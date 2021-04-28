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33歲阮兒甩拖後大解放 孖白雲影疑似全剝床照

東方新地

「荷蘭妹」阮兒早前自爆同衛志豪三年情玩完，連月療情傷後已回復戰鬥格，近日阮兒未到炎夏已不停晒水著，大派福利，又孖好姊妹白雲影疑似全裸床照，立即引來大批網民留言嗌hot baby﹗阮兒甩拖後大解放﹗

撰文：東方新地｜圖片：阮兒IG

阮兒
天氣乍暖還寒，阮兒已急不及待遊船河晒水著。

現年33歲的阮兒今年2月自爆與大13年、拍拖3年的衛志豪分手，分手後，阮兒幾乎消失於社交網，最近再度活躍，明顯已重拾心情，不時在IG大派福利。阮兒連日上載遊艇上晒水著的相，連出多個po，成功吸like。

阮兒
阮兒爆分手後一度絕跡社交網，近日「復活」大派福利，更以多角度影水著，難怪有網民問是否有意出寫真集。
阮兒
早前因拍劇狂食零食肥咗一個碼的阮兒，明顯已回復弗爆身材，立即同陽光玩遊戲。

阮兒連貼多角度水著美照大晒弗爆身材後，再孖住好友白雲拍攝一輯床照，相中二人露出白滑手腳，並僅以咕𠱸遮蔽重要部位，擺出不同誘人甫士，令人想入非非，有網民留言問：「你兩個做乜唔著衫？」、「兩個都好索好hot」、「出呢啲相先吸到睛」、「請繼續大派福利吧」、「未到夏天已經大解放」等。

阮兒同白雲在遊艇影床照，對鏡擺出不同誘人甫士及表情，呃like成功。
阮兒同白雲在遊艇影床照，對鏡擺出不同誘人甫士及表情，呃like成功。
惹來網民瘋狂留言，都以為二人全裸。
惹來網民瘋狂留言，都以為二人全裸。
影咁多熱辣辣照片，可以出寫真集。
影咁多熱辣辣照片，可以出寫真集。

33歲阮兒甩拖後大解放 孖白雲影疑似全裸床照33歲阮兒甩拖後大解放 孖白雲影疑似全裸床照

現年33歲阮兒和46歲衛志豪拍拖到荷蘭拍攝的旅遊特輯《到此一遊》於今年年初播出，節目中二人默契非常，大晒恩愛，早前更被踢爆同居試婚，阮兒接受無綫娛樂台《星光路上》訪問時公開多謝男友衛志豪，在她最失意、患病的日子陪度難關。2月卻自爆分訊，情人節要一個人過，宣告三年情玩完，另一邊廂的衛志豪被問到分手一事，竟然一頭霧水﹗

阮兒和衛志豪情侶檔旅遊節目《到此一遊》上月播出，節目中阮兒不時冧爆望住男友。
阮兒和衛志豪情侶檔旅遊節目《到此一遊》月初播出，節目中阮兒不時冧爆望住男友。近日該旅遊節目又在J2重播，唔知攞景定贈慶。圖片來源：bigbigchannel截圖
阮兒和衛志豪在節目默契十足。
阮兒和衛志豪在節目默契十足。圖片來源：bigbigchannel截圖

阮兒：「係和平分手﹗」

荷蘭籍中越混血兒阮兒（Chloe）早前出席好友新店開張時，被問到和男友衛志豪在情人節會如何慶祝，阮兒卻指二人已分手，情人節要忙開工及搬屋。過去阮兒和衛志豪不時在社交網放閃，早前更被踢爆同居，拍拖三年感情穩定，突爆分訊令相當突然，阮兒卻話唔突然，並透露已分手一段時間，需要冷靜、沉澱一下，她又指當中不涉及第三者，二人是和平分手，被問到可有復合機會，阮兒話將來的事冇人知，但現階段只想專心工作，又話自己好習慣一個人生活，身邊有好多朋友。

阮兒早前在訪問中透露「一年生咗十幾次蛇﹗」幸得男友衛志豪照顧及鼓勵，陪伴走過難關，她在節目中公開多謝男友，說時一臉幸福。
阮兒早前在訪問中透露「一年生咗十幾次蛇﹗」幸得男友衛志豪照顧及鼓勵，陪伴走過難關，她在節目中公開多謝男友，說時一臉幸福，估唔到訪問出街無耐卻驚爆二人已分手。圖片來源：無綫娛樂新聞截圖

衛志豪：「唔太明白﹗」

阮兒透露已搬離愛巢重過新生活，而衛志豪對阮兒公布分手一事時，竟然一頭霧水唔知情，然後爆咗句：「我都唔係太明白﹗」他表示唔方便講太多，但仍會祝福阮兒，問到二人分手以及公布分訊是否有達成共識時，衛志豪表示：「佢有權選擇﹗」又話阮兒有自由選擇如何處理，幾時講、講給誰知等，最後回答：「謝謝關心﹗」

