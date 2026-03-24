臥底嬌娃｜關禮傑變臉演技封神 與邵美琪鬥戲爆火花 舊照曝光竟係清秀小生

關禮傑昨晚在《臥底嬌娃》中飾演的劉彪角色終於露出真面目，在獄中威脅妻子邵美琪要「攬住你一鑊熟」，最終疑似被邵美琪滅口收場，這位60歲資深演員的精湛演技再次震撼觀眾。就在劇集熱播之際，關禮傑女兒關楓馨突然在社交平台公開一段珍貴短片，集結了爸爸年輕時期的舊照，與現在熒幕上的狠辣角色形成強烈對比，令網民驚嘆不已。