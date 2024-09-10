阮德鏘轉型做家庭主夫 為女兒不介意被笑窮 手持5字幽默回應

45歲的資深演員阮德鏘，曾是TVB的知名綠葉，參與多部經典劇集如《皆大歡喜》等。2003年加入了TVB的第17期藝員訓練班。在TVB的多年合作結束後，阮德鏘選擇了轉戰戲曲界和電影圈，同時也有涉足電台主持的工作。除了職業生涯的多元發展，阮德鏘在私生活中也是一位極具愛心的家庭男人，尤其對女兒的疼愛眾所周知。他經常在社交媒體上分享與女兒的溫馨時光，並不吝於展示他對家庭的承諾和愛。