阮兒與尹詩沛（左）、利穎怡（右）出席凍肉店開張時自爆和衛志豪已分手一段時間。
阮兒與尹詩沛（左）、利穎怡（右）出席凍肉店開張時自爆和衛志豪已分手一段時間。圖片來源：東星圖片

阮兒在荷蘭出世及長大，父親是越南人，母親是香港人，06年落選港姐，曾加入第21期無綫藝員訓練班，又組過女子跳唱組合，直到2014年她重返無綫，在《愛．回家》扮演羅天宇老婆才開始入屋。其後在劇集《迷網》再度成為話題，之後又有旅遊節目，帶大家自駕遊歐洲。

《迷網》露腰跳街舞吸睛 33歲阮兒《駕到去歐洲》荷蘭晒身材
阮兒熱愛演戲，毅然隻身來港搵機會。
《迷網》露腰跳街舞吸睛 33歲阮兒《駕到去歐洲》荷蘭晒身材
阮兒身材出眾。
2011年阮兒（左一）曾跟林泳淘、周麗欣、羅錦慧、Jasie Ho 組成女子跳唱組合「 Lacee Lacey 」，可惜組合未出碟便遇上公司倒閉，最終女團遭解散。
2011年阮兒（左一）曾跟林泳淘、周麗欣、羅錦慧、Jasie Ho 組成女子跳唱組合「 Lacee Lacey 」，可惜組合未出碟便遇上公司倒閉，最終女團遭解散。

阮兒愛演戲：拍足50幾個鐘我都冇所謂！

2014年阮兒在處境喜劇《愛．回家》中演高秀蘋一角，她表示：「呢套劇令我好有滿足感同過足戲癮，由原來冇人知我叫咩名，到出到街個個都叫我喺劇中英文名Pinky，真係好開心。」
《愛．回家》

阮兒直言最鍾意都係演戲，所以才隻身來港搵機會，每提到演戲，阮兒便好興奮，仲話：「即使要日以繼夜拍劇，拍足50幾個鐘都冇得返屋企瞓覺，我都冇所謂！」2014年阮兒在處境喜劇《愛．回家》中演高秀蘋一角，她表示：「呢套劇令我好有滿足感同過足戲癮，由原來冇人知我叫咩名，到出到街個個都叫我喺劇中英文名Pinky，真係好開心。」

阮兒近日在《迷網》中日頭做一名清純網紅咖啡店侍應，夜晚就穿著露腰透視裝大跳街舞，獲網民大讚火辣又性感。
阮兒在劇集《迷網》中日頭做一名清純網紅咖啡店侍應，夜晚就穿著露腰透視裝大跳街舞，獲網民大讚火辣又性感。
去年阮兒在劇集《金宵大廈》中與尹詩沛合演一對同志舞女，大受網民關注，此外她在《城寨英雄》、《幕後玩家》和《十八年後的終極告白》等劇的演出亦備受讚賞。
阮兒在劇集《金宵大廈》中與尹詩沛合演一對同志舞女，大受網民關注，此外她在《城寨英雄》、《幕後玩家》和《十八年後的終極告白》等劇的演出亦備受讚賞。
《迷網》露腰跳街舞吸睛 33歲阮兒《駕到去歐洲》荷蘭晒身材
《金宵大廈》

《迷網》露腰跳街舞吸睛《駕到去歐洲》荷蘭晒身材

阮兒在無綫劇《迷網》中飾演差點被殺的「宅男女神」菲菲，大受網民好評，演出機會不斷，之後她更首次單拖上陣主持的旅遊節目《駕到去歐洲》 ，在節目中阮兒將會返回故鄉荷蘭，並著三點式浸溫泉，大晒其Fit爆身段！

身高5呎5吋的阮兒擁有35C豐滿上圍，繼前年在無綫旅遊節目《3日2夜》大晒身材後，由她首次孭飛的個人旅遊節目《駕到去歐洲》更將在下月開播。
身高5呎5吋的阮兒擁有35C豐滿上圍，繼在無綫旅遊節目《3日2夜》大晒身材後，由她首次孭飛的個人旅遊節目《駕到去歐洲》上月開播。
《迷網》露腰跳街舞吸睛 33歲阮兒《駕到去歐洲》荷蘭晒身材
阮兒唔介意在鏡頭前騷33C導彈身材。
早前在J2的《眼睛想旅行》中曾帶大家荷蘭。
早前在J2的旅遊節目《眼睛想旅行》中曾帶大家荷蘭。
《迷網》露腰跳街舞吸睛 33歲阮兒《駕到去歐洲》荷蘭晒身材
阮兒自認易肥，故平時以高運動量保持美好身段。
《迷網》露腰跳街舞吸睛 33歲阮兒《駕到去歐洲》荷蘭晒身材
阮兒和衛志豪拍拖期間，不時坐電單車四圍遊車河。
《迷網》露腰跳街舞吸睛 33歲阮兒《駕到去歐洲》荷蘭晒身材
阮兒IG
《迷網》露腰跳街舞吸睛 33歲阮兒《駕到去歐洲》荷蘭晒身材
阮兒亦熱愛潛水。

