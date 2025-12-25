55歲阮小儀聖誕突宣布結婚 情侶錶婚戒曝光神秘老公身份

55歲前商台DJ阮小儀今日聖誕節突然在社交平台公開喜訊，宣布已成為人妻！這位單身多年的娛樂圈知名人物，原來一直低調拍拖，並已秘密結婚。她分享與丈夫輕觸手指的浪漫照片，兩人均戴上婚戒及情侶錶，甜蜜指數爆燈。有網民細心發現，原來今年平安夜小儀分享的薑餅人照片已經透露玄機！

情侶錶婚戒曝光 小儀神秘老公身份成謎

從小儀公開的照片可見，兩人佩戴的情侶錶款式相當高檔，而婚戒設計簡約優雅，顯示這段感情相當認真。不過小儀刻意將老公的樣貌隱藏，只露出雙手部分，令外界對這位神秘男子的身份更加好奇。有網民從手錶款式推測對方經濟實力不俗，亦有人猜測可能是圈外人士。小儀選擇在聖誕節這個特別日子公布婚訊，更添浪漫色彩，可見她對這段感情相當重視。小儀在帖文中感性表示：

「2025年，對我嚟講係一個好年份。多謝你，令我人生下半場更精彩。亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。聖誕快樂！」

10月離開商台展開新生活 原來為愛情鋪路

回顧小儀今年10月底離開工作了30年的商台，當時她表示要展開人生新階段，如今看來這個決定原來與感情生活有關。離開熟悉的工作環境，對於55歲的她來說絕非易事，但為了配合新的人生規劃，她毅然作出這個重大決定。小儀上月剛過55歲生日，如今又迎來人生另一個重要里程碑，可謂雙喜臨門。她在帖文中特別感謝對方令她「人生下半場更精彩」，可見這段感情為她帶來全新動力。

早前節目大談單身焦慮 如今幸福結局令人意外

諷刺的是，小儀早前在ViuTV節目《晚吹 – Chat KP》中還大談單身生活的好處和焦慮，更坦承自己有「單身焦慮」，至今仍無法獨自到餐廳吃晚飯或看演唱會。她在節目中憶述30歲生日是「最唔開心嘅生日」，因為擔心會「陷入一個萬劫不復個位」，但40歲後發現單身也可以很快樂。小儀更自爆曾與出版社CEO拍拖7年，對方卻在她30歲時出軌分手，令她飽受情傷，更慨嘆「每次戀情都輸畀第三者」。如今她終於找到真愛，這個轉折確實令人意外。

森美余香凝齊送祝福 圈中好友紛紛留言恭賀

小儀的婚訊一出，圈中好友紛紛留言送上祝福，包括拍檔森美、余香凝、193、糖妹、龔嘉欣等都搶先恭賀。森美更是第一時間留言，可見兩人深厚友誼。這些真摯的祝福反映出小儀在圈中的人緣極佳，大家都為她找到幸福而感到高興。網民亦紛紛留言表示：「終於等到小儀姐的好消息」、「祝福小儀姐新婚快樂」、「好想知道老公是誰」等，可見她的婚訊確實令人振奮。

網民熱議神秘老公身份 祝福聲中帶好奇心

小儀的突然宣布引起網民熱烈討論，大家都對她的神秘老公身份充滿好奇。有網民留言表示：「小儀姐終於找到真愛，太開心了」、「想知道是什麼人可以征服小儀姐的心」、「從手錶看應該是有錢人」等。亦有人讚賞她選擇低調處理，認為這樣保護私隱的做法很明智。不少長期支持小儀的聽眾都表示，經歷過情路坎坷的她終於找到幸福，實在令人感動，紛紛送上最真摯的祝福。

