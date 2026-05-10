61歲關詠荷孖老公現身農夫紅館騷 零濾鏡狀態曝光 網民：靚到犯規

今日母親節，農夫《全香港最好笑演唱會》紅館尾場星光熠熠，台下一位久未露面的女神級人物亦有撐場！61歲關詠荷與老公張家輝十指緊扣低調現身！在無濾鏡的真實鏡頭下，關詠荷的凍齡狀態震驚全場，網民瘋傳相片直呼「靚到犯規」！