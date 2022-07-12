阮嘉敏離開《東張西望》回歸短髮Look 重溫近年離巢東張女神
阮嘉敏 跳出舒適圈離開《東張西望》
畢業自中大傳理系的阮嘉敏，自2016年12月1日加入《東張西望》做主持，她日前在社交網宣告：「最近有些媒體同其他同事朋友都話好耐冇喺《東張西望》見過我，好吧，我都想同大家講下～天下無不散之筵席，過去幾年，有幸成為《東張西望》家庭的一份子，是小妹的福氣。謝謝《東張》團隊所有的教導及鼓勵，支持我去探索更多的可能性，百分百燃燒自己及跳出舒適圈。謝謝你們每天的照顧及包容，今後我會用觀眾的身份默默地支持《東張》們的所有台前幕後。謝謝《東張西望》嘅觀眾唔捨得我，你地PM我既訊息，我全部都有睇架！我仲會喺其他劇集同綜藝節目出現，希望你地繼續支持我！互勉之！」
阮嘉敏為拍劇「裸辭」
原來阮嘉敏早於5月初已離開了《東張西望》，她在接受傳媒訪問時，透露自己今次算係「裸辭」，即在無任何其他工作下，辭去接下《東張西望》的主持工作，全因自己想更專注拍劇，而兩邊好難同時兼顧，幸好在她裸辭不久，即接獲節目《輪住買》和劇集《靈戲逼人》的工作，她預告在劇中她將會飾演一個溫文、內向、怕醜的角色，為此她更換回了初出道時一個短髮Look及染回黑髮，以及戴上眼鏡，變身「眼鏡娘」。
難忘採訪屯門阿叔
阮嘉敏曾透露她在《東張西望》期間最難忘的是一次對屯門阿叔的採訪，當日她穿著鮮黃色小背心採訪屯門公園歌舞團，在鏡頭下見到屯門阿叔的視線聚焦在阮嘉敏胸前，令觀眾嘩然。事實上阮嘉敏曾多次以露腰小背心造型做訪問，甚至試過著緊身褲爬山澗，令底褲形狀現形，引起不少網民熱烈討論，有網民大讚她身材玲瓏浮凸好誘人，亦有網民批評她的衣著暴露，並質疑節目似變「色情節目」。
《十月初五》啜爆男侍應
阮嘉敏在主持《東張西望》期間亦有拍劇拍節目，最為人記得的是同鄧伊婷拍的旅遊節目《3日2夜》，更因此被封為《3日2夜》咪神。此外她早前在新版《十月初五的月光》中，飾演富豪女黎曼玲，在未婚夫沛堅（伍富橋）面前，同男侍應兼舊相好在廁所「就地正法」一幕，睇到連登巴打都嗌正爆！
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黃凱怡孖林希靈倒戈硬撼TVB
黃愷怡同林希靈兩位都係喺大學畢業之後參加無綫網絡電視「不得了人才招募」而入行，而且早期工作亦經常孖公仔現身。直至2015年1月，位亦一齊加入兒童節目《Think Big 天地》，成為節目的第一代主持，連同《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》都係拍住上。到2019年，林希靈同黃愷怡亦先後加入《東張西望》做外景主持。2019年5月黃愷怡因為到中文大學訪問內地遊客而獲封「正義女神」；2021年11月，林希靈又因為採訪「聾啞女」美華事件被封為「正義女神」，之前連走都係一齊走，雙雙於去年12月31日宣布離巢TVB，又話一齊搞YouTube，真係倒模咁款㗎！
黃穎君轉行做政府工
無綫皇牌資訊節目《東張西望》剛在《萬千星輝頒奬典禮2021》中奪得「最佳資訊及專題節目」，但早前在《東張西望》中勇闖曱甴屋做採訪的黃穎君，已於去年12月8日宣布離巢，並轉行做政府工。
林泳淘人氣最強
深受網民歡迎的無綫前藝員林泳淘自2019年9月被無綫解約，離巢後她決心做個KOL及YouTuber，2012年度香港小姐出身的她在TVB令人印象最深刻的「演出」，就係《東張西望》的前線採訪，經常出動小背心、露出幼腰加斜孭袋的造型，已經成為標誌。
常見問題
阮嘉敏離巢了嗎?
近日阮嘉敏忽然宣佈離開《東張西望》團隊，原來為了……詳情請看
阮嘉敏將會以咩新形象見大家?
阮嘉敏原來今次算係「裸辭」，不過幸好已即接獲兩個節目邀請……詳情請看