關禮傑高顏值大女關楓馨唔選港姐唔簽無綫 疫市創業賣純素甜點

關禮傑59歲依然有型有款，今年26歲大女關楓馨（Fabienne）長得標緻可人，成功打入「最索星二代」之列。早年關楓馨曾被虎視眈眈游說選港姐，關禮傑想女兒先完成學業，大女亦好聽話待畢業後才考慮入行，不知不覺關楓馨已完成碩士畢業返港，不過卻未按之前的入行父女檔拍劇大計而選擇疫情下創業，開網店賣親手焗製的純素肉桂捲，近日在尖沙嘴商場pop-up store親自sell客，大受歡迎。

撰文：東方新地｜圖片：關楓馨IG