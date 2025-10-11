54歲阮小儀瘋狂吸金千萬身家獲封「圈中小富婆」震撼裸辭！揭秘薄扶林海景豪宅
54歲阮小儀《早霸王》宣布裸辭千萬身家「有錢就身痕」
昨日在《早霸王》節目中，阮小儀無預警宣布將於10月31日正式離職，結束與商台長達31年的合作關係。她透露數月前已向拍檔森美坦白決定，身高1.48 的小儀是為家中獨女，年幼時在華富邨長大，她強調自己財政穩健，有足夠積蓄應付生活，所以才毅然決定「裸辭」，希望開展人生的新階段。消息一出，不僅讓忠實聽眾大感錯愕，也讓外界對她的財務狀況充滿好奇，畢竟在現今經濟環境下，能夠瀟灑地裸辭絕非易事。其實小儀儲備雄厚，去年亦曾在社交平台分享翻新一個「上世紀財產」的Hermès手袋，並慨嘆自己當年「有錢就身痕」，經常買名牌獎勵自己，不過現在已經收斂不少。
森美爆阮小儀係「小富婆」唔使擔心
對於小儀的決定，多年戰友森美雖然不捨，卻表示絕不擔心她的經濟狀況。森美在節目中笑言：「我冇擔心你！我搵幾多，你搵幾多！」更直指小儀是「小富婆」，完全不需要他來操心。小儀也開玩笑回應：「我嘅係人工係你嘅百分一呀！」森美表示不會挽留對方，因為每個人都有權決定自己的人生路向，更搞笑地提議要不要為她舉辦一個告別騷，足見兩人深厚的友情。
阮小儀瘋狂吸金史 薄扶林海景豪宅曝光
事實上，小儀多年來憑藉其出色的口才和商業頭腦，早已是圈中低調的隱形富婆。除了電台主持工作，她還涉足電視節目、出書及經營食肆生意，年收入過百萬，據傳身家至少已累積超過1,000萬。早在2016年，她便被媒體拍到駕駛價值約34萬的Audi，返回當時已價值近千萬的薄扶林海景豪宅。她更曾分享一次瘋狂購物經歷，在拍攝節目放飯期間，因購物慾旺盛，竟在金剛的陪同下，即場拍板買下了一部汽車，其豪爽程度令人咋舌。
當奴自爆曾想娶阮小儀泊好碼頭
小儀的富貴形象深入民心，連好友當奴也曾公開開玩笑，稱當年曾承諾若大家一直單身就會娶小儀，全因看中她是個「好碼頭」。當奴笑言：「因為佢係儲好多錢，仲早過少爺占（甄子康）買樓。所以我就諗娶佢都正，可以有層樓。」而小儀也自爆，自己亦曾向擁有加拿大國籍的余迪偉「開盤」，笑說如果將來沒人要，就嫁給他移民，可見其幽默性格。