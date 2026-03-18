34歲TVB小花棄做東張 北上拍短劇升呢女主爆紅 入行10年終捱出頭
阮嘉敏首部短劇爆紅 網上瀏覽破3,000萬
阮嘉敏主演的短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》近日正式播出，故事講述一位重240磅肥妹的減肥逆襲故事。該劇在網上平台播出後迅速走紅，瀏覽量已突破3,000萬人次，成績遠超預期。阮嘉敏在劇中需要演出「肥妹」角色，與男主角更有感情線和親密戲份，雖然點到即止，但已足夠吸引觀眾眼球。她表示今次與內地演員首次合作非常愉快，對方經常請她飲珍珠奶茶，令她感受到劇組的溫暖。
阮嘉敏興奮分享拍劇心得 家人比她更激動
阮嘉敏接受訪問時透露，當收到拍劇通知後立即告知家人，屋企人比她更加高興，特別是媽媽。「我家中偉大的母親同身邊啲朋友都瘋狂熱愛追短劇」，她笑言媽媽是短劇迷，經常機不離手追劇。對於首次到西安拍攝，阮嘉敏坦言冬季的西安日夜溫差大是一大考驗，幸好角色需要穿著肥胖服飾，意外成為保暖衣，原本準備的過百個保暖包最終用不著。她形容短劇節奏快、故事緊湊，情緒要來就來，是很好的體驗。
阮嘉敏演藝路10年終捱出頭 從東張主持升呢女主角
現年34歲的阮嘉敏於2016年參選港姐落選後與TVB簽約，其後獲安排擔任《東張西望》主持人長達6年。2022年卸任主持後全力向演員身分發展，曾參演《隱形戰隊》、《法言人》、《靈戲逼人》等劇集，可惜均未能引起太大關注。入行10年來，她一直在配角和主持人身分之間徘徊，今次北上拍短劇終於獲得擔正女主角的機會。阮嘉敏表示最欣賞故事背後帶出的訊息，「故事想帶出只要內心堅定，人人都能夠做到」，這句話似乎也是她演藝路的寫照。
網民熱議阮嘉敏轉型成功 粉絲力撐準時收看
阮嘉敏在Instagram分享拍劇心得後，不少粉絲都留言為她打氣，表示「絕對會準時收看」。網民對她從《東張西望》主持人成功轉型為短劇女主角都感到驚喜，有人留言「終於等到佢做女一」、「阮嘉敏演技其實好好」。亦有網民關注短劇熱潮對TVB藝人發展的影響，認為「北上拍短劇係出路」、「短劇市場真係好大」。隨著短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》的成功，外界都期待阮嘉敏能否藉此機會在內地市場站穩腳跟，為自己的演藝事業開創新局面。