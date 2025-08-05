61歲關詠荷孖TVB前同事重聚！遭張家輝當眾問一句惹全場起哄 近況全曝光

絕跡幕前多年的「TVB視后」關詠荷，今日（5日）凌晨被發現與影帝老公張家輝拍拖現身紅館，欣賞夏韶聲演唱會，即時被同場的前TVB同事夏竹欣「野生捕獲」並合照留念。久未公開露面的關詠荷，雖然打扮低調，但星味不減，保養得宜的狀態更讓大批網民驚艷！