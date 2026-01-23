阮小儀爆森美曾玩過火嬲到想拆夥 回應長期被「恰」原因

55歲阮小儀近日接受李珊珊訪問時，罕有地大爆與老拍檔森美的合作內幕，更首度承認曾經被對方玩到嬲爆，激發出潛藏的「火儀」性格！這位金牌女司儀坦言曾經嬲到有拆夥念頭，甚至返屋企打牆發洩，但最終仍然選擇信任這位合作數十年的老友，背後原因令人深思。