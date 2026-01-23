阮小儀爆森美曾玩過火嬲到想拆夥 回應長期被「恰」原因

55歲阮小儀近日接受李珊珊訪問時，罕有地大爆與老拍檔森美的合作內幕，更首度承認曾經被對方玩到嬲爆，激發出潛藏的「火儀」性格！這位金牌女司儀坦言曾經嬲到有拆夥念頭，甚至返屋企打牆發洩，但最終仍然選擇信任這位合作數十年的老友，背後原因令人深思。

阮小儀首認被森美玩到嬲爆激發「火儀」性格

在訪問中，阮小儀坦承確實有段時間因為森美玩過火而爆發。她表示：「確實轉數唔夠佢快，久而久之會俾佢玩，形成兩種不同性格，但有次真係俾佢玩到嬲咗，我嘅火儀又出返嚟，爆你就爆你，真心忟！」這位向來溫和的小儀更透露，當時的憤怒程度已經到達臨界點，甚至萌生拆夥的念頭。她形容當時的情況：「我曾經真係嬲到有拆夥movement，返屋企真係打牆，死啦你！」可見當時的衝突有多激烈。

網民眼中上下把位關係小儀親自回應

對於外界一直認為她在合作關係中處於下風，甚至有人認為她長期被森美「恰」，阮小儀並沒有迴避這個敏感話題。她承認二人確實存在不同的性格和反應速度差異，但同時強調這種化學作用反而帶來意想不到的效果。「不過亦因呢個第三性格出咗嚟，覺得化學作用又幾過癮。」她更指出，正是因為森美這種性格的人在身邊，才成就了現在的阮小儀。

森美善良本質讓小儀最終選擇信任

儘管曾經歷激烈衝突，阮小儀最終仍然選擇相信森美的人品。她解釋：「森美呢啲一生嘅拍檔，又真係做咩其實為你好，為件事好。同埋識佢太耐，佢係善良嘅人，講真如果佢真係想做到你死，要踩低你的話，去到某個位可以飛起你，但佢冇做。」這番話道出了她對這位老拍檔的深層信任，認為對方雖然有時會令她生氣，但絕不會陷害她。

小儀曾在酒後節目爆更多森美內幕

事實上，這並非阮小儀首次公開談論與森美的關係。早前她在ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》中，幾杯下肚後更加大膽地分享了更多內幕。她直認入行多年最多爭執的拍檔一定是森美，尤其是在森美受情緒病困擾的時候，二人的衝突更為嚴重。她更坦承曾在森美背後講他壞話，並向幕後同事吐苦水。

為森美講大話隱瞞秘密甘願落地獄

最令人意外的是，阮小儀在酒後節目中開玩笑表示，如果自己會落地獄的話，原因一定是歸咎於森美。她解釋：「譬如佢結婚同生小朋友，我係好早知。但係記者問我嘅時候，一定要幫佢講大話隱瞞。如果講大話會落地獄嘅話，我落地獄嘅原因一定係佢。」這番話既幽默又真摯，展現了二人之間深厚的信任關係，即使要為對方承擔「罪名」也在所不惜。

網民熱議拍檔關係真相大白

阮小儀的坦誠分享在網上引起熱烈討論，不少網民表示：「原來小儀都有火爆一面」、「森美真係好彩有小儀包容」、「呢種友情好難得」。也有網民認為：「做咗咁多年拍檔，有衝突好正常」、「最緊要係互相信任」。這次訪問讓外界更深入了解這對黃金拍檔背後的真實關係，原來看似和諧的合作背後，也曾經歷過激烈的磨合期。

