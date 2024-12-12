何沛珈阮浩棕愈愛愈高調學Edan林明禎3字回應緋聞 唔介意情侶檔接Job
何沛珈阮浩棕 3字回應緋聞
由去年中開始傳出緋聞的阮浩棕及何沛珈，今年分別獲提名「最佳男配角」、「最佳女配角」及「飛躍進步男、女藝員」，作為東張女神的何沛珈更獲提名「最佳女主持」獎，日前兩人一同出席《異空感應》宣傳活動，被問到如果得獎會否順手公布戀情？阮浩棕初時扮聽唔明，之後就同何沛珈異口同聲回答指兩人仍在「了解中」。
聖誕節要分隔兩地
不過講到聖誕節即將來臨，介唔介意以情侣檔接job時，何沛珈就話唔介意：「一個人又得，兩個人都冇問題！」但她表示在聖誕節期間需要到深圳拍劇，而阮浩棕則忙於為劇集宣傳，何沛珈更口快快指兩人要分隔兩地，不能一起歡渡佳節。
玩遊戲被「焗認戀情」
雖然拒絕開口認拍拖，但阮浩棕及何沛珈這對緋聞情侶可說愈愛愈高調，上周六（12月7日）《歡樂滿東華2024》阮浩棕表演時，何沛珈被發現「心心眼」望著對方，上周日（12月8日）播出的《大師兄又到聖誕感謝祭》中，阮浩棕更在眾人的逼問下「焗認戀情」！
節目中，阮浩棕與陳曉華做隊友玩「開心無敵大電視」，當「何沛珈」三個字出現在大電視上時，負責畀貼士的羅毓儀即大叫「你女朋友！」陳曉華見狀即擺阮浩棕上枱，叫他：「阮浩棕自己講！」最後阮浩棕被逼親口講出「何沛珈」三個字，變相認愛。
重溫何沛珈被爆秘撻梁舜燕孫仔阮浩棕 傳被下「禁戀令」曲線認愛隨時失Job
去年8月，何沛珈被爆秘戀已故資深藝人梁舜燕的孫仔阮浩棕，有指兩人早在半年前已開始拍拖，但因被無綫下達「禁戀令」，所以被傳媒問及戀情時，只能曲線認愛。當日被問及戀情時，兩人均未有否認，只甜爆地「夾口供」互撐對方當時正在播出的劇作《寵愛Pet Pet》和《靈戲逼人》。
有傳TVB為免影響旗下小生、小花接Job，一向都有下達「禁戀令」，要求他們即使拍拖亦要玩「地下情」，如陳懿德與羅天宇、周嘉洛與陳瀅等，都不能將戀情對外公開。
阮浩棕入行10年升呢做男二
阮浩棕出身演藝世家，是已故資深演員梁舜燕的孫仔，父親阮惠源則是監製，二叔阮惠熊、姑媽阮曼莉和哥哥阮浩鋒都是演員。阮浩棕自10年前讀TVB藝訓班入行，曾擔任兒童節目主持，2017年曾離巢北上發展，到2020年回巢並加入邵氏後，他才開始劇接劇，曾在《隱門》飾演黃智雯的暖男弟弟，又在《隱形戰隊》中飾演瘋狂鏗少，早前在《靈戲逼人》飾演熱血武生方浩東，亦備受觀眾關注，新劇《異空感應》更升呢做男二，被睇好攞硬「飛躍進步獎」。
東張女神何沛珈參加《香港小姐再競選》終彈起 曝光率大增
現年28歲的何沛珈入行僅4年，自參選《2020年度香港小姐競選》晉身五強後入行加入TVB，被安排加入皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，2021年更開始加入《愛回家》劇組飾演Luna，成為力捧小花之一。2022年，因為參加《香港小姐再競選》憑表演傣族舞引起網民關注，並奪得冠軍暨更上鏡小姐，開始受到重用，主持多個節目，曝光率大增，及後在《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》、《新聞女王》三套劇集中終於不需再做閒角。
何沛珈當年為選港姐唔做護士
《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。其實唔少落選港姐都會選擇加入無綫發展，成功打入最後5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，睇嚟已無悔放棄做護士嘅決定。