61歲關詠荷孖TVB前同事重聚！遭張家輝當眾問一句惹全場起哄 近況全曝光
關詠荷張家輝紅館拍拖睇騷 前同事興奮集郵
現年61歲的關詠荷自2003年與張家輝結婚後，便淡出幕前專心相夫教女，過著低調的家庭生活，鮮有公開露面。今次難得與老公張家輝以夫妻檔現身紅館，即時成為全場焦點。據悉，兩人是為了支持前輩夏韶聲的演唱會。同場的前TVB藝人夏竹欣，在社交網站興奮分享多張後台合照，除了有關詠荷與張家輝外，還有「修哥」胡楓，星光熠熠。夏竹欣在帖文中難掩興奮，而照片中可見，關詠荷雖然只是薄施脂粉，穿著簡約便服，但氣質依然出眾，在老公身旁流露出幸福笑容，狀態絕佳，完全看不出歲月痕跡，難怪照片一出即引來網民熱烈討論。
張家輝搞笑爆料：「做我丫環時結咗婚未？」
夏竹欣在社交平台除了分享合照，更爆出一段與關詠荷及張家輝的搞笑對話，盡顯他們的鬼馬本色。夏竹欣透露，關詠荷一見到她就親切問候：「你係咪結咗婚呀？」盡顯大師姐的關懷。誰知，張家輝隨即發揮影帝級的幽默感，轉頭向夏竹欣的老公笑問：「佢做我丫環嘅時候你哋結咗未先？」此話一出，即時引爆笑彈。夏竹欣也忍不住大讚：「真係次次見親佢都比佢笑死。」
關詠荷淡出幕前逾20年 昔日《同事三分親》結緣
關詠荷與夏竹欣的緣份，源於昔日在TVB合作的處境劇《同事三分親》。當年關詠荷作為劇中靈魂人物，穩坐「TVB視后」寶座，而夏竹欣則是劇中一員。時光飛逝，兩人的人生軌跡亦大有不同。2003年，關詠荷與張家輝結束愛情長跑結婚，誕下女兒張童後便全面減產，將重心放在家庭。2008年，關詠荷憑《同事三分親》中「黃家嵐」一角，在台慶頒獎禮獲「我最喜愛的電視女角色」提名，足證其叫座力。反觀夏竹欣，則在2015年與TVB結束合約後轉行，投身保險界發展，據聞她憑藉努力，早已成為年薪過百萬的百萬圓桌會員，事業發展相當成功。這次重遇，可謂是昔日戰友見證彼此成長。
網民激讚關詠荷狀態大勇：「永遠嘅女主角！」
關詠荷這次罕有露面的照片曝光後，隨即在網上引發洗版式討論，網民反應一面倒表示驚喜及讚賞。不少粉絲都表示非常掛念她，紛紛留言大讚：「關詠荷真係冇變過，氣質仲係度，永遠嘅女主角！」、「見到佢同家輝哥咁恩愛真係好開心，圈中模範夫妻！」、「好掛住荷姐拍劇呀，幾時先肯復出？」、「呢個狀態話佢40歲都有人信！」、「見到佢哋同修哥合照，成個回憶返晒嚟！」網民的熱烈反應，足以證明即使關詠荷已淡出多年，其「民選視后」的地位依然無可取代，人氣絲毫不減。