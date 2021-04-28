33歲阮兒甩拖後大解放 孖白雲影疑似全剝床照
撰文：東方新地｜圖片：阮兒IG
現年33歲的阮兒今年2月自爆與大13年、拍拖3年的衛志豪分手，分手後，阮兒幾乎消失於社交網，最近再度活躍，明顯已重拾心情，不時在IG大派福利。阮兒連日上載遊艇上晒水著的相，連出多個po，成功吸like。
阮兒連貼多角度水著美照大晒弗爆身材後，再孖住好友白雲拍攝一輯床照，相中二人露出白滑手腳，並僅以咕𠱸遮蔽重要部位，擺出不同誘人甫士，令人想入非非，有網民留言問：「你兩個做乜唔著衫？」、「兩個都好索好hot」、「出呢啲相先吸到睛」、「請繼續大派福利吧」、「未到夏天已經大解放」等。
現年33歲阮兒和46歲衛志豪拍拖到荷蘭拍攝的旅遊特輯《到此一遊》於今年年初播出，節目中二人默契非常，大晒恩愛，早前更被踢爆同居試婚，阮兒接受無綫娛樂台《星光路上》訪問時公開多謝男友衛志豪，在她最失意、患病的日子陪度難關。2月卻自爆分訊，情人節要一個人過，宣告三年情玩完，另一邊廂的衛志豪被問到分手一事，竟然一頭霧水﹗
阮兒：「係和平分手﹗」
荷蘭籍中越混血兒阮兒（Chloe）早前出席好友新店開張時，被問到和男友衛志豪在情人節會如何慶祝，阮兒卻指二人已分手，情人節要忙開工及搬屋。過去阮兒和衛志豪不時在社交網放閃，早前更被踢爆同居，拍拖三年感情穩定，突爆分訊令相當突然，阮兒卻話唔突然，並透露已分手一段時間，需要冷靜、沉澱一下，她又指當中不涉及第三者，二人是和平分手，被問到可有復合機會，阮兒話將來的事冇人知，但現階段只想專心工作，又話自己好習慣一個人生活，身邊有好多朋友。
衛志豪：「唔太明白﹗」
阮兒透露已搬離愛巢重過新生活，而衛志豪對阮兒公布分手一事時，竟然一頭霧水唔知情，然後爆咗句：「我都唔係太明白﹗」他表示唔方便講太多，但仍會祝福阮兒，問到二人分手以及公布分訊是否有達成共識時，衛志豪表示：「佢有權選擇﹗」又話阮兒有自由選擇如何處理，幾時講、講給誰知等，最後回答：「謝謝關心﹗」
阮兒在荷蘭出世及長大，父親是越南人，母親是香港人，06年落選港姐，曾加入第21期無綫藝員訓練班，又組過女子跳唱組合，直到2014年她重返無綫，在《愛．回家》扮演羅天宇老婆才開始入屋。其後在劇集《迷網》再度成為話題，之後又有旅遊節目，帶大家自駕遊歐洲。
阮兒愛演戲：拍足50幾個鐘我都冇所謂！
阮兒直言最鍾意都係演戲，所以才隻身來港搵機會，每提到演戲，阮兒便好興奮，仲話：「即使要日以繼夜拍劇，拍足50幾個鐘都冇得返屋企瞓覺，我都冇所謂！」2014年阮兒在處境喜劇《愛．回家》中演高秀蘋一角，她表示：「呢套劇令我好有滿足感同過足戲癮，由原來冇人知我叫咩名，到出到街個個都叫我喺劇中英文名Pinky，真係好開心。」
《迷網》露腰跳街舞吸睛《駕到去歐洲》荷蘭晒身材
阮兒在無綫劇《迷網》中飾演差點被殺的「宅男女神」菲菲，大受網民好評，演出機會不斷，之後她更首次單拖上陣主持的旅遊節目《駕到去歐洲》 ，在節目中阮兒將會返回故鄉荷蘭，並著三點式浸溫泉，大晒其Fit爆身段！
阮兒自2017年開始與相差13歲的衛志豪拍拖，經常公開放閃。
衛志豪 拍《同盟》撻著阮兒
一個係有線過檔娛樂主持、一個係06年落選港姐，本來大纜都扯唔埋，多得余詠珊出手幫愛將一把，根據捧洪永城之藍本去安插衛志豪加入戲劇組劇接劇拍不停。一套《同盟》，遇上年紀差一大截的中、越混血兒阮兒 ，據知情人士透露，雖然對手戲不算多、本來亦各自有圈外另一半，不過衛志豪立即對身材火爆、個性亦主動的阮兒另眼相看，而阮兒亦抵不過衛志豪一貫口甜舌滑細心體貼，火速撻著，知情者爆：「嗰時佢哋各自有男女朋友，阮兒仲講到想嫁，點知愈玩愈埋，當自己另一半冇到，無耐就行埋咗一齊，呢段複雜關係維持咗一段時間。」
阿倫 洩親密關係
據知衛志豪和阮兒互冧，隨即各自向另一半提出分手後仍然密冚戀情，在電視城及同事間都成秘密。衛志豪拍拖初期只敢帶阮兒出席明星足球隊長輩級成員聚會，當見家長。本來阮兒事業剛起步、衛志豪亦剛剛加入戲劇組，二人有默契低調處理，奈何以阿倫譚詠麟為主明星足球隊成員及晨曦班主周文曦一班老友當正阮兒「弟婦」，不慎洩露「家庭照」，令二人親密關係通晒天。
崔嘉寶生日 阮兒再現身
之後輪到周文曦太太、前無綫藝人崔嘉寶生日，又係同一班人腳飯聚切蛋糕，當時衛志豪和阮兒拍拖半年，阮兒一早被阿倫、志偉等人當正係弟婦，大家一家人咁對待。
余詠珊愛將
2000年加入有線電視成為娛樂新聞主播，衛志豪星運麻麻，靠把口同交際手腕，猛料圈中好友反而大把。十多年來最出名就係做過李珊珊密友，一度威脅珊珊當時男友錢嘉樂的地位，更曾細自己十七年的同陳嘉桓以及無綫新聞之花駱文捷傳緋聞。