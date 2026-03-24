臥底嬌娃｜關禮傑變臉演技封神 與邵美琪鬥戲爆火花 舊照曝光竟係清秀小生
關禮傑黑化爆Seed 邵美琪鬥戲火花四濺
昨晚（23日）播出的《臥底嬌娃》中，關禮傑飾演的劉彪在獄中探訪時終於撕破偽裝，對妻子邦妮激動拍枱咆哮「因為你鍾意睇，我係咩？四聯姑爺，所有人眼中我只係一個靠老婆上位嘅窩囊廢」。他更威脅邵美琪飾演的邦妮要「攬住你一鑊熟」，展現出角色內心的陰暗面。
關禮傑變臉演技封神 成全劇亮點
現年64歲的關禮傑變臉式演技獲觀眾一致讚賞，由隱忍到爆發的情緒轉換層次分明，極具感染力。而他與邵美琪的對手戲亦被大讚火花四濺，堪稱高手過招。邵美琪以沉穩內斂的演繹回應對方的情緒攻勢，內心戲細膩到位，與關禮傑形成強烈對比，進一步推高整場戲的張力。不少網民留言表示：「邵美琪同傑哥啲戲好好睇」、「原來最奸嗰個係邵美琪」、「佢哋啲戲真係好精彩」，一致認為兩位資深演員以演技撐起全場，成為劇集一大亮點。
關楓馨突曝光爸爸青春舊照
關禮傑女兒關楓馨昨日亦在社交平台分享一段短片，短片中收錄了關禮傑早期演藝生涯的多張珍貴照片。片段所見，年輕時的關禮傑五官精緻、青靚白淨，無論是古裝造型還是時裝扮相，均散發著一股清秀的小生氣息。這些舊照與昨晚劇集中他飾演的陰險角色劉彪形成巨大反差，瞬間勾起網民的集體回憶。當年的關禮傑皮膚白皙、輪廓分明，完全是標準的男子形象。
網民激讚韓星級數顏值
關楓馨公開的舊照立即在網上引起熱烈討論，網民紛紛被關禮傑年輕時的顏值震撼。不少留言直呼「靚仔到犯規」、「直頭係韓星級數！」，更有網民表示「原來傑哥後生時咁靚仔」、「依家睇返真係好驚艷」。有網民將他年輕時的照片與現時韓國男星作比較，認為關禮傑的五官輪廓絲毫不遜色於現今的韓流偶像。亦有觀眾感嘆時光飛逝，讚嘆關禮傑雖然已經60多歲，但保養得宜依然魅力不減。
父女檔獲網民大讚基因強大
除了關禮傑的舊照備受關注外，網民亦大讚關楓馨的美貌完全遺傳了父親的優良基因。有留言指「關楓馨同爸爸勁似樣」、「基因真係好強大」，認為父女二人都擁有精緻的五官和出眾的外表。關楓馨早前亦曾分享與父母的童年合照，當時已有網民讚她「眼仔睩睩」是「美人胚子」。今次公開父親的青春舊照，更讓網民見識到關家的顏值基因有多強大，紛紛留言「難怪關楓馨咁靚」、「真係一家都係靚人」。