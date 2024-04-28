58歲「沙律」關秀媚宣佈離婚 自爆有意復出演藝圈

香港影壇一代性感女神關秀媚，現年已58歲，她與張家輝合作的《黑馬王子》中「沙律」一角讓她的演藝事業達到高峰，在90年代的經典作品《賊王》中穿著內衣被射水逼供的驚世一幕，深入民心。近日，關秀媚出席曾志偉的生日慈善素宴，並在資深傳媒人汪曼玲的訪問中透露了她有意復出演藝界，同時也大方承認自己已經步入離婚的行列。

