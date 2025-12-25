55歲阮小儀聖誕突宣布結婚 情侶錶婚戒曝光神秘老公身份

55歲前商台DJ阮小儀今日聖誕節突然在社交平台公開喜訊，宣布已成為人妻！這位單身多年的娛樂圈知名人物，原來一直低調拍拖，並已秘密結婚。她分享與丈夫輕觸手指的浪漫照片，兩人均戴上婚戒及情侶錶，甜蜜指數爆燈。有網民細心發現，原來今年平安夜小儀分享的薑餅人照片已經透露玄機！