61歲關詠荷孖老公現身農夫紅館騷 零濾鏡狀態曝光 網民：靚到犯規

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今日母親節，農夫《全香港最好笑演唱會》紅館尾場星光熠熠，台下一位久未露面的女神級人物亦有撐場！61歲關詠荷與老公張家輝十指緊扣低調現身！在無濾鏡的真實鏡頭下，關詠荷的凍齡狀態震驚全場，網民瘋傳相片直呼「靚到犯規」！

張家輝拖實關詠荷十指緊扣放閃

農夫紅館演唱會尾場於今日（5月10日）母親節下午開演，現場除了一眾圈中好友捧場外，最令觀眾驚喜的莫過於張家輝與關詠荷這對模範夫妻檔的現身。兩人低調坐在觀眾席，全程十指緊扣，不時向四周群眾揮手致意，恩愛之情羨煞旁人。對於久未在公開場合露面的關詠荷來說，選擇在母親節這個特別日子出席活動，更添一份溫馨意義。

61歲關詠荷零濾鏡真實狀態曝光

現場鏡頭捕捉到關詠荷的真實面貌，令人驚嘆不已。現年61歲的她以超淡妝上陣，在完全無濾鏡的情況下，膚質依然緊緻透亮、白裡透紅，一頭豐盈烏黑的濃密長髮更顯年輕活力。關詠荷的臉上完全不見任何人工痕跡，笑起來自然生動，皮膚狀態更是真實得令人羨慕。

網民激讚：狀態好得太犯規

關詠荷罕有露面的照片在網上瘋傳後，隨即引發網民熱烈討論。不少人驚嘆她的狀態，留言大讚：「狀態好得太犯規」、「明顯就是個幸福開心的女性」、「她當年在劇裏的樣子和現在差別不大，真係冇乜變！」更有網民將她的美態歸功於幸福婚姻，指：「怪不得張家輝說她老有老靚」、「她好溫婉大氣 如沐春風」，認為被愛情滋潤的女人確實不會顯老。

關詠荷 張家輝 （圖片來源：東方新地）
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關詠荷 張家輝 （圖片來源：東方新地）
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關詠荷 張家輝 （圖片來源：東方新地）
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關詠荷 張家輝 （圖片來源：東方新地）
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關詠荷 張家輝 （圖片來源：東方新地）
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關詠荷 張家輝 （圖片來源：東方新地）
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關詠荷 張家輝 （圖片來源：東方新地）
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關詠荷 張家輝 （圖片來源：東方新地）
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關詠荷 張家輝 （圖片來源：東方新地）
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圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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