商台人氣DJ阮小儀月底離職！一文看清10大鮮為人知秘密 去年竟曾遭偷拍
1. 阮小儀唔係真名 終極童顏已經過半百
阮小儀本名阮佩儀，自小在華富邨長大，畢業於嘉諾撒聖心書院及香港理工大學設計系。入行前曾任商業電台廣告創作部，後憑機智口才及親民形象成為娛樂圈代表主持之一。現年54歲的她依然童顏無瑕，被網民大讚「凍齡代表」！
2. 瘋狂吸金千萬身家獲封「圈中小富婆」
小儀多年來憑藉其出色的口才和商業頭腦，早已是圈中低調的隱形富婆。除了電台主持工作，她還涉足電視節目、出書及經營食肆生意，年收入過百萬，據傳身家至少已累積超過1,000萬。早在2016年，她便被媒體拍到駕駛價值約34萬的Audi，返回當時已價值近千萬的薄扶林海景豪宅。她更曾分享一次瘋狂購物經歷，在拍攝節目放飯期間，因購物慾旺盛，竟在金剛的陪同下，即場拍板買下了一部汽車，其豪爽程度令人咋舌。
3. 曾與余文樂傳緋聞
2016年，阮小儀與余文樂曾傳出姊弟戀，一度成為全城熱話。當時兩人因合作節目而頻密互動，被拍到舉止親暱，立刻掀起緋聞風波。不過，余文樂隨即出面否認，澄清兩人只是好友關係，沒有發展情侶一事。小儀則以一貫幽默態度回應，笑言：「我覺得呢單新聞好好笑，我要多謝佢賜個余文樂畀我。」她更補充，自己與樂仔雖然認識，但並非熟絡，私下亦沒有聯絡。
4. 感情事超低調 傳1段情傷得最深
多年來，阮小儀的感情生活一向低調，鮮少公開談及私人事。她曾在節目《吃掉前男友》中罕有提到，自己曾有一段長達7年的戀情，更直言那是人生中「最深的一道傷痕」：「我次次都衰畀第三者，命嚟㗎，我用好多時間去醫自己，去平復心情！」據悉，當年男方為出版社CEO黃志暉，二人一度傳出有意步入婚姻殿堂，可惜最終緣盡。
5. Edan呂爵安狂粉 曾指對方令自己回春
小儀在MIRROR出道之後，一直都是Edan的超級粉絲，她坦言雖然《全民造星》時十分欣賞Edan的才華，但因當時覺得對方的樣子好奇怪，直至《全民造星II》時，小儀才正式被Edan圈飯。小儀笑言Edan的出現令自己直頭回春！
6. 被指撞樣唐英年太太 即場「相認」成話題
2012年香港行政長官選舉期間，阮小儀意外因「撞樣」唐英年太太郭妤淺而成為焦點。當日郭太到訪商台時，主持笑言有人指她與DJ阮小儀樣貌相似，郭太聞言即表示好奇：「如果她在場我都想見見她。」其後小儀即場現身直播室「相認」，兩人握手寒暄，郭太更大讚：「我鍾意你嘅笑容，做人最緊要樂觀、開心，每日都係Good beginning。」場面溫馨又趣味十足。
7. 形象一向正面 但原來也曾因失言惹爭議
雖然小儀形象正面，但原來都曾經因為電台失言惹上是非。2006年6月，森美和小儀在《架勢堂》節目中舉行「我最想非禮的香港女藝人」選舉，被11個婦女團體批評及到影視處、平機會投訴，廣管局亦收到過百宗市民投訴，指其有侮辱女性之嫌，森美初時堅持聽眾誤會其意思拒絕道歉，但最後兩人公開道歉，節目更被商台停播兩個月，而森美和小儀就被停薪留職兩個月，森美更因此需辭去其中文大學兼職講師的教席。
8. 做足20年TVB員工
不說不知，除了森美外，阮小儀其實也是無綫的合約藝人，更一做就做足20年！她於2020年選擇不再續約，正式結束與TVB的長期合作關係。
9. 拍過多套人氣劇集
除了主持電台節目及綜藝外，阮小儀亦活躍於影視圈，參演過多部人氣劇集，包括《降魔的》、《降魔的2.0》、《男親女愛》、《古靈精探》、《東西宮略》及《瑪嘉烈與大衛系列》等；電影方面亦有亮相《行運超人》、《我要做Model》、《女人本色》及《72家租客》等，可謂全方位發展。
10. 曾被偷拍發長文點名呻「越諗越唔開心」
小儀去年曾經在社交平台發文稱回家時於升降電梯遭偷拍，而且對方「姿勢有啲浮誇，個手機鏡頭拗向我嗰邊」，而當小儀想開聲問對方為何偷拍時，對方就已經離開電梯。不過小儀就「越諗越唔開心」，更於文中點名那位「住9樓嘅女士」，並希望對方下次可以同自己打個招呼，因為始終係同一個屋苑，大家仲有機會碰面。