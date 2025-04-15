關秀媚搭士照片曝光 與司機互動爆真實人品 網民：沙津姐姐好正
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香港資深女星59歲關秀媚近日在乘坐的士時，意外遇到一位超級粉絲司機，這位司機不僅認出了她，還用經典電影對白與她打招呼，讓這段小旅程變得格外有趣！
司機分享有趣奇遇：開心到差啲唔記得收錢
這位熱情的的士司機在社交平台上分享了與關秀媚的合照，並留言表示自己是「化骨龍」的忠實粉絲。司機用張家輝在《千王之王2000》的經典對白迎接關秀媚：「鑽石與黃金！唔及我一片真誠與真心！！！」令她感到驚喜。「你幾多歲啊哥哥仔，你竟然會睇我啲戲？你80後㗎 ？😂」關秀媚回應司機的問候：「你幾多歲啊哥哥仔，你竟然會睇我啲戲？你80後㗎 ？😂」
他再寫道：「作為多年化骨龍嘅忠實Fans嘅我，我細細個就睇你拍戲啦！精裝追女仔，龍在邊緣，知法犯法，黑馬王子，千王之王！！！離遠已經見到你啦沙律姐😂」關秀媚再回應：「哈哈😂 好盞鬼呀你！不過多數都係八零後認識我」，司機非常開心：「全程開心到傾到我連錢都差啲唔記得收😂 不過最尾都有影咗張相留念🫶🏻」。
網民：沙津姐姐超級有女人味
不少網民在看到這段趣事後，紛紛留言讚賞關秀媚的風采，認為她雖然年紀已大，但依然保持著女人味和魅力。「龍在江湖既阿嫂真係好正好正」、「沙津姐姐超級有女人味，掂」、「佢都真係冇咩點老過仲keep到喎!!!!!」
從港姐到影壇轉變
關秀媚自1987年參加港姐比賽後進入演藝圈，之後在多部港產電影中擔任重要角色。她在《賊王》中的性感演出和在《黑馬王子》中飾演張家輝的女友「沙律」，都讓她留下了深刻的印象。儘管她在2006年後淡出影壇，但她的影迷依然記得她的經典角色。
圖片來源：imnotdc9@Threads圖片、《千王之王2000》、《賊王》、王晶笑看江湖@YouTube資料或影片來源：原文刊於新假期