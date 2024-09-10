阮德鏘轉型做家庭主夫 為女兒不介意被笑窮 手持5字幽默回應
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45歲的資深演員阮德鏘，曾是TVB的知名綠葉，參與多部經典劇集如《皆大歡喜》等。2003年加入了TVB的第17期藝員訓練班。在TVB的多年合作結束後，阮德鏘選擇了轉戰戲曲界和電影圈，同時也有涉足電台主持的工作。除了職業生涯的多元發展，阮德鏘在私生活中也是一位極具愛心的家庭男人，尤其對女兒的疼愛眾所周知。他經常在社交媒體上分享與女兒的溫馨時光，並不吝於展示他對家庭的承諾和愛。
家庭主夫新角色
兩年前，阮德鏘與妻子決定互換家庭角色，他從外勤工作轉為全職的家庭主夫，而妻子則承擔起家庭的經濟支柱角色。這一轉變讓他需要重新調整自己的生活作息，包括早上六點起床，以便更好地照顧家庭和女兒。阮德鏘坦言，這一轉變初期確實遇到了不少挑戰和嘲諷，但他從未因此氣餒。他的妻子也特意為他買了一件印有「你們玩吧，我爸沒錢了」的T恤，以此鼓勵他，讓他在面對外界的質疑和嘲笑時，能夠保持樂觀和自信。「對一個每天開工十八小時的工作狂一下子要轉為（迎送生涯）實在有點難接受，加上樽鹽（尊嚴）一向比較大樽，所以最初很多人以演岀量為計以為我撈唔掂，都有點氣憤。所以鼠媽特別買來T恤來鼓勵我老婆呢個（靚抽）著在我女兒身上，我當堂笑咗，為了女兒，我並不介意別人目光。」
樂觀回應外界質疑
儘管轉型為家庭主夫後，阮德鏘面對了不少來自外界的壓力和質疑，他始終保持著積極和樂觀的態度。當有媒體報導他因為經濟狀況而選擇成為家庭主夫時，他幽默地轉發了這篇報導，並附上一張手持「窮得只有愛」五個字的照片回應，其中「窮」字被特意放大，展現了他對這種生活選擇的自信和自豪。
圖片來源：TVB