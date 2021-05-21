關禮傑高顏值大女關楓馨唔選港姐唔簽無綫 疫市創業賣純素甜點
關禮傑59歲依然有型有款，今年26歲大女關楓馨（Fabienne）長得標緻可人，成功打入「最索星二代」之列。早年關楓馨曾被虎視眈眈游說選港姐，關禮傑想女兒先完成學業，大女亦好聽話待畢業後才考慮入行，不知不覺關楓馨已完成碩士畢業返港，不過卻未按之前的入行父女檔拍劇大計而選擇疫情下創業，開網店賣親手焗製的純素肉桂捲，近日在尖沙嘴商場pop-up store親自sell客，大受歡迎。
撰文：東方新地｜圖片：關楓馨IG
關禮傑大女關楓馨由細靚到大
關禮傑大女關楓馨在社交網公布開網點賣甜品，店名以自己英文名Fabienne名命為「eatwithfabi」，網店網頁透露老闆娘關楓馨已茹素五年，在外國生活多年的關楓馨指對烹煮素食有心得，又愛焗甜品，朋友都大愛，返港後發現純素食店、食品唔算多，故開店賣純素肉桂捲，希望推廣純素生活。
疫市創業
關楓馨近日在尖沙咀商場開設pop-up store，靚老闆娘親自坐陣賣親手焗製的純素肉桂捲，強調沒有動物成份如牛油，全以植物性食材，原來關楓馨已茹素五年，關禮傑指近年受大女影響，都少食肉。
關楓馨獲無綫力邀選港姐
關禮傑一門三美，太太梁安娜（Anna）是出名的靚媽，打扮新潮穿衣有品味，與26歲大女關楓馨（Fabienne）似足兩姊妹，細女關楓盈（Franziska）近年亦搣甩baby fat，顏值直逼家姐。
渴望父女檔拍戲
關家有女初長成，早年關楓馨的甜美樣子被無綫睇中力邀參選港姐，當時剛大學畢業的她，知道父親關禮傑想她先讀好書，只在放假回港時參與公開活動，未有入娛樂圈打算，之前曾透露英國教育碩士畢業後返港發展，更指有興趣父女檔拍劇，關禮傑亦開綠燈，公開表態贊成女兒入行，並表示有意父女檔參與國內真人騷。不過最後關楓馨沒選港姐，亦冇簽無綫拍劇，而選擇「賣餅」。
自嘲身高不足，做Model無望
關楓馨曾經出席時裝品牌活動時自嘲身高不足，做Model無望，只能向演戲方面發展，更透露正在尋覓適合的演藝課程修讀，為加入娛樂圈積極備戰。對於繼承父親衣缽躋身娛樂圈，她直認不諱：「我比較想演戲，睇吓有咩適合自己。爸爸、媽咪畀我自己揀想做咩就去做！我好希望有機會同爸爸合作拍戲。」
自小跟住關禮傑接觸圈內的人與事，關氏姊妹花早已習慣活在閃光燈下，大女關楓馨已半隻腳踩入娛樂圈，不時見她出席各種品牌活動，吸引經驗準備隨時入行。