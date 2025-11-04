阮小儀突現身新節目任首集嘉賓 森美感激舊拍檔：有你才能穩定軍心
商台資深DJ阮小儀離開效力30年的電台後，昨日突然現身接棒新節目《Bad Girl大過佬》擔任首集嘉賓，令一眾聽眾大感驚喜。森美在社交平台感激舊拍檔出山相助，直言「有你才能穩定我哋軍心」，而小儀亦透露離開數天來身邊仍圍繞著商台同事，笑言根本未有不習慣的感覺。
阮小儀突然現身《Bad Girl大過佬》首播
今日是森美與阿正、Elsie主持的新節目《Bad Girl大過佬》首播日，當森美預告有首集嘉賓時，不少網民都猜測會是舊拍檔小儀。結果小儀真的出現在直播室內，為接棒的新節目打氣。在節目中，小儀表示被問到新生活習慣嗎時，她笑言僅離開數天，但身邊圍繞著都是商台的人，所以沒有不習慣，「星期六去睇拉闊音樂會、星期日跟舊同事食飯，今日則再重返商台上節目」。
森美感激舊拍檔做定心丸穩定軍心
森美事後在社交網上載合照，並表示「多謝小儀做第一次嘉賓，有你才能穩定我哋軍心，感激！第一天節目順利，明天繼續Bad Girl大過佬，越做越好！」他更透露今日找小儀擔任嘉賓，主要是希望他與觀眾都能容易適應新節目，甚至笑言要每日度一個環節給小儀出現，直至過渡期完結。
17位同事戴假髮扮小儀歡送晚宴
早前11月2日，一班不捨的商台同事以「阮女仕財務自由晚宴」之名為小儀設宴歡送。出席的17位同事包括接手節目時段的阿正、Elsie、Donald、Vani、朱薰、Oscar、余德丞、German、阿檸及幾位幕後等。眾人花心思，疑在假髮天后朱薰安排下戴上小儀標誌性的齊陰假髮，加上主角變成18個小儀送驚喜。當她再踏入飯局，即被17位「小儀」感動得又哭又笑，並說「我有冇咁肉酸呀！」又取笑戴上假髮的Vani「其實無變過」。
網民大讚阮小儀人緣好贏盡友誼
Donald把歡送晚宴的開心片段放上社交平台，寫道「大姐榮休 小儀粉絲集結祝賀 敬大姐一杯💕」，小儀離職仍被愛包圍，感動回應「多謝你哋呀，講好多好多次都唔夠。呢班咁可愛嘅家人，喺邊度搵。今晚終於知道我呢個髮型唔係個個carry到😜😜」。不少網民都看出她人緣好，在商台贏了不少友誼，有說「擁有一班咁有愛嘅同事，可謂人生勝利組啦！真係好難得㗎！亦証明小儀人品好好㖭❤ 祝小儀第二人生更自在更精彩❤」。
