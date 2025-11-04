阮小儀突現身新節目任首集嘉賓 森美感激舊拍檔：有你才能穩定軍心

商台資深DJ阮小儀離開效力30年的電台後，昨日突然現身接棒新節目《Bad Girl大過佬》擔任首集嘉賓，令一眾聽眾大感驚喜。森美在社交平台感激舊拍檔出山相助，直言「有你才能穩定我哋軍心」，而小儀亦透露離開數天來身邊仍圍繞著商台同事，笑言根本未有不習慣的感覺。