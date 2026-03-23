臥底嬌娃｜關禮傑邵美琪獲封「逆齡孖寶」 回顧二人歴年演出相識30年默契爆燈
今晚第21集劇情高潮 奕風被停職真相即將曝光
今晚《臥底嬌娃》第21集劇情緊張刺激，索帕（吳子沖飾演）向小茹（羅毓儀飾演）提出遠走高飛，但當宗南（黃子恆飾演）等人突然出現時，索帕誤以為係小茹通知警方，傷心之下竟想要自盡。另一邊廂，奕風聽從佳琪建議，決定交出嘉盈嘅電腦作為證據，但佢情緒激動地衝入口供房，直接質問劉彪（關禮傑飾演）係咪指使殺害嘉盈（李海銅飾演），呢個舉動令步青（黃子雄飾演）發現奕風一直私下調查嘉盈之死，憤怒之下將佢停職處分。
邦妮探訪劉彪遭威脅 各方勢力準備教訓劉彪
劇情提到妙姿從嘉盈嘅電腦中發現咗嘉盈被殺嘅重要線索，終於了解到奕風嘅真正苦衷，決定與佢和解並共同調查。佳琪亦表示願意幫助奕風一齊追查嘉盈事件嘅真相。與此同時，邦妮（邵美琪飾演）前往探訪劉彪，點知劉彪竟然威脅邦妮，而各方勢力亦開始籌謀要教訓劉彪，令劇情更加緊張刺激。
邵美琪關禮傑相識30年默契爆燈
關禮傑與邵美琪這次在《臥底嬌娃》中的合作，展現了兩人相識超過30年的深厚情誼。兩人早於1987年合作拍古裝劇《飲馬江湖》，亦曾於上海合作過舞台劇《我和春天有個約會》，相當有默契。入行逾40年的邵美琪，對上一套戲已經是2019年與鄭則仕合作的《街坊財神》，這次回巢TVB拍攝喜劇《臥底嬌娃》，與關禮傑再度攜手演繹夫妻關係，兩人出場約10集即上演至少4次吻戲。
網民激讚演技精湛
網民對兩人在劇中的表現讚不絕口，「關禮傑同邵美琪真係好有夫妻feel」、「兩個人嘅默契真係睇得出」、「逆齡孖寶實至名歸」。隨著劇情發展，邵美琪發現關禮傑出軌後，有多場痛心演繹的情緒大戲，網民表示「邵美琪嘅演技真係無得頂」、「關禮傑都演得好好，個角色好複雜」。兩人飾演表面恩愛、背後暗流洶湧的夫妻關係，贏得不少好評。
《我本善良》《 義不容情》邵美琪和溫兆倫合演情侶
90年代，邵美琪已成為大台當紅花旦，90年她在《我本善良》中和溫兆倫合演情侶，到了91年的《今生無悔》並沒有再撮合溫兆倫和邵美琪，她反而周旋於黎明及周海媚之間的感情；劇中黎明演浪子程朗，而他最愛的是由邵美琪扮演的越南難民展翹，也是她的經典作品之一。
邵美琪激罕出席闊太聚會
邵美琪2018年與鄭則仕合作無綫劇《街坊財爺》後，與無綫完約後減產，對上的作品是前年由羅守耀編劇兼導演的懸疑電影《被消失的凶案》，休養生息享受單身生活的她少有公開露面；入行38年一向以氣質見稱，去年被發現加入周潤發發哥的養身行山team，聖誕佳節邵美琪再次出動，與闊太好友狂歡賀聖誕迎新年。
邵美琪被張繼聰大讚：美若天仙
邵美琪、張繼聰、周秀娜出席電影《女皇撞到正》慰勞宴，張繼聰在戲中分別被飾演靈體的邵美琪、葛民輝、吳耀漢上身，鬧出不少笑話。張繼聴說︰「我們之前合作拍劇時相處了五、六個月，她（邵美琪）在我心目中美若天仙，不敢醜化。我很欣賞邵美琪，人又靚，演技又好。讀書時，每次見到她出場，我立即停下來不做功課。」
情路坎坷 至今單身
邵美琪情路崎嶇，5段情都未能開花結果。要數最哄動嘅仲係同鄭伊健嘅一段情。92年，邵美琪同鄭伊健合作《九反威龍》撻著！在伊健前邵美琪跟當時擔任編劇的戚其義拍拖六年，分手後仍保持朋友關係，開劇都預邵美琪一份﹗
29歲 伊健陪結婚
94年邵美琪喺劇集《第三類法庭》同伍衛國拍結婚戲，化妝同婚紗都一般，而92年已同Maggie拍拖嘅鄭伊健以便服一齊影合照。
伊健曾承諾照顧佢一生一世，可惜之後梁詠琪介入、上演轟動全城嘅「奪麵雙琪」，邵美琪成為輸家敗走，傷得好深！不過Maggie為人厚度，未曾說過半句壞話，多年後鄭伊健同蒙嘉慧結婚，她也大方送上祝福！
戀上細十年施祖男
鄭伊健劈腿梁詠琪後，邵美琪再遇上細佢10年嘅施祖男，期間有傳Maggie好積極搵job俾工作量唔多嘅施祖男，本刊早年曾拍得二人拍拖去超市買日用品及零食，由Maggie付款。呢段姊弟戀維持咗6年，最後有傳施另結新歡！
同黃德斌傳緋聞
03年，邵美琪被拍到同身家過億嘅已婚「圍村地王」鄭倫光同遊北京，喺機艙內，邵美琪仲挨住男方膊頭。及至06年，邵美琪同黃德斌合作《火舞黃沙》而傳出緋聞，兩個經常喺眾目睽睽下打情罵俏咬耳仔，但最終都係冇米粥。
義氣女邵美琪破例出手幫曹永廉
在《兄弟大茶飯》中蕭正楠同曹永廉兄弟檔上陣一齊四出搵食，仲煮食慰勞一班藝員，節目輕鬆搞笑，其實蕭正楠同曹永廉那些年都係歌手出身，其中阿廉星途麻麻，佢惟有簽大台拍劇，不過阿廉自爆曾經因為要置裝見人出騷而買名牌衫，結果欠下十幾萬卡數，最後居然由邵美琪(Maggie)幫手還債﹐阿廉重提都好感謝對方嘅仗義幫忙。
曹永廉 歌手星途暗淡以賤價簽約無綫
事關曹永廉喺1994年以歌手身份出道，仲喺同年勇奪大台十大勁歌金曲頒獎典禮嘅新人獎銅獎！曹永廉喺出道嘅短短兩年間已經推出咗三張個人大碟，包括《情深款款》、《唯一的女神》同埋《不惜一切》！可惜，曹永廉當年星途暗淡，最後佢決定暫停歌手生涯，由經理人搭路入TVB簽約做藝員，不過佢話經理人話搭路成功，但講畀佢知個底薪時，曹永廉聽到係喊咗出嚟，因為係低到喊，但最後都係簽約，因為曹永廉自知人氣低，要拍劇才能入屋！
感激邵美琪帶出騷還卡數
曹永廉明白呢行人靠衣裝，不時喺名店、尖沙嘴百利買衫置裝，次次碌信用卡找數，結果條數愈滾愈大，卒之欠下十多萬卡數，但因為人工低一直只能還min pay！直至加盟TVB一年後，曹永廉被安排拍《妙手仁心III》，劇中佢同邵美琪情侶演出頗受歡迎，不少商演搵二人一齊出騷，邵美琪雖然入行以來一向都唔做情侶檔出騷，但她知道曹永廉欠下大筆卡數，為了令他可以還清債項，才答應與他情侶檔登台，曹永廉說：「好多謝佢！佢一向都唔做，但佢亦都知佢唔做我就冇得做，冇得做就還唔到錢，所以佢都幫我手還咗大部分債項。」
邵美琪《珠光寶氣》演見錢開眼港女
之前深宵時段重播神劇《刑事偵緝檔案IV》大結局後，由大堆頭製作《珠光寶氣》頂上，兩套劇都有邵美琪嘅擔綱演出。
邵美琪、黎姿、蔡少芬 兩度合作
邵美琪、黎姿、蔡少芬呢個靚女花旦嘅組合，其實並非首次合作，她們先後在《珠光寶氣》和《火舞黃沙》中合作，呢個組合成為絕世經典！
邵美琪入行前任職診所護士 無心插柳入行
邵美琪入行三十多年，入行前本來是醫務所裡的一位護士，因為陪伴朋友投考無綫電視藝員訓練班，而獲得當時的導師賞識，叫她一同遞交申請表格。結果她放棄了當護士的機會，成為了一名演員。邵美琪由1984年無綫電視第二期藝員訓練班踏入演藝界，同期同學有鄧萃雯、黎美嫻、郭富城、陳庭威等。85年開始邵美琪曾為張學友的《情已逝》及《輕撫你的臉》的MV做女主角。及後她演出機會不斷，更成為無綫80、90年代力捧的當家花旦之一。
Maggie出道不久，就同任達華合作過！
重溫邵美琪靚足咁多年：23歲 微笑賀新歲
88年農曆新年Maggie影賀年靚相，企喺盆水仙花旁齋憑冧人微笑，就感受到嗰份新年喜悅。
古裝好嬌俏
87年邵美琪喺TVB劇集《飲馬江湖》演紅葉堡主女兒柳凝姬，個性天真善良，古裝造型相當嬌俏。
22歲至索茶花女
87年衣着簡約隨意嘅Maggie頭手戴花圈，手捧載滿樹葉嘅竹籃，係現代版至索茶花女。
26歲中性鬥嘉欣
91年邵美琪同港姐冠軍大美人李嘉欣影合照鬥靚，著上西裝戴金絲眼鏡同梳咗個bob頭嘅Maggie，盡顯中性魅力。
23歲玩港女手勢
88年23歲嘅邵美琪已早人廿幾年，識玩時下港女自拍手勢，真係港女先驅。
25歲梳金秀賢頭
90年25歲嘅邵美琪，一改長髮look剪咗個金秀賢式冬菇頭，感覺清爽令人耳目一新。
2016年，邵美琪憑藉《刀下留人》花蕊紅一角，於《萬千星輝頒獎典禮2016》中獲提名「最佳女主角」並入圍最後五強。
《PTU》成電影代表作
邵美琪拍過無數劇集及電影，要數經典一定係杜琪峯執導嘅《PTU》，她在戲中演為求升職上位不惜取巧走捷徑的火爆女沙展，而Maggie也憑此電影獲提名「最佳女配角」！
40歲大晒34C半球
05年40歲嘅邵美琪擔任陳妙瑛豐胸產品代言人拍廣告，24吋纖腰豐胸瘦身嘅佢罕見露半球，34C堅挺巨乳呼之欲出。
41歲 露四吋乳溝
邵美琪05年，四張嘢露肉拍豐胸產品廣告迴響極大，翌年添食三點式上陣露出四吋乳溝，極度吸睛。