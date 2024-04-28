58歲「沙律」關秀媚宣佈離婚 自爆有意復出演藝圈
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香港影壇一代性感女神關秀媚，現年已58歲，她與張家輝合作的《黑馬王子》中「沙律」一角讓她的演藝事業達到高峰，在90年代的經典作品《賊王》中穿著內衣被射水逼供的驚世一幕，深入民心。近日，關秀媚出席曾志偉的生日慈善素宴，並在資深傳媒人汪曼玲的訪問中透露了她有意復出演藝界，同時也大方承認自己已經步入離婚的行列。
「沙律」關秀媚自爆已離婚
關秀媚這位一代性感女神，現年58歲保養得宜，風采依舊。在訪問中，當被問及是否仍與年輕7歲的前夫李煒尚保持關係時，關秀媚坦然回應，已經離婚，並表示沒有必要隱瞞這段感情的結束。至於離婚的原因，是否有第三者介入，她則是含蓄地表示，生活中發生了很多事，現在她正學習與自己和解，追求一種隨緣自在的生活態度。
曾涉嫌醉駕經歷人生低谷
回顧關秀媚的人生，除了在銀幕上的耀眼表現，她在2002年也經歷了一段不為人知的低谷。當時，她因涉嫌醉酒駕駛及涉嫌找當時的男友頂罪，被判處14日監禁，這對她的人生和事業都是一大打擊。然而，她並未因此沉沒，之後參演了王晶執導的《黑白戰場》，並在內地劇集《暴雨梨花》中有精彩表現，之後卻選擇淡出演藝圈，讓許多影迷感到惋惜。
關秀媚經歷人生起伏後選擇信佛
在經歷了人生的起伏後，關秀媚表示她現在已經信佛，這份信仰給了她心靈上的支持和力量。她的「沙律」形象至今仍讓不少影迷難以忘懷，而她對於未來的復出，也讓人充滿期待。關秀媚的故事告訴我們，無論經歷多少風雨，只要有信念，總有重生的一天。
圖片來源：電影截圖、汪曼玲YouTube Channel、小紅書@莊思敏、IG@李燦森