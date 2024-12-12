何沛珈阮浩棕愈愛愈高調學Edan林明禎3字回應緋聞 唔介意情侶檔接Job

34歲阮浩棕（Nicholas）近日在TVB劇《異空感應》中表現受到不少讚賞，他和現年28歲的「東張女神」何沛珈（Roxanne）之間的緋聞關係也備受外界關注，最近兩人多次公開甜蜜互動，更有2大線索，力證兩人愈愛愈高調！