阮兒自2017年開始與相差13歲的衛志豪拍拖，至今感情穩定，經常公開放閃。

阮兒自2017年開始與相差13歲的衛志豪拍拖，經常公開放閃。

真正的男友視覺
真正的男友視覺。

衛志豪 拍《同盟》撻著阮兒

一個係有線過檔娛樂主持、一個係06年落選港姐，本來大纜都扯唔埋，多得余詠珊出手幫愛將一把，根據捧洪永城之藍本去安插衛志豪加入戲劇組劇接劇拍不停。一套《同盟》，遇上年紀差一大截的中、越混血兒阮兒 ，據知情人士透露，雖然對手戲不算多、本來亦各自有圈外另一半，不過衛志豪立即對身材火爆、個性亦主動的阮兒另眼相看，而阮兒亦抵不過衛志豪一貫口甜舌滑細心體貼，火速撻著，知情者爆：「嗰時佢哋各自有男女朋友，阮兒仲講到想嫁，點知愈玩愈埋，當自己另一半冇到，無耐就行埋咗一齊，呢段複雜關係維持咗一段時間。」

現年46歲衛志豪同李珊珊緋聞傳足多年，曾自爆有拍拖多年女友，其後終於換上新女，原來撻著無綫新咪神阮兒。
衛志豪同李珊珊緋聞傳足多年，曾自爆有拍拖多年女友，其後終於換上新女，原來撻著無綫新咪神阮兒。
拍《同盟》撻著。
拍《同盟》撻著。

阿倫 洩親密關係

據知衛志豪和阮兒互冧，隨即各自向另一半提出分手後仍然密冚戀情，在電視城及同事間都成秘密。衛志豪拍拖初期只敢帶阮兒出席明星足球隊長輩級成員聚會，當見家長。本來阮兒事業剛起步、衛志豪亦剛剛加入戲劇組，二人有默契低調處理，奈何以阿倫譚詠麟為主明星足球隊成員及晨曦班主周文曦一班老友當正阮兒「弟婦」，不慎洩露「家庭照」，令二人親密關係通晒天。

大棚人睇夜波中場休息時，校長突然舉機玩大合照，阮兒條件反射舉V遮面，不過兩位連體嬰一樣黐實坐姿已經出賣親密關係。
大棚人睇夜波中場休息時，校長突然舉機玩大合照，阮兒條件反射舉V遮面，不過兩位連體嬰一樣黐實坐姿已經出賣親密關係。
早前，校長老友兼晨曦班主周文曦生日，一班波友攜眷上門慶祝，阮兒以女友身份跟住衛志豪出席聚會。
校長老友兼晨曦班主周文曦生日，一班波友攜眷上門慶祝，阮兒以女友身份跟住衛志豪出席聚會。
阿倫連環影，拍下拍拖證據。
阿倫連環影，拍下拍拖證據。

崔嘉寶生日 阮兒再現身

之後輪到周文曦太太、前無綫藝人崔嘉寶生日，又係同一班人腳飯聚切蛋糕，當時衛志豪和阮兒拍拖半年，阮兒一早被阿倫、志偉等人當正係弟婦，大家一家人咁對待。

阮兒因男友衛志豪關係，同曾志偉、阿倫等三哥都熟埋，變成一家人一樣。
阮兒因男友衛志豪關係，同曾志偉、阿倫等三哥都熟埋，變成一家人一樣。
阮兒完全融入「家中」。
阮兒完全融入「家中」。
前面全是前輩級藝人，阮兒因男友衛志豪的明星足球隊身分，成功埋堆。
前面全是前輩級藝人，阮兒因男友衛志豪的明星足球隊身分，成功埋堆。

余詠珊愛將

2000年加入有線電視成為娛樂新聞主播，衛志豪星運麻麻，靠把口同交際手腕，猛料圈中好友反而大把。十多年來最出名就係做過李珊珊密友，一度威脅珊珊當時男友錢嘉樂的地位，更曾細自己十七年的同陳嘉桓以及無綫新聞之花駱文捷傳緋聞。

衛志豪因與譚校長同是明星足球隊而熟稔。
衛志豪因與譚校長同是明星足球隊而熟稔。
衛志豪同李珊珊私交甚篤，更一度傳出緋聞。
衛志豪同李珊珊私交甚篤，更一度傳出緋聞。

 

徐榮新抱

06年落選港姐阮兒 係中越混血兒，自幼隨家人往荷蘭定居，所以有鬼妹仔性格，同屆三甲陳陳茵媺、周家蔚、呂慧儀紛紛嫁埋上埋岸，唯獨 阮兒 浮沉8年，曾同當時同樣冇乜名氣的楊明拍過拖，直至14年參演《愛‧回家》做羅天宇老婆才開始入屋，最出名係不吝嗇34.5C好身材，成為無綫新咪神，不時在IG晒水著照。其實兩位都遲起步，又難怪拍拖要收埋先。

阮兒同居試婚失敗搬離愛巢 衛志豪回應分手竟然.....

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