕見露半球，34C堅挺巨乳呼之欲出。

關禮傑 邵美琪 邵美琪拍纖體廣告，盡顯fit爆身材。（圖片來源：新傳媒圖片）
邵美琪拍纖體廣告，盡顯fit爆身材。（圖片來源：新傳媒圖片）
關禮傑 邵美琪 邵美琪著住三點式，好索﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
邵美琪著住三點式，好索﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
關禮傑 邵美琪 邵美琪拍纖體廣告，拍了多輯水著相。（圖片來源：新傳媒圖片）
邵美琪拍纖體廣告，拍了多輯水著相。（圖片來源：新傳媒圖片）
關禮傑 邵美琪 邵美琪拍攝纖體廣告，好有女人味﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
邵美琪拍攝纖體廣告，好有女人味﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
關禮傑 邵美琪 邵美琪拍纖體廣告，穿上水著大擺不同甫士騷身材。（圖片來源：新傳媒圖片）
邵美琪拍纖體廣告，穿上水著大擺不同甫士騷身材。（圖片來源：新傳媒圖片）

41歲 露四吋乳溝

邵美琪05年，四張嘢露肉拍豐胸產品廣告迴響極大，翌年添食三點式上陣露出四吋乳溝，極度吸睛。

關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）
關禮傑 邵美琪 （圖片來源：新傳媒圖片）
（圖片來源：新傳媒圖片）

56歲邵美琪 靚足35年 有情有義 情路坎坷！

圖片來源：TVB、《飲馬江湖》劇照、新傳媒圖片、小紅書@117433376資料或影片來源：原文刊於新假期

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