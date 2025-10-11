54歲阮小儀瘋狂吸金千萬身家獲封「圈中小富婆」震撼裸辭！揭秘薄扶林海景豪宅

現年54歲的資深DJ阮小儀昨日在節目中投下震撼彈，突然宣布將離開效力長達31年的電台，令無數聽眾感到震驚與不捨。她強調這次「裸辭」並非因為健康問題，而是儲蓄足夠，希望有更多時間陪伴家人及享受人生。究竟這位圈中公認的「小富婆」多年來是如何累積財富，讓她有如此強大的底氣作出這個決定？